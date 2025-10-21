GE Areospace: أرباح هائلة ومستوى قياسي جديد ✈️

تُعدّ شركة جنرال إلكتريك للطيران، التابعة لشركة جنرال إلكتريك العملاقة، شركةً عالميةً رائدةً في مجال دفع الطائرات وحلول الخدمات وأنظمة وحلول الدفاع. واليوم، وقبل بدء جلسة سوق الأسهم، تنشر الشركة نتائجها للربع الثالث من السنة المالية. وتُشغّل الشركة أسطولاً ضخماً من المحركات التجارية والعسكرية، وتُعدّ حالتها بالغة الأهمية لقطاعي الطيران والدفاع العالميين.

أبدى المستثمرون سعادتهم بالنتائج، حيث افتتحت الشركة الأم أعمالها بنمو تجاوز 4% وحققت أعلى مستوى لها على الإطلاق.

في الربع الثالث، أُعلن عن زيادة في الطلبات بنسبة 2% على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة عن زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت الشركة زيادات في ربحية السهم والتدفق النقدي الحر، حيث ارتفع الأخير بنحو 30%، وربحية السهم الواحد بنسبة تصل إلى 44%.

يشير هذا إلى أن الإيرادات لم تشهد نموًا فحسب، بل تحسنت أيضًا الكفاءة التشغيلية ومعدلات تحويل النقد. من الناحية العددية، أعلنت الشركة أن التدفق النقدي الحر بلغ 2.4 مليار دولار أمريكي (بزيادة 30% على أساس سنوي)، وبلغ ربح السهم المعدل 1.66 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 44%. تقسيم الأعمال إلى قطاعات:

في قطاع "المحركات والخدمات التجارية"، ارتفع الطلب على الخدمات (بما في ذلك الصيانة وقطع الغيار) بنسبة 32% على أساس سنوي، بينما نمت إيرادات هذه الخدمات بنسبة 28%.

وفي قطاع "تقنيات الدفاع والدفع"، ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأرباح في هذا القطاع من الأعمال بنسبة 75%، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في هامش الربح والاستفادة من تحسين التكاليف أو تحسين مزيج المنتجات والعملاء.

كما أكدت شركة جنرال إلكتريك للطيران في بيانها أن سلسلة التوريد تعمل بكفاءة، حيث أعلنت الشركة أن الموردين يسلمون حوالي 95% من الكميات المعلنة في الوقت المحدد. وإلى جانب الطلب المتزايد، يمنح هذا الشركة ثقة كبيرة بأنها لن تتأثر بتوفر المواد أو المكونات.

كان أفضل خبر للمستثمرين هو التغيير في التوقعات للسنة المالية بأكملها. رفعت الشركة توقعاتها: تم تحديد نمو الإيرادات الآن ليس فقط عند حوالي 10٪، ولكن عند "مرتفعات المراهقين". تم تعديل الأرباح التشغيلية بالزيادة بحوالي 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز التدفق النقدي الحر 7 مليارات دولار (من التوقعات السابقة البالغة 6 مليارات دولار).

يمثل هذا دفعة إيجابية كبيرة للسوق، حيث أشارت الإدارة إلى أنها قادرة ليس فقط على الحفاظ على نمو قوي، ولكن أيضًا على تجاوز توقعاتها الخاصة.

تُظهر نتائج الربع الثالث أن شركة GE Aerospace في حالة جيدة جدًا: على الرغم من نمو الطلبات المتواضع نسبيًا، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو قوي في النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية. يبدو أن المحفز الرئيسي هو خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة وقطع الغيار وزيارات الورش، والتي تولد هوامش ربح أعلى تقليديًا من بيع المحركات الجديدة.

في قطاع CES، لوحظت زيادة بنسبة 32٪ في الخدمات وزيادة بنسبة 28٪ في إيرادات الخدمات، مما يدعم هذه الأطروحة. من ناحية أخرى، يشير قطاع الدفاع (DPT)، الذي شهد زيادة هائلة في الأرباح، إلى أن إدارة التكاليف، وتحسين مزيج العملاء أو العقود، وربما ارتفاع الأسعار، كان لها تأثير واضح.

تُعد هذه إشارة إيجابية للغاية في قطاع قد يعمل فيه ضغط التكلفة وانقطاعات سلسلة التوريد في الاتجاه المعاكس.

غالبًا ما يكون رفع التوقعات هو اللحظة التي يبدأ فيها السوق بتسعير الشركة بنشاط، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه. ومن المهم بشكل خاص الإشارة إلى أن التدفق النقدي الحر سيتجاوز 7 مليارات دولار. يُعد توليد النقد القوي الأساس الذي يسمح بالاستثمارات، وتطوير تقنيات جديدة، وسياسات المساهمين الجذابة المحتملة مثل إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح.

بالطبع، يجب تذكر العديد من عوامل الخطر. أولًا، زادت الطلبات بنسبة 2% فقط على أساس سنوي، مما يعني أن القفزات لمرة واحدة أو التأثيرات الأساسية قد تكون أقل إثارة مما كانت عليه خلال فترة التعافي السريع لصناعة الطيران. ثانيًا، على الرغم من تحسن سلسلة التوريد، إلا أن وضع سوق العمل ليس في أفضل حالاته، ولا يزال قطاع الطيران حساسًا للاضطرابات المادية، وتضخم التكاليف، وضغط الأجور. ثالثًا، قد يحدّ ارتفاع قاعدة المقارنة من معدلات النمو المستقبلية، خاصةً عندما يكون انتعاش أسواق الطيران أكثر تدرجًا.

علاوة على ذلك، تُشكّل التوقعات المرتفعة دائمًا تحديًا، إذ يتوقع السوق أن تحقق الشركة هذه التوقعات أو تتجاوزها. وفي حال وجود أي خيبة أمل، فقد يكون التقييم عرضة للتصحيح.

بالنسبة للمستثمرين، تُشير نتائج GE Aerospace إلى بداية قوية للربع الرابع وأساس متين لعام جديد مع ارتفاع في إيرادات وأرباح الشركة. تُظهر الشركة قدرتها على النمو التشغيلي وتوليد السيولة بكفاءة، وهو أمر بالغ الأهمية في رأس المال التكنولوجي ذي الاستثمارات المكثفة.

إذا حافظت الإدارة على وتيرة جيدة، واستمر نمو سوق خدمات الطيران وطلبات المحركات، فقد تُصبح أسهم الشركة خيارًا استثماريًا جذابًا في قطاع الطيران/الدفاع. في الوقت نفسه، ينبغي على المستثمرين مراقبة ما إذا كانت وتيرة نمو الطلبات قد بدأت في التسارع، حيث أن النتائج القوية تنبع بشكل كبير من التحسين والمزيج والتسليمات، وليس فقط من نمو الوحدات.

تؤكد نتائج أكتوبر أن GE Aerospace تمر بمرحلة قوية، وأن الإدارة واثقة بما يكفي لرفع توقعاتها بالكامل لهذا العام. حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على الشركة.

المصدر: Xstation5