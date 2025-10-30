إيلي ليلي بعد الأرباح: توقعات عالية ونتائج أعلى.

إيلي ليلي شركة أدوية أمريكية، تتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من قرن، تُركز على علاج أمراض التمثيل الغذائي والأورام والمناعة. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت رائدة عالمية في مجال علاج السمنة وداء السكري.

يتمثل جوهر نمو ليلي في الطلب على أدوية الإنكريتين والتوسع السريع في قدراتها الإنتاجية، مما يسمح بتحويل الطلب إلى مبيعات. ويُعد هذا الطلب هائلاً في ظل مشاكل السمنة الكبيرة التي تُعاني منها معظم دول العالم. ومن العوامل الدافعة الأخرى جزيئات جديدة، بما في ذلك أورفورغليبرون، وهو مُحفز فموي لمستقبلات GLP1، والذي حقق نتائج إيجابية في تجارب المرحلة الثالثة، ومن المقرر تسجيله في علاج داء السكري والسمنة. ويعني هذا عملياً توسيع محفظة منتجات الشركة وتوافرها ومؤشرات استخدامها، مما يُسهم في الحفاظ على نمو إيرادات مرتفع للسنوات القادمة.

توقع السوق ربعاً قوياً، لكن الشركة حققت نتائج فاقت التوقعات. وتجاوزت الأرباح المعدلة للسهم الواحد توقعات المحللين، ورفعت