ملخص اليوم: 📉 يومٌ أحمر في مختلف الأسواق. قطاع الذكاء الاصطناعي يُثقل كاهل وول ستريت، والمعادن النفيسة تحت ضغط.

أكدت لوري لوغان، ممثلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا وأن وضع سوق العمل مستقر، إلا أن التضخم لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى هدف 2% بشكل مستدام. وترى لوغان أن رفع أسعار الفائدة بشكل معتدل قد يكون ضروريًا لتحقيق توازن أفضل في المخاطر، وأن قراءة واحدة إيجابية لمؤشر أسعار المستهلك لا تُعد مؤشرًا كافيًا على انخفاض دائم في ضغوط الأسعار.