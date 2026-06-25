GTA 6: الكشف عن التفاصيل الأولى. كيف سيكون رد فعل أسهم شركة Take-Two Interactive؟

كشفت روكستار جيمز أخيرًا عن ورقتها الرابحة - السعر الرسمي للعبة GTA 6 وخيارات الطلب المسبق. يبلغ سعر النسخة العادية 79.99 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر النسخة الكاملة 99.99 دولارًا أمريكيًا، مما يضع معيارًا جديدًا لألعاب AAA الرئيسية على أجهزة الألعاب المنزلية. يبدأ الطلب المسبق في 25 يونيو، ولا يزال الإطلاق العالمي على PlayStation 5 وXbox Series X|S مُقررًا في 19 نوفمبر 2026.

تجاوز سعر GTA 6 حاجز 80 دولارًا أمريكيًا.

أكدت روكستار أن سعر النسخة العادية من GTA 6 سيكون 79.99 دولارًا أمريكيًا، بينما سيبلغ سعر النسخة الكاملة الرقمية 99.99 دولارًا أمريكيًا. هذا لا يؤكد فقط الحد الأعلى لنطاق السعر الذي أشارت إليه التسريبات، بل يُعد أيضًا المرة الأولى التي تعتمد فيها لعبة رئيسية على أجهزة الألعاب المنزلية سعرًا أعلى من 70 دولارًا أمريكيًا عند الإطلاق.

عمليًا، تضع Take-Two معيارًا جديدًا للسعر في فئة ألعاب AAA، مختبرةً مدى استعداد اللاعبين لقبول أسعار أعلى. في الوقت نفسه، يشير غياب الإصدارات الخاصة باهظة الثمن من قائمة الإطلاق إلى أن الشركة تُفضّل التركيز على هيكل تسعير بسيط من مستويين، وتحقيق الربح لاحقًا من خلال GTA Online والإضافات.

الطلبات المسبقة: الاختبار الأول للطلب

تبدأ الطلبات المسبقة للعبة GTA 6 في 25 يونيو 2026، وسيتم إطلاق اللعبة في 19 نوفمبر 2026 حصريًا على PlayStation 5 وXbox Series X|S. يتماشى غياب نسخة الحاسوب الشخصي عند الإطلاق مع ممارسات Rockstar السابقة، حيث صدرت نسخة الحاسوب الشخصي لاحقًا عن المنصات الأخرى في الإصدارات السابقة، لتصبح حدث بيع منفصل.

ستكون النسخة الرقمية متاحة للتحميل المسبق ابتداءً من 12 نوفمبر، وهو أمر بالغ الأهمية للاعبين نظرًا لحجمها الذي يتجاوز 100 جيجابايت. بالنسبة للمستثمرين، ستكون الأرقام الرئيسية هي أرقام الطلبات المسبقة وتوزيع عمليات الشراء بين الإصدارين العادي والمميز، حيث ستوفر هذه الأرقام أول مؤشر حقيقي على حجم الإيرادات في عام الإصدار.

جدوى رفع الأسعار واشتراك GTA+ المجاني

من منظور النمذجة المالية، يُعدّ رفع السعر الأساسي من 70 إلى 80 دولارًا أمريكيًا العامل الأهم، إذ يُحسّن من جدوى كل نسخة من اللعبة. فإذا أخذنا في الاعتبار تقديرات بنك أوف أمريكا ببيع 45 مليون نسخة في السنة المالية 2027، فإن إضافة 10 دولارات لكل نسخة تُعادل حسابيًا حوالي 450 مليون دولار أمريكي كإيرادات إجمالية إضافية قبل احتساب رسوم المنصة والضرائب.

يتضمن كل طلب مسبق وكل عملية شراء خلال فترة الإطلاق حزمة Vintage Vice City واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر في GTA+. هذه آلية جذب كلاسيكية للاشتراكات: فكلما زاد عدد اللاعبين الذين يستفيدون من الشهر المجاني، اتسعت قاعدة المستخدمين التي ستتمكن روكستار من خلالها من تحويل اللاعبين إلى الخطط المدفوعة. يرفع بنك أوف أمريكا توقعاته للحجوزات تحديدًا بسبب إمكانات لعبة GTA Online 2.0 الجديدة، والتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر من الخدمة المباشرة، معتبرًا ذلك مفتاح نمو أرباح شركة TTWO في الفترة 2027-2028.

