مبادلة تعزز حضورها العالمي باستثمار ضخم في مشروع بريطاني لطاقة الرياح البحرية

خطت مبادلة للاستثمار خطوة جديدة نحو توسيع استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة، بعدما أعلنت عن ضخ 325 مليون دولار في مشروع “هورنسي 3” التابع لشركة أورستد، والذي يُتوقع أن يصبح أكبر محطة منفردة لطاقة الرياح البحرية في العالم عند اكتماله.

ويقع المشروع قبالة سواحل نورفولك في المملكة المتحدة، ويأتي ضمن تحالف استثماري تقوده صناديق تديرها شركة أبولو، بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية بارزة، من بينها برنامج نظام التقاعد الجامعي البريطاني وصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك. وكانت صناديق “أبولو” قد استحوذت مؤخراً على نصف المشروع المشترك المالك لـ”هورنسي 3″، بينما احتفظت “أورستد” بالحصة المتبقية مع استمرارها في إدارة أعمال التطوير والتشغيل.

ويُعد المشروع ثالث أكبر مشاريع “أورستد” في منطقة هورنسي ببحر الشمال، ومن المنتظر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 2.9 غيغاواط، وهي كمية تكفي لتوفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 3.3 مليون منزل بريطاني، ما يجعله أحد أبرز مشاريع الطاقة المتجددة عالمياً.

وتسعى المملكة المتحدة إلى رفع قدراتها في مجال الرياح البحرية إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030، في إطار خططها لتحقيق الحياد المناخي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة مع التوقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء خلال العقود المقبلة نتيجة توسع قطاعات النقل والتدفئة والبنية الرقمية.

وأكد كريم الجزّار، المسؤول في “مبادلة”، أن الاستثمار يعكس توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية في مشاريع تمتلك مقومات تشغيلية قوية وعوائد مستقرة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت عنصراً محورياً في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتواصل “مبادلة” تعزيز حضورها العالمي في قطاع الطاقة النظيفة من خلال استثمارات متنوعة في مشاريع ومنصات متخصصة بالطاقة المتجددة في عدة أسواق دولية، ما يرسخ دورها كلاعب رئيسي في دعم مستقبل الطاقة المستدامة.