إفتتاح الأسواق الأمريكية: نتفليكس في دائرة الضوء في وول ستريت

يدخل سوق الأسهم الأمريكية مرحلةً حاسمةً من موسم الأرباح. لا تزال المؤشرات الرئيسية - ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك - قريبةً من أعلى مستوياتها التاريخية، لكن المستثمرين يزدادون حذرًا بشأن تحقيق المزيد من المكاسب. بعد ارتفاع قوي في الأشهر الأخيرة، يحتاج السوق إلى تأكيد على أن العوامل الأساسية تواكب التقييمات.

تحتل نتفليكس اليوم مركز الصدارة، حيث من المقرر أن تُصدر نتائجها الفصلية بعد الجلسة. تُعتبر الشركة مقياسًا لمعنويات قطاعي التكنولوجيا والاستهلاك. يتوقع المستثمرون نموًا في أعداد المشتركين (خاصةً خارج الولايات المتحدة)، وارتفاعًا في الإيرادات، وتحسنًا في الربحية، لا سيما بعد استراتيجياتها لتحقيق الدخل من مشاركة الحسابات وتوسيع قطاع الإعلانات.

قد يدعم تقريرٌ يُلبي التوقعات أو يتجاوزها مؤشر ناسداك ويُحافظ على التفاؤل في السوق ككل. من ناحية أخرى، قد يُؤدي أي خيبة أمل - لا سيما فيما يتعلق بديناميكيات نمو المستخدمين أو هوامش التشغيل - إلى تصحيح في قطاع شركات التكنولوجيا الكبرى، والذي كان المحرك الرئيسي للمكاسب الأخيرة.

في ظل تراجع نتفليكس، تُصدر شركات كبرى أخرى تقارير إيجابية - فقد رفعت جنرال موتورز توقعات أرباحها السنوية، وتجاوزت كوكاكولا التوقعات بفضل قوة التسعير المُستدامة والطلب المُستقر. تُؤكد هذه النتائج أن المستهلك الأمريكي لا يزال صامدًا رغم حالة عدم اليقين المُتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على المعنويات الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، والذي يُؤخر إصدار بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية. ونتيجةً لذلك، يعتمد المستثمرون بشكل متزايد على تقارير أرباح الشركات كمصدر رئيسي للمعلومات حول الوضع الحقيقي للاقتصاد. في هذا السياق، تكتسب بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الجمعة أهمية إضافية، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر US500 (الإطار الزمني H1)

تشهد العقود الآجلة لمؤشر US500 اتجاهًا صعوديًا، حيث تتماسك ضمن نطاق ضيق بعد حركة صعودية قوية في منتصف أكتوبر. تشير المستويات الحالية إلى أن السوق ينتظر المزيد من المحفزات، كما أن ترتيب المتوسطات المتحركة EMA (25 و50 و100) في نمط صعودي كلاسيكي يؤكد هيمنة المشترين. يركز المستثمرون بشكل خاص على تقرير أرباح نتفليكس القادم، والذي قد يكسر حالة التماسك الحالية ويحدد مسار أيام التداول التالية.

أخبار الشركة: