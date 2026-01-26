حالة مثيرة للاهتمام لشركة إنفيديا في الصين. هل هي مفارقة الرقائق لهذا العام؟

أثار قرار دونالد ترامب بالسماح بتصدير رقائق Nvidia H200 إلى الصين، مع فرض تعريفة جمركية بنسبة 25%، ردود فعل قوية على جانبي المحيط الهادئ. فبينما يُمثل هذا القرار، ظاهريًا، انفتاحًا جزئيًا على أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، قررت السلطات الصينية احتجاز الشحنات على الحدود. بالنسبة للأسواق المالية، تُعد هذه إشارة واضحة إلى أن التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين قد دخل مرحلة من عدم اليقين المتزايد، حيث باتت القرارات الإدارية تؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية وتقييمات شركات التكنولوجيا

من وجهة نظر شركة إنفيديا، تكمن المخاطر في عقود تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. فقد أفادت التقارير أن شركات التكنولوجيا الصينية، المسؤولة عن نحو 30% من الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قدّمت طلبات شراء تتجاوز مليوني شريحة H200، بينما يُقدّر المعروض المتاح لدى الشركة حاليًا بنحو مليون وحدة. وهذا يعني أن الطلب المُعلن عنه يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية الحالية. وتُقدّم شريحة H200 الجديدة قوة حوسبة تصل إلى ستة أضعاف قوة شريحة H20، التي صُمّمت سابقًا كنسخة مُتوافقة مع قيود التصدير. وعلى الرغم من هذه الميزة التكنولوجية، فقد صدرت تعليمات لسلطات الجمارك الصينية بمنع استيراد هذه الشرائح.

من منظور السوق، يُبرز النزاع حول H200 مفارقة متنامية في تقييم شركة إنفيديا. تستفيد الشركة من طلب عالمي غير مسبوق على قوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يعتمد جزء متزايد من نجاحها على القرارات السياسية أكثر من اعتماده على أساسيات التشغيل البحتة. أي إشارة إلى احتمال تخفيف أو تشديد القيود المفروضة على الصين تؤثر بشكل فوري على توجهات المستثمرين تجاه أسهم عملاق التكنولوجيا ومجموعة الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، ترتفع علاوة المخاطر التنظيمية، وتحتاج نماذج التقييم التقليدية بشكل متزايد إلى دمج السيناريوهات الجيوسياسية، وليس فقط مسارات الإيرادات والأرباح.

كما انتقل النزاع سريعًا إلى ساحة السياسة الداخلية الأمريكية. يتزايد الضغط في الكونغرس لزيادة الرقابة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وهو ما ينعكس في العمل الجاري على قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي. يحذر مؤيدو هذا القانون من أن بيع رقائق من هذا النوع قد يعزز القدرات التكنولوجية للصين في المجالات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي. في المقابل، يحذر المعارضون من أن التدخل التشريعي المفرط قد يُضعف القدرة التنافسية لمصنعي أشباه الموصلات الأمريكيين ويحد من مرونتهم التشغيلية على مستوى العالم.

بالنسبة لسوق التكنولوجيا الأوسع، قد يُمثل نزاع H200 إشارةً أخرى لتقليص الاستثمار في الصين بشكل انتقائي، وتحويل رؤوس الأموال نحو مناطق تُعتبر أكثر استقرارًا من الناحية التنظيمية. وقد أخذ المستثمرون المؤسسيون في الحسبان مخاطر الانفصال التدريجي بين قطاعي أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعدة سنوات، وتُظهر قضية إنفيديا أن حتى الحلول التي تبدو مُرضية، مثل الرسوم الجمركية أو تحديد حجم الإنتاج، قد تُؤدي عمليًا إلى عدم وصول المنتج إلى المستهلك النهائي لأسباب لا علاقة لها بالطلب الفعلي.

في هذا السياق، تكتسب زيارة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى شنغهاي في يناير/كانون الثاني أهمية تتجاوز مجرد الرمزية التجارية. فوجود قائد الشركة، التي تُشكّل منتجاتها اليوم جزءًا كبيرًا من قوة الحوسبة العالمية المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، يُبرز طبيعة المواجهة التكنولوجية الجديدة. لم يعد جوهرها يقتصر على الرسوم الجمركية والعقوبات فحسب، بل يتعداه إلى السيطرة على الخوارزميات، والوصول إلى البيانات، وتوجيه مسار التطور التكنولوجي، الأمر الذي يُحدد بشكل متزايد موازين القوى العالمية.