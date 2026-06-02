أسعار النفط تتراجع مع رهانات السوق على الدبلوماسية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متراجعةً عن جزء من مكاسبها السابقة. ومع افتتاح جلسة التداول الأمريكية، تراوح سعر خام برنت بين 94 و95 دولارًا.

جاء هذا الانخفاض في الأسعار كرد فعل على الآمال المعقودة على خفض محدود للتوترات في لبنان، وتصريحات دونالد ترامب الذي أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، أقر الرئيس الأمريكي بوجود تعقيدات في المفاوضات، دون الخوض في التفاصيل.

لا يزال سوق النفط حساسًا لأي تصريحات تتعلق بإيران، والتي لا يمكن التحقق منها دائمًا على الفور. ومن المهم الإشارة إلى أن حتى خفضًا كاملًا وفوريًا للصراع لن يزيل مخاطر الإمداد الكامنة التي تُبقي الأسعار مرتفعة.

ومع ذلك، لا يزال السوق مصممًا على توقع سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.ومن بين عوامل عدم اليقين الأخرى، احتمال عودة النقاش السياسي في الولايات المتحدة حول حظر صادرات النفط الخام أو المنتجات المكررة. يرى محللو باركليز أنه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، قد يبرز هذا الموضوع بشكل أكبر في النقاش العام، حتى وإن استمرت إدارة ترامب في معارضتها لهذا الحل.

ووفقًا لباركليز، فإن حظر التصدير سيكون أكثر ضررًا على سوق الطاقة من النفط بسعر 100 دولار للبرميل، لأنه سيؤثر سلبًا على مصافي التكرير وقطاع البنية التحتية للطاقة.

النفط (D1)

انخفض سعر النفط مجدداً إلى الحد الأدنى لقناة سعرية واسعة وواضحة بشكل متزايد بين 115 و86 دولاراً. لا تزال المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) تشير إلى زخم صعودي، بينما بقي مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 43. وقد أثبت المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 (EMA100) أنه دعم قوي، حيث أوقف السعر بوضوح فوق مستوى فيبوناتشي 61.8%. يشير قاع السعر فوق أدنى مستوى له في منتصف أبريل إلى أن التوتر، من الناحية الفنية، أعلى مما قد يوحي به النظر السطحي للرسم البياني. المصدر: xStation5.