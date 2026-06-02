انخفاض البيتكوين بنسبة 3% إلى 68 ألف دولار وسط ضعف دوري في سوق العملات المشفرة خلال فصل الصيف 📉

انخفض سعر البيتكوين اليوم إلى حوالي 68,000 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر مارس، بينما تشير المؤشرات الفنية إلى ضغط بيع هائل. تدخل أكبر عملة مشفرة في العالم موسم الصيف الذي يشهد ضعفًا تاريخيًا مع انخفاض حاد يؤثر أيضًا على الإيثيريوم والأصول الرقمية الأصغر. بالأمس، تعرض السوق لضغوط إضافية بعد أنباء بيع شركة ستراتيجيز (MSTR.US) للبيتكوين لأول مرة منذ عام 2022.

البيتكوين (الفترة الزمنية اليومية والأسبوعية)

يستمر أداء سعر البيتكوين في الإشارة إلى الضعف. على الرسم البياني اليومي، كسرت العملة المشفرة نمط المثلث، وهو تطور قد يزيد من مخاطر الانخفاض نحو أدنى مستوى محلي قرب 60,000 دولار. من شأن كسر منطقة الدعم هذه أن يعزز التوقعات الهبوطية، وقد يفتح المجال لانخفاض أعمق نحو منطقة 40,000 دولار، حيث توجد العديد من المقاييس المهمة على سلسلة الكتل، بما في ذلك السعر المحقق وما يسمى بسعر دلتا.

إذا ما تكرر التصحيح الحالي للدورة السابقة بنسبة تقارب 1:1، فقد يصل سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له عند حوالي 45,000 إلى 47,000 دولار أمريكي، وربما قبل نهاية يونيو. من جهة أخرى، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة البيع، حيث يبلغ حاليًا حوالي 37.

تاريخيًا، حدثت قيعان الدورات الرئيسية على الإطار الزمني الأسبوعي عند مستويات RSI أقل بكثير. خلال سوق الهبوط في عام 2022، انخفض مؤشر RSI إلى ما يقارب 20 قبل أن يستقر سعر البيتكوين عند مستوى منخفض مستدام. مع ذلك، خلال انهيار السوق في مارس 2020، وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له عند حوالي 34، مما يشير إلى أن القراءات الحالية بدأت تقترب من المستويات المرتبطة بفترات سابقة من الضغط الشديد على السوق.

المصدر: xStation5