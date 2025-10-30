حققت شركة أبل مكاسب طفيفة بعد الأرباح 🗽مبيعات الصين أقل من التوقعات

لم يتفاعل سهم آبل مع النتائج المالية القوية إلا قليلاً، حيث وازنت المؤشرات الإيجابية مع مؤشرات سلبية، أبرزها الانخفاض الحاد في المبيعات في الصين، حيث يبدو أن معنويات المستهلكين الوطنية تُقلل من اهتمامهم بالمنتجات الأمريكية لصالح العلامات التجارية المحلية. كما جاءت المبيعات في الأمريكتين دون التوقعات. في البداية، انخفض السهم في تداولات ما بعد الإغلاق، لكنه سرعان ما تعافى مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.5%. على أساس سنوي، ارتفعت أرباح السهم والإيرادات بنسبة 13% و8% على التوالي؛ وارتفعت ربع سنويًا بنسبة 18% و9% على التوالي.



ربحية السهم (EPS): 1.85 دولار أمريكي مقابل 1.77 دولار أمريكي متوقع

الإيرادات: 102.47 مليار دولار أمريكي مقابل 102.19 مليار دولار أمريكي متوقع

إيرادات iPhone: 49.03 مليار دولار أمريكي (بزيادة 6.1% على أساس سنوي)

إيرادات المنتجات: 73.72 مليار دولار أمريكي مقابل 73.49 مليار دولار أمريكي متوقع

إيرادات الخدمات: 28.75 مليار دولار أمريكي مقابل 28.18 مليار دولار أمريكي متوقع

إيرادات Mac: 8.73 مليار دولار أمريكي مقابل 8.55 مليار دولار أمريكي متوقع

إيرادات iPad: 6.95 مليار دولار أمريكي مقابل 6.97 مليار دولار أمريكي متوقع

إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات : 9.01 مليار دولار أمريكي مقابل 8.64 مليار دولار أمريكي متوقع

إيرادات الأمريكتين: 44.19 مليار دولار أمريكي مقابل 44.45 مليار دولار أمريكي متوقع

إيرادات الصين الكبرى: 14.49 مليار دولار أمريكي مقابل 16.43 مليار دولار أمريكي متوقع

إجمالي المصروفات التشغيلية: 15.91 مليار دولار أمريكي مقابل 15.75 مليار دولار متوقعة

أعلنت شركة أبل عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.26 دولار للسهم.

المصدر: xStation5