رمز في العلبة، بدون قرص، ومعركة ضد السوق الثانوية

يتعلق الجانب الأكثر إثارة للجدل في العرض بالإصدارات المادية. إذ من المقرر أن تحتوي النسخة المعبأة من GTA 6 على رمز تنزيل للعبة فقط، بدون قرص Blu-ray، ولا خريطة ورقية، ولا أي من العناصر الكلاسيكية الأخرى لهواة الجمع. وقد أثار هذا غضبًا شديدًا بين هواة جمع الألعاب على الإنترنت، الذين يرون في العلبة الخالية من القرص نهاية عصر الوسائط المادية.

ومن النقاط المثيرة للجدل أيضًا قفل الرمز الإقليمي - فعلى سبيل المثال، لن يتم تفعيل مفتاح النسخة البريطانية على حساب PlayStation بولندي، كما أكدت التقارير الأولى عن عروض البيع بالتجزئة. عمليًا، يعني هذا أن الناشر لا يقضي فقط على السوق التقليدية للأقراص المستعملة، بل يقيد أيضًا قدرة المتاجر واللاعبين على استيراد نسخ أرخص من دول أخرى. يرى البعض في مجتمع اللاعبين أن هذا مؤشر آخر على التضييق على المستهلك، مع أنه من منظور تجاري، يُعد جزءًا من استراتيجية لتعظيم الإيرادات من كل منطقة، ما يعود بالنفع على المساهمين.

مع ذلك، يجدر مراعاة أمرين: أولًا، المعلومات الحالية تتعلق بإصدارات الطلب المسبق، ما لا يستبعد إمكانية إصدار نسخ محدودة تتضمن قرصًا ماديًا أو محتوى ماديًا أوسع في المستقبل. ثانيًا، من وجهة نظر الشركة، يُعد الابتعاد عن الوسائط المادية وسيلة للحد من السوق الثانوية، ما قد يقلل بشكل كبير من إمكانات المبيعات على المدى الطويل، لا سيما بالنسبة للعبة ذات عمر طويل مثل GTA.

مع إضافة خدمة GTA+ كاشتراك، والإصدار النهائي الذي يوسع اللعبة بمحتوى إضافي، ومنصة GTA Online نفسها، تُرسل شركة Take-Two رسالة واضحة: التركيز على مصادر دخل متكررة وطويلة الأجل، وليس فقط على مبيعات النسخ الفردية. بالنسبة لشركة ألعاب مرموقة كهذه، يبدو هذا بمثابة ضربة موفقة.

لعبة GTA 6 مفتاح تقييم شركة Take-Two

لا يمكن إغفال أهمية السياق التاريخي. فقد باعت لعبة GTA V أكثر من 200 مليون نسخة، ما يجعلها واحدة من أكثر المنتجات الترفيهية مبيعًا في التاريخ، بينما باعت السلسلة ككل حوالي 400 مليون نسخة. وقد أضافت لعبة Red Dead Redemption 2 ما بين 60 و70 مليون نسخة إلى هذا الإجمالي، مؤكدةً قدرة Rockstar على تقديم ألعاب ذات عمر طويل.

وبناءً على ذلك، تتوقع Take-Two أن يحقق العام المالي 2027 - وهو العام الذي سيشهد الإطلاق الكامل للعبة GTA 6 - إيرادات صافية تتراوح بين 8 و8.2 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بحوالي 6.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وقد رفعت العديد من البنوك الاستثمارية، بما في ذلك بنك أوف أمريكا، توقعاتها وأسعارها المستهدفة لشركة TTWO في الأسابيع الأخيرة، استنادًا تحديدًا إلى التقديرات الأعلى لمبيعات اللعبة وتحقيق الدخل عبر الإنترنت.

بدأ سوق الأسهم بالتفاعل بالفعل؛ ففي اليوم الذي أُعلن فيه عن تفاصيل التسعير والطلب المسبق، ارتفع سعر سهم شركة Take-Two بنسبة عدة بالمئة في التداولات قبل افتتاح السوق، مما يُظهر مدى حساسية معنويات المستثمرين لكل تفصيل جديد يتعلق بلعبة GTA 6. بالنسبة للمساهمين، لم يعد السؤال الأهم الآن هو "كم عدد النسخ التي ستُباع في السنة الأولى؟"، بل الأهم هو إلى متى وكيف ستُساهم لعبة GTA 6 ولعبة GTA Online الجديدة في تحسين نتائج الشركة.

ماتيوس تشيزكوفسكي

محلل أسواق مالية، مقر XTB