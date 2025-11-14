إفتتاح الأسواق الأمريكية : US100 يبدأ محاولة انتعاش 🗽أسهم ميكرون تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق📈

تتعافى الأسهم الأمريكية بعد حوالي ساعة من جرس الافتتاح، في محاولة لوقف موجة البيع التي شوهدت في الأيام الأخيرة. على الرسم البياني لمؤشر US100، تبرز شمعتان صعوديتان قويتان، مع دخول المشترين مرة أخرى حول منطقة الدعم الفني الرئيسية بالقرب من 24600 نقطة. كما تنتعش أسهم البرمجيات وأشباه الموصلات أيضًا، بينما تمحو Nvidia (NVDA.US) خسائرها المبكرة وتتداول بارتفاع يزيد عن 1٪ وترتفع أسهم Micron (MU.US) إلى منطقة ATH.
- تعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية تجارية جديدة، مقابل خفض معدل التعريفة الجمركية إلى 15٪.
- أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي شميد اليوم أن موقف السياسة النقدية الحالي لا يزال مناسبًا.
- كما تلقى المستثمرون تحديثًا من وزارة التجارة، التي أصدرت جدول الإصدارات الاقتصادية الكلية القادمة - بما في ذلك تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، والمقرر نشره في 26 نوفمبر في الساعة 1:30 بتوقيت جرينتش.
أخبار الشركة
- ارتفعت أسهم شركة أفاديل فارما (AVDL.US) بنحو 21% في تداولات ما قبل السوق، بعد أن كشفت الشركة عن تلقيها عرض استحواذ غير ملزم من شركة إتش. لوندبيك إيه/إس، مما رفع قيمة السهم إلى 23 دولارًا أمريكيًا.
- يتداول سهم سيدارا ثيرابيوتكس (CDTX.US) اليوم بضعف هذا المستوى تقريبًا، مرتفعًا بنسبة 104%، بعد أن وافقت ميرك على الاستحواذ على الشركة مقابل 221.50 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا، مما رفع قيمة الصفقة إلى حوالي 9.2 مليار دولار أمريكي.
- تتعرض الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة - مايكروستراتيجي (MSTR.US -5.8%) وكوين بيس (COIN.US -5%) - لضغوط مع انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون 100,000 دولار أمريكي. يسحب المستثمرون رؤوس أموالهم من صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، مما يعكس عودةً أوسع نطاقًا إلى اتجاهٍ نحو تجنب المخاطرة. ارتفعت أسهم شركة جاب (GAP.US) بنحو 1.4% بعد أن رفعت جيفريز توصيتها للسهم من "احتفاظ" إلى "شراء".
- انخفضت أسهم غلوبانت (GLOB.US) بنحو 3%، حيث تُبرز نتائج الشركة وتوقعاتها الحذرة بيئةً صعبة. مع ذلك، يُشير المحللون إلى مؤشرات استقرار مبكرة مُشجعة.
- انخفضت أسهم هوم ديبوت (HD.US) بنحو 1% بعد أن خفضت شركة ستيفل توصيتها للسهم من "احتفاظ" إلى "شراء"، وخفضت سعرها المستهدف من 440 دولارًا إلى 370 دولارًا.
- قفزت أسهم سكولار روك (SRRK.US) بنسبة 14% بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية أن منشأة تصنيع تابعة لجهة خارجية تعمل معها لا تزال على المسار الصحيح لإعادة فحصها بحلول نهاية عام 2025.
- تشهد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك بالانتير (PLTR.US -5%)، وكروشال ويف (CRWV.US -5%)، وبلوم إنرجي (BE.US -8%) - انخفاضًا في تداولات ما قبل السوق. تشير هذه الخطوة إلى أن الضعف الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي قد يتفاقم مع تزايد المخاوف بشأن استمرارية الارتفاع السابق.
- انخفض سهم ستاب هب (STUB.US) بنسبة 20% بعد أن سلّط المحللون الضوء على الغياب المفاجئ للتوجيهات الفصلية في بيانات الشركة، وهو تفصيل فسّره السوق سلبًا.
- ارتفع سهم تريب أدفايزر (TRIP.US) بشكل طفيف عقب رفع شركة ميزوهو للأوراق المالية تصنيفها من أداء ضعيف إلى محايد.
- يستمر تدهور المعنويات تجاه شركات الطيران الأمريكية، حيث انخفضت أسهم دلتا (DAL.US -2.4%)، ويونايتد (UAL.US -2.2%)، وأمريكان إيرلاينز (AAL.US -1.8%). ويخشى المستثمرون من أن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يمنع شركات الطيران من إنقاذ ما كان بالفعل عامًا صعبًا.
إنفيديا (الرسم البياني اليومي)
ترتفع أسهم Nvidia مرة أخرى من منطقة 185 دولارًا - بالقرب من EMA50 (الخط البرتقالي) - وتحاول استئناف تحركها الصعودي قبل إصدار أرباح الشركة المقرر في 19 نوفمبر (الأربعاء بعد جلسة الولايات المتحدة).
ميكرون تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق
بفضل أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) القوية. رفعت مورغان ستانلي سعرها المستهدف لشركة ميكرون تكنولوجي (MU) بشكل حاد، مسجلةً مستوى قياسيًا جديدًا عند 325 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا من 220 دولارًا أمريكيًا. تأتي هذه الترقية في الوقت الذي يشير فيه المحللون إلى قفزة استثنائية في أسعار ذاكرة DDR5، التي تضاعفت ثلاث مرات في شهر واحد فقط –
- هي خطوة غير مسبوقة منذ التسعينيات. ووفقًا للبنك، تُهيئ بيئة التسعير هذه بيئةً نادرةً لشركة ميكرون لتحقيق نتائج مالية قياسية.
- تتوقع الشركة أن تستمر أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في الارتفاع حتى النصف الأول من عام 2026، مع احتمال ارتفاعها بنسبة 15-20% أخرى، مع تداول بعض الصفقات الفورية بالفعل بعلاوات تصل إلى 50% فوق أسعار السوق القياسية. ويعود هذا الارتفاع إلى الطلب الهائل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك حصةً متزايدةً من إنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العالمي. ومع إعطاء الشركات المصنعة الأولوية لذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في مسرعات الذكاء الاصطناعي، لا يزال عرض ذاكرة DDR5 المتاحة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الاستهلاكية محدودًا. يؤكد المحللون أيضًا أن الدورة الحالية تبدو مختلفة تمامًا عن حالات النقص السابقة. فعلى عكس عام 2018، عندما عانت شركات تصنيع الذاكرة من صعوبات في تحقيق الربحية، تدخل ميكرون هذا الانتعاش محققةً بالفعل هوامش ربح وأرباحًا قياسية، مما يضعها في "منطقة مجهولة" من حيث إمكانات النمو. وعلى الرغم من أن شركات مثل سامسونج وإس كيه هاينكس تزيد من طاقتها الإنتاجية، إلا أن الطلب لا يزال يفوق العرض.
حتى بعد ارتفاعها بنسبة 180% منذ بداية العام، يرى مورغان ستانلي أن انتعاش ميكرون قد لا ينتهي. فالطلب المستمر على كل من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة HBM، المدفوع ببنية تحتية للذكاء الاصطناعي، قد يُبقي هذا الزخم مستمرًا في المراحل التالية من الدورة.
