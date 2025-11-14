إفتتاح الأسواق الأمريكية : US100 يبدأ محاولة انتعاش 🗽أسهم ميكرون تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق📈

تتوقع الشركة أن تستمر أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) في الارتفاع حتى النصف الأول من عام 2026، مع احتمال ارتفاعها بنسبة 15-20% أخرى، مع تداول بعض الصفقات الفورية بالفعل بعلاوات تصل إلى 50% فوق أسعار السوق القياسية. ويعود هذا الارتفاع إلى الطلب الهائل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك حصةً متزايدةً من إنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) العالمي. ومع إعطاء الشركات المصنعة الأولوية لذاكرة النطاق الترددي العالي ( HBM ) المستخدمة في مسرعات الذكاء الاصطناعي، لا يزال عرض ذاكرة DDR5 المتاحة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الاستهلاكية محدودًا. يؤكد المحللون أيضًا أن الدورة الحالية تبدو مختلفة تمامًا عن حالات النقص السابقة. فعلى عكس عام 2018، عندما عانت شركات تصنيع الذاكرة من صعوبات في تحقيق الربحية، تدخل ميكرون هذا الانتعاش محققةً بالفعل هوامش ربح وأرباحًا قياسية، مما يضعها في "منطقة مجهولة" من حيث إمكانات النمو. وعلى الرغم من أن شركات مثل سامسونج وإس كيه هاينكس تزيد من طاقتها الإنتاجية، إلا أن الطلب لا يزال يفوق العرض.