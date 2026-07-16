ملخص اليوم: 📉 يومٌ أحمر في مختلف الأسواق. قطاع الذكاء الاصطناعي يُثقل كاهل وول ستريت، والمعادن النفيسة تحت ضغط.

📈 سوق الأسهم
- تشهد جلسة اليوم في وول ستريت ضغوط بيعية، حيث لا تزال أهم المؤشرات الأمريكية في المنطقة الحمراء: فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 0.4%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 1.5%. كما سجل مؤشر داو جونز انخفاضات، مما يعكس ضعف معنويات السوق، حيث يبقى السبب الرئيسي لهذا الضعف هو عمليات البيع المكثفة في أسهم شركات قطاع أشباه الموصلات.
- حققت شركة TSMC نتائج قياسية للربع الثاني، حيث رفعت توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2026 إلى أكثر من 40%، وزادت من خططها الاستثمارية. تؤكد هذه البيانات استمرار الطلب القوي على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. على الرغم من التقارير الإيجابية، تعرضت أسهم الشركة وقطاع أشباه الموصلات بشكل عام لضغوط، حيث توقع المستثمرون نتائج أقوى، ويتزايد تحليلهم لما إذا كان الإنفاق الضخم على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيترجم إلى ربحية عالية كافية.
- اليوم، بعد إغلاق الجلسة، سيطلع المستثمرون على نتائج نتفليكس الفصلية. انخفضت أسهم الشركة بنحو 45% عن أعلى مستوياتها التاريخية، لذا سيركز السوق اهتمامه على معدل نمو الإيرادات، وتطور قطاع الإعلانات، وآفاق الأعمال المستقبلية. وسيوضح التقرير ما إذا كان التراجع الحالي في الأسعار مجرد نتيجة لمخاوف قصيرة الأجل، أم أنه يمثل تحولاً دائماً في التوقعات تجاه عملاق البث المباشر.
- تشهد الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً. فقد ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 0.5%، بينما انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.5%. وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.2%، كما لوحظ انخفاض رمزي في مؤشر كاك 40 الفرنسي.
- تعتزم اليابان شراء 27.5 ألف معالج من طراز فيرا روبين من شركة إنفيديا لإنشاء نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها يُستخدم في مجال الروبوتات، ولتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية للذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا المشروع، المدعوم حكومياً بحوالي 2.4 مليار دولار، إلى تسريع تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية وتعزيز مكانة اليابان في السباق التكنولوجي العالمي.
📊 الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية
- أكدت لوري لوغان، ممثلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا وأن وضع سوق العمل مستقر، إلا أن التضخم لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى هدف 2% بشكل مستدام. وترى لوغان أن رفع أسعار الفائدة بشكل معتدل قد يكون ضروريًا لتحقيق توازن أفضل في المخاطر، وأن قراءة واحدة إيجابية لمؤشر أسعار المستهلك لا تُعد مؤشرًا كافيًا على انخفاض دائم في ضغوط الأسعار.
- كما أشارت لوغان إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد تزيد الإنتاجية مستقبلًا، ولكنها قد تُعزز حاليًا الطلب والضغوط التضخمية.
- وتُشير بيانات الاقتصاد الأمريكي إلى استمرار مرونة المستهلكين وسوق العمل. فقد انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 208 آلاف طلب مقابل 217 ألف طلب متوقع، مما يؤكد استقرار وضع التوظيف.
- وارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بنسبة 0.2% على أساس شهري، بما يتماشى مع التوقعات. وتدعم هذه البيانات سيناريو الهبوط التدريجي للاقتصاد الأمريكي، وتُقلل من المخاوف من تباطؤ حاد. وفي الوقت نفسه، يُظهر النمو المعتدل في الاستهلاك أن الأسر لا تزال حذرة. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يمثل هذا حجة للحفاظ على السياسة النقدية الحالية، حيث يظل الاقتصاد قوياً ولكنه لا يُظهر أي علامات على ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط.
الجغرافيا السياسية
- في الشرق الأوسط، لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على أشدها. يواصل الجانبان عملياتهما العسكرية حول مضيق هرمز، الذي تصفه طهران بأنه "خط أحمر لا يمكن عبوره"، بينما يعلنان في الوقت نفسه استعدادهما لإجراء محادثات دبلوماسية. ورغم المؤشرات على إمكانية التفاوض، يستمر الصراع في التصاعد، حيث توسع الولايات المتحدة عملياتها العسكرية وتشن هجمات تهدف إلى الحد من النقل البحري، في حين ترد إيران بشن هجمات على أهداف في المنطقة وتحذر من عواقب استهداف بنيتها التحتية.
- يزيد تصاعد التوترات حول أحد أهم ممرات عبور النفط من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويحافظ على الضغط على أسعار الطاقة. وتحذر إيران من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى امتداد الصراع إلى دول أخرى في المنطقة وتعطيل حركة طرق التجارة الرئيسية. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الأزمة المتفاقمة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ومشاكل في الشحن العالمي، وعودة الضغوط التضخمية.
- عقب هجمات الطائرات المسيرة على أربيل في العراق، حذرت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين من مخاطر متزايدة وحثتهم على توخي الحذر الشديد. أدى الحادث إلى تفاقم المخاوف من امتداد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما زاد من تدهور معنويات المستثمرين.
🪙 المعادن النفيسة
- لا يزال سوق المعادن النفيسة تحت ضغط بيعي.
- يتراجع سعر الذهب بنحو 2%، ليصل إلى ما دون 4000 دولار أمريكي للأونصة.
- أما الفضة، فوضعها أسوأ، إذ انخفضت بنحو 3.5%، لتهبط إلى ما دون 56 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
🛢️ السلع والطاقة
- على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تشهد عقود النفط انخفاضًا.
- يتراجع سعر خام برنت بأكثر من 1%، ليصل إلى حوالي 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
- يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 78 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
- وتتراجع عقود الغاز الطبيعي في مركز هنري هاب بنحو 3%.
🪙 العملات المشفرة
- لا تزال الأصول الرقمية تحت ضغط أيضًا.
- يتراجع سعر البيتكوين بنحو 0.9% ويختبر مستوى 64,000 دولار أمريكي.
- أما الإيثيريوم، فيتراجع بنحو 2.5%، ليصل إلى ما دون مستوى 1,900 دولار أمريكي.
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