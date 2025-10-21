إفتتاح الأسواق الأمريكية: نتفليكس في دائرة الضوء في وول ستريت

- يقترب سوق الأسهم الأمريكية من نقطة حرجة في موسم الأرباح، حيث يترقب المستثمرون تقرير نتفليكس، الذي قد يحدد الاتجاه المستقبلي للمؤشرات، وخاصةً ناسداك وستاندرد آند بورز 500.
- يقترب سوق الأسهم الأمريكية من نقطة حرجة في موسم الأرباح، حيث يترقب المستثمرون تقرير نتفليكس، الذي قد يحدد الاتجاه المستقبلي للمؤشرات، وخاصةً ناسداك وستاندرد آند بورز 500.
- رفعت جنرال موتورز توقعات أرباحها لعام 2025 وخففت من تأثير الرسوم الجمركية، مما أثر إيجابًا على معنويات القطاع الصناعي، بينما فاجأت كوكاكولا الجميع بنمو إيراداتها مدفوعًا بارتفاع الأسعار والطلب القوي.
- على الرغم من النتائج القوية لشركة فيليب موريس، يتراجع المستثمرون عن السهم، مما أدى إلى انخفاض سعره، حيث لا يزال السوق ينظر إلى تقارير أرباح الشركات كمصدر رئيسي للمعلومات في ظل إغلاق الحكومة ونقص البيانات الاقتصادية الكلية الحالية.
يدخل سوق الأسهم الأمريكية مرحلةً حاسمةً من موسم الأرباح. لا تزال المؤشرات الرئيسية - ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك - قريبةً من أعلى مستوياتها التاريخية، لكن المستثمرين يزدادون حذرًا بشأن تحقيق المزيد من المكاسب. بعد ارتفاع قوي في الأشهر الأخيرة، يحتاج السوق إلى تأكيد على أن العوامل الأساسية تواكب التقييمات.
تحتل نتفليكس اليوم مركز الصدارة، حيث من المقرر أن تُصدر نتائجها الفصلية بعد الجلسة. تُعتبر الشركة مقياسًا لمعنويات قطاعي التكنولوجيا والاستهلاك. يتوقع المستثمرون نموًا في أعداد المشتركين (خاصةً خارج الولايات المتحدة)، وارتفاعًا في الإيرادات، وتحسنًا في الربحية، لا سيما بعد استراتيجياتها لتحقيق الدخل من مشاركة الحسابات وتوسيع قطاع الإعلانات.
قد يدعم تقريرٌ يُلبي التوقعات أو يتجاوزها مؤشر ناسداك ويُحافظ على التفاؤل في السوق ككل. من ناحية أخرى، قد يُؤدي أي خيبة أمل - لا سيما فيما يتعلق بديناميكيات نمو المستخدمين أو هوامش التشغيل - إلى تصحيح في قطاع شركات التكنولوجيا الكبرى، والذي كان المحرك الرئيسي للمكاسب الأخيرة.
في ظل تراجع نتفليكس، تُصدر شركات كبرى أخرى تقارير إيجابية - فقد رفعت جنرال موتورز توقعات أرباحها السنوية، وتجاوزت كوكاكولا التوقعات بفضل قوة التسعير المُستدامة والطلب المُستقر. تُؤكد هذه النتائج أن المستهلك الأمريكي لا يزال صامدًا رغم حالة عدم اليقين المُتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على المعنويات الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، والذي يُؤخر إصدار بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية. ونتيجةً لذلك، يعتمد المستثمرون بشكل متزايد على تقارير أرباح الشركات كمصدر رئيسي للمعلومات حول الوضع الحقيقي للاقتصاد. في هذا السياق، تكتسب بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الجمعة أهمية إضافية، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
مؤشر US500 (الإطار الزمني H1)
تشهد العقود الآجلة لمؤشر US500 اتجاهًا صعوديًا، حيث تتماسك ضمن نطاق ضيق بعد حركة صعودية قوية في منتصف أكتوبر. تشير المستويات الحالية إلى أن السوق ينتظر المزيد من المحفزات، كما أن ترتيب المتوسطات المتحركة EMA (25 و50 و100) في نمط صعودي كلاسيكي يؤكد هيمنة المشترين. يركز المستثمرون بشكل خاص على تقرير أرباح نتفليكس القادم، والذي قد يكسر حالة التماسك الحالية ويحدد مسار أيام التداول التالية.
أخبار الشركة:
- تتذبذب أسهم نتفليكس (NFLX.US) بشكل طفيف حول مستوى إغلاق أمس. لا يزال السوق في حالة ترقب وترقب قبل صدور التقرير الفصلي، والذي قد يكون حاسمًا لتحركات الشركة القادمة ومعنوياتها في قطاع التكنولوجيا.
- ارتفعت أسهم جنرال موتورز (GM.US) بأكثر من 15% عقب إصدار التوقعات المنقحة، والتي خفّضت فيها الشركة تقديراتها السابقة للتأثير السلبي للرسوم الجمركية على نتائجها المالية. يُظهر هذا أن جنرال موتورز تُطبّق استراتيجيات فعّالة للحد من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. إضافةً إلى ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للأرباح للسنة المالية 2025، مما يُشير إلى آفاق إيجابية لتحسين الربحية. وأعلنت جنرال موتورز في بيانها عن إجراءات إضافية تهدف إلى تقليل آثار الرسوم الجمركية من خلال تحسين التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية، مما يُتوقع أن يُؤثر إيجابًا على النتائج المالية في الأرباع القادمة. وقد رحّب المستثمرون بهذه الأخبار بحماس، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم وأجواء إيجابية في سوق السيارات. ويتماشى هذا مع اتجاه أوسع نطاقًا يتمثل في تنامي الثقة في قدرة الشركات الصناعية الأمريكية على مواجهة التحديات التجارية.
- ارتفعت أسهم كوكاكولا (KO.US) بنحو 3.5% بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2025 التي فاقت توقعات المحللين. وبلغ ربح السهم 0.77 دولار أمريكي (بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي)، وبلغت الإيرادات 11.22 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادات الأسعار ومزيج المنتجات المُلائم. ارتفعت أسهم شركة 3M (MMM.US) بأكثر من 4.5% عقب نشر نتائجها الفصلية التي فاقت توقعات المحللين. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم 2.19 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك توقعات السوق البالغة 2.07 دولار أمريكي. ورفعت الشركة في الوقت نفسه توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مما أثر إيجابًا على معنويات المستثمرين.
- انخفضت أسهم شركة فيليب موريس (PM.US) بنحو 10% على الرغم من نتائجها القوية نسبيًا للربع الثالث من عام 2025. وأعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة بنسبة 17.3% في الأرباح المعدلة للسهم، وارتفاع بنسبة 9.4% في صافي الإيرادات، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع المنتجات الخالية من الدخان، الذي يُمثل الآن 41% من إجمالي الإيرادات. ورغم هذه الأسس القوية، يُقبل المستثمرون على جني الأرباح، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم.
