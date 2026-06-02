إفتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت تفقد زخمها مع تراجع المعنويات بسبب تكاليف الذكاء الاصطناعي والتوترات في الشرق الأوسط

مع بداية جلسة وول ستريت اليوم، بدأت معنويات السوق بالانخفاض، حيث افتتحت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع طفيف. قبل فترة وجيزة، كانت المؤشرات الأمريكية تختبر مستويات قياسية تاريخية، لكن خلال الأيام القليلة الماضية، اضطر المستثمرون إلى مراجعة مراكزهم بسرعة. وجد السوق نفسه عالقًا بين معركة تكنولوجية مكلفة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتزايد ضجيج المعلومات القادمة من الشرق الأوسط.

لا يزال قطاع التكنولوجيا، الذي كان ركيزة الارتفاع لعدة أشهر، المصدر الرئيسي للضغط. إلا أنه بدأ اليوم يُلقي بظلاله على المؤشرات بسبب ارتفاع تكاليف الحفاظ على ريادة السوق في مجال الذكاء الاصطناعي. ويُسلّط الضوء بشكل خاص على خطط شركة ألفابت (GOOGL.US)، حيث تعتزم الشركة جمع ما يصل إلى 80 مليار دولار من رأس المال الإضافي لتمويل بنيتها التحتية. ويُرسل حجم هذه النفقات الهائل إشارة واضحة إلى السوق بأن الثورة التكنولوجية تستنزف كميات هائلة من رأس المال، مما يثير بطبيعة الحال تساؤلات حول وتيرة تحقيق الربحية والعائد المستقبلي على الاستثمار. على الرغم من استمرار الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي، بدأ المستثمرون يتساءلون بشكل متزايد عن العلاقة بين ارتفاع النفقات والربحية المستقبلية.

تبقى الجغرافيا السياسية العامل الحاسم الثاني. فالغموض المحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتدفق المعلومات المتضاربة يُبقيان التقلبات مرتفعة. فمن جهة، تُشير بعض الدلائل إلى إمكانية تحقيق انفراجة في المفاوضات خلال الأيام القادمة؛ ومن جهة أخرى، يُبقي غياب الاتفاقات الملموسة وتقارير الوصول إلى طريق مسدود على حذر المشاركين في السوق. وفي هذا السياق، يبقى خطر حدوث اضطرابات في مضيق هرمز - وهو منطقة حيوية لإمدادات النفط العالمية - قائماً، مما يُؤجج المخاوف من دافع تضخمي محتمل ويُقلل من فرص تبني سياسة نقدية مماثلة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الروسي.

ونتيجة لذلك، يندرج ضعف السوق الحالي ضمن صورة أوسع نطاقاً لتزايد الانتقائية. فبعد فترة من الحماس شبه المطلق للذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى، ينتقل السوق بشكل واضح إلى مرحلة لم تعد فيها العوامل الرئيسية تقتصر على روايات النمو فحسب، بل تشمل أيضاً ضبط التكاليف والقدرة الحقيقية على تحقيق عوائد على الاستثمارات الضخمة.

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) ضغط بيع طفيف اليوم، على الرغم من أن أسعارها تحوم بالقرب من خط الأساس. من الصعب الحديث عن دافع هبوطي قوي في السوق حاليًا. بدلًا من ذلك، تسود حالة من الترقب الواضح وعدم اليقين لدى المستثمرين، حيث يمتنع المشاركون في السوق عن القيام باستثمارات كبيرة تحسبًا لتدفق الإشارات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية اللاحقة. يتحرك السوق ضمن نطاق تداول ضيق، مما يعكس توازنًا مؤقتًا للقوى بين الرغبة في جني الأرباح عند المستويات المرتفعة وغياب أسباب قاطعة لحدوث انخفاض أكبر.

أخبار الشركات

ارتفعت أسهم شركة برودكوم (AVGO.US) بنحو 6% بعد عرضها لمحفظة حلول "Edge AI" الجديدة للمنازل والشركات الذكية، بما في ذلك أجهزة مزودة بتقنية Wi-Fi 8 التي طُوّرت بالتعاون مع شركة سامسونج (SMSN.UK). صُممت الشرائح الجديدة، المزودة بوحدات معالجة عصبية (NPUs)، لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي محليًا على حافة الشبكة، مما يقلل زمن الاستجابة ويخفف الضغط على البنية التحتية السحابية.

ارتفعت أسهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE.US) بنسبة 25% بعد إعلانها عن نتائج مالية ممتازة ورفع توقعاتها المستقبلية. يأتي هذا في ظل إقبال الشركات على شراء خوادمها بكميات كبيرة (سواء التقليدية أو تلك المخصصة للذكاء الاصطناعي) واستعدادها لدفع أسعار أعلى بكثير لتجنب نقص الأجهزة في السوق.

أطلقت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US) منصة AMD Helios الجديدة، وهي نظام خوادم جاهز للنشر وموفر للطاقة، يتيح، بفضل شراكة مع ARM، قوة حوسبة أكبر في رف خادم واحد مع استهلاك أقل للكهرباء. صُممت هذه المنصة لمراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من النشر السريع وتوسيع السعة بسهولة دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية من الصفر. ونتيجة لذلك، تستطيع الشركات توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل أسرع وبتكلفة أقل، مع الحفاظ على انخفاض استهلاك الطاقة.

أعلن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن شركة مارفيل تكنولوجي (MRVL.US) قد تصبح الشركة التالية المصنّعة للرقائق الإلكترونية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار. ويمثل هذا استمرارًا لاستراتيجية إنفيديا في الاستثمار في شركاء تقنيين يدعمون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، توفر مارفيل رقائق شبكات مخصصة وحلول ربط البيانات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.