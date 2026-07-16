الولايات المتحدة: خسائر فادحة في وول ستريت مع استمرار تصحيح قطاع أشباه الموصلات

لا تزال وول ستريت تحت ضغط اليوم، حيث تتداول المؤشرات الرئيسية دون مستوياتها المرجعية. ويبرز مؤشر داو جونز كاستثناء وحيد، محافظًا على مكاسب رمزية، بينما لا يزال سوق الأسهم الأوسع نطاقًا تحت ضغط البيع. ويتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا في تقييمهم لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، والمخاطر الجيوسياسية، وأداء قطاع التكنولوجيا، الذي كان أحد المحركات الرئيسية لمكاسب السوق الأخيرة.

ويأتي أكبر ضغط على السوق اليوم من شركات أشباه الموصلات. فقد تعرض قطاع الرقائق، أحد أكبر المستفيدين من الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، لضغوط من البائعين مرة أخرى. ويتزايد إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد المكاسب السابقة، ويتساءلون عما إذا كانت التقييمات الحالية لشركات تصنيع الرقائق لا تزال تبرر توقعات النمو المتفائلة للغاية المحيطة بالقطاع. ويُظهر الأداء الأضعف لشركات تصنيع رقائق الذاكرة وقطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقًا أن الأسواق تنظر إلى ما هو أبعد من الأرباح الحالية، وتركز بشكل أكبر على آفاق النمو المستقبلية.

ولا يزال اتجاه وول ستريت يتأثر بالتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية. ساهمت البيانات الاقتصادية الأخيرة جزئيًا في تخفيف المخاوف بشأن استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي التقييدية لفترة طويلة، إلا أن المستثمرين ما زالوا يركزون على قراءات التضخم القادمة والمزيد من المؤشرات المتعلقة بصحة الاقتصاد الأمريكي.

وفي هذا السياق، حظيت أحدث بيانات الاقتصاد الكلي باهتمام كبير. فقد انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة عن التوقعات، مما يؤكد مرونة سوق العمل الأمريكي ويشير إلى استمرار الاقتصاد في الحفاظ على أسس متينة.

في الوقت نفسه، ظلت مبيعات التجزئة مستقرة، حيث جاءت القراءة متوافقة مع التوقعات، مما يشير إلى وتيرة معتدلة للإنفاق الاستهلاكي دون وجود مؤشرات واضحة على تباطؤ كبير في الطلب. إن الجمع بين قوة سوق العمل واستقرار الاستهلاك يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أوسع لاتخاذ قرارات سياسية حذرة، مع إمكانية الحد من إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل سريع.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية مصدرًا إضافيًا للغموض، حيث تستمر في التأثير على معنويات المخاطرة في الأسواق المالية العالمية. وبينما لا يتوقع المستثمرون حاليًا سيناريو تصعيد حاد، فإن المخاطر الجيوسياسية المستمرة تحد من إمكانية حدوث انتعاش أقوى في الأصول ذات المخاطر العالية.

تُبرز جلسة اليوم استمرار الاهتمام المرتفع بقطاع التكنولوجيا، إلا أن معايير الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد ارتفعت بشكل ملحوظ. وتتزايد تساؤلات الأسواق حول ما إذا كانت توقعات النمو الطموحة تنعكس بالكامل في التقييمات الحالية. وستُظهر الأيام القادمة ما إذا كان الضعف الأخير في أسهم شركات تصنيع الرقائق يُمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد مكاسب قوية، أم أنه بداية لانخفاض أوسع في أحد أهم قطاعات السوق الأمريكية.

المصدر: xStation5

لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) تحت ضغط اليوم، حيث يُعد ضعف قطاع أشباه الموصلات العامل الرئيسي المؤثر على السوق. وتواجه الشركات العاملة في مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية ضغوط بيع جديدة، مما يؤثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا بشكل عام. ويقوم المستثمرون بجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققوها بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، مع إيلاء اهتمام متزايد للتقييمات المرتفعة وتوقعات نمو القطاع. ويُظهر الضغط الحالي على شركات تصنيع الرقائق أن الأسواق أصبحت أكثر انتقائية تجاه الشركات التي تعتمد تقييماتها بشكل كبير على إمكانات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ( TSM.US ) عن نتائج الربع الثاني التي فاقت توقعات السوق، وقدمت توقعات متفائلة للأشهر المقبلة. وأكدت الشركة أن المحرك الرئيسي للنمو لا يزال الطلب المتزايد على الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حين يُتوقع أن يوفر التوسع السريع في الإنتاج القائم على أحدث تقنيات 2 نانومتر دعمًا إضافيًا. وتتوقع TSMC أن تصل إيرادات الربع الثالث إلى 44.6-45.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا إضافيًا مقارنة بتوقعات السوق السابقة. على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا تزال أسهم شركة TSMC تحت ضغط. ويُبرز رد فعل السوق أن التوقعات لقطاع أشباه الموصلات مرتفعة للغاية حاليًا، وأن حتى النتائج القوية لا تكفي دائمًا للحفاظ على معنويات إيجابية بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها شركات الذكاء الاصطناعي.