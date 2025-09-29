إغلاق الحكومة الأمريكية: ما يعنيه ومن سيتأثر به؟

بعد ظهر اليوم، سيجتمع قادة الكونغرس مع الرئيس الأمريكي في محاولة لتجنب إغلاق الحكومة. يحدث الإغلاق عندما يفشل المشرعون في إقرار مشاريع قوانين الإنفاق التي تموّل العمليات الفيدرالية في الوقت المحدد.

ما هو الإغلاق الحكومي؟

على الرغم من ارتباطه أحيانًا بسقف الدين، إلا أن الإغلاق في الواقع مشكلة تتعلق بتفويض الإنفاق قصير الأجل: فالأموال متوفرة، ولكن من الناحية القانونية لا يمكن استخدامها لأن الكونغرس لم يُقرّ بعد مشاريع قوانين الاعتمادات أو القرارات المستمرة لتمويل الوكالات الفيدرالية.

مع انقسام كلا المجلسين واستقطابهما العميق، أصبحت تهديدات الإغلاق سمة متكررة في معارك الميزانية في واشنطن. أدى الجمود الذي حدث عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى إلى إغلاق استمر 34 يومًا، وهو الأطول في التاريخ الحديث. في ذلك الوقت، ظل ما يقرب من 800 ألف موظف فيدرالي من أصل 2.1 مليون موظف بدون رواتب، مما ولّد حالة من عدم اليقين على نطاق واسع - وهو ما يعادل ما يقرب من ربع إلى ثلث إجمالي الوظائف العامة.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستتوقف العديد من القطاعات الحكومية والوكالات الفيدرالية عن تلقي التمويل وستُجبر على تعليق أو إغلاق جميع الوظائف غير الأساسية. هذه المرة، قد يكون التأثير أشد من المعتاد. وقد هدد البيت الأبيض بتسريح دائم للعمال في حال حدوث إغلاق.

ما سبب الخلاف هذه المرة؟

تبدأ السنة المالية الجديدة للحكومة الفيدرالية في الأول من أكتوبر، ولم يتوصل الكونغرس بعد إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل قصير الأجل.

ألغى دونالد ترامب محادثاته مع قادة الكونغرس الديمقراطيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً إن الاجتماع غير الرسمي لن يكون "مثمرًا"، واصفًا مطالبهم بأنها "غير جادة". أثارت هذه الخطوة غضب الديمقراطيين، وحمّل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز الرئيس والجمهوريين في الكونغرس، الذين يسيطرون على كلا المجلسين، مسؤولية الإغلاق المحتمل.

يطالب الديمقراطيون بتمديد الدعم الذي يحد من تكاليف التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، والذي يوشك على الانتهاء. كان هذا أحد الإجراءات المضمنة في تخفيضات برنامج Medicaid التي سُنّت في مشروع قانون ترامب "One Big Beautiful" الذي أُقرّ في وقت سابق من هذا العام.

ماذا يحدث أثناء الإغلاق الحكومي؟

من بين العواقب الرئيسية لإغلاق الحكومة:

تعليق الأنشطة التي تُعتبر "غير ضرورية".

قد يُعلّق حوالي 800 ألف موظف فيدرالي مؤقتًا بدون أجر أو يُجبرون على العمل دون أجر حتى يُحلّ المأزق.

وتستمر الخدمات الأساسية، مثل الأمن القومي، ومراقبة الحركة الجوية، والعمليات العسكرية، وسداد الديون، والضمان الاجتماعي.

وقد تُعلّق أو تُؤخّر المتنزهات الوطنية والمتاحف والمكاتب الإدارية، وإجراءات مثل طلبات التأشيرات أو التصاريح.

العواقب في الأسواق المالية

حتى الآن، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير خطر الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر، على الرغم من تزايد المخاطر يومًا بعد يوم.

وفقًا لـ Polymarket، هناك احتمال بنسبة 72% لحدوث إغلاق حكومي قبل 31 ديسمبر بسبب عدم وجود اتفاقية تمويل، بينما يبلغ احتمال حدوث إغلاق حكومي في الأول من أكتوبر 67%.

يتمثل التأثير الأهم للإغلاق الحكومي على السوق في تعليق نشر البيانات الاقتصادية الحكومية. في هذه الحالة، بدءًا من صباح الأربعاء، لن تُنشر أي بيانات جديدة، بما في ذلك تقرير معدل البطالة أو بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر.

يُعدّ الإغلاق الحكومي مهمًا لأسباب عديدة تتجاوز الأسواق المالية، ولكن تأثيره الأولي على أسعار الأسهم سيكون ضئيلًا - مع أن الكثير يعتمد على مدته.

في الواقع، تاريخيًا، منذ عام 1975، بالنسبة للإغلاقات التي استمرت لأكثر من 3 أيام، حقق مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 1.7% في المتوسط ​​خلال 50 يومًا بعد الإغلاق، مع تقلبات طفيفة خلال تلك الفترة. بالنسبة لجميع عمليات الإغلاق بغض النظر عن طولها، بلغ متوسط ​​المكسب 2.2%.

أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الإغلاقات الحكومية: المصدر: XTB

حتى الآن، يُعدّ الدولار الأمريكي مجددًا أكثر الأصول تضررًا من الضغوط - وهو أمرٌ تكرر على مدار العام خلال كل حلقة سياسية - مدفوعًا بحالة عدم اليقين. ويسير هذا الصباح على نفس النهج قبيل اجتماع اليوم بين قادة الكونغرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب.

أداء الذهب

قدّم ضعف الدولار الأمريكي دعمًا جديدًا للذهب، بالإضافة إلى ارتفاعٍ استمر عامًا كاملًا مدفوعًا بالتحفيز النقدي والمالي، وتوقعات التضخم، وهجمات ترامب على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وطلب البنوك المركزية بقيادة الصين.

منذ عام 1975، ارتفع الذهب بمعدل 3% في المتوسط ​​خلال 50 يومًا بعد الإغلاق الحكومي.

أداء الذهب خلال فترة الإغلاق الحكومي: المصدر: XTB

ارتفع سعر الذهب بنسبة 45% حتى الآن هذا العام. وتتجه الأسعار نحو تحقيق أداء إيجابي للربع الثالث على التوالي، حيث بلغت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

الذهب D1. المصدر: Xstation