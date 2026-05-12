جهاز قطر للاستثمار يعزز تعاونه مع جنرال أتلانتيك باستثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن توسيع شراكته الاستراتيجية مع شركة جنرال أتلانتيك، عبر تخصيص استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم استراتيجيات الاستثمار في أسهم النمو العالمية التي تديرها الشركة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الجهاز السيادي القطري نحو تعزيز حضوره في الأسواق العالمية وتنويع محفظته الاستثمارية عبر قطاعات ذات نمو متسارع، خاصة التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة.

وتُعد “جنرال أتلانتيك” واحدة من أبرز شركات الاستثمار الخاصة في العالم، حيث تأسست عام 1980 في مدينة نيويورك، وركزت منذ انطلاقها على تمويل الشركات الواعدة ذات النمو السريع في مختلف الأسواق الدولية. وتمكنت الشركة خلال العقود الماضية من بناء حضور عالمي واسع، مع إدارة أصول تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار.

كما عززت الشركة الأمريكية وجودها في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة، بعدما افتتحت مكاتب جديدة في كل من الرياض وأبوظبي خلال عام 2024، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بأسواق الشرق الأوسط والفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة.

ويعكس التوسع الجديد في الشراكة بين الجانبين الثقة المتبادلة والرغبة في الاستفادة من الفرص العالمية الواعدة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار والتقنيات الحديثة، التي تشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم خطط “جهاز قطر للاستثمار” الرامية إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل وتعزيز التنوع الاقتصادي، إلى جانب توسيع نطاق استثماراته في الشركات العالمية ذات الإمكانات المستقبلية العالية.

وتواصل الصناديق السيادية الخليجية خلال السنوات الأخيرة زيادة استثماراتها في شركات إدارة الأصول العالمية والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية، ضمن استراتيجيات تهدف إلى تنمية الثروات السيادية وتقليل الاعتماد على العائدات التقليدية المرتبطة بالطاقة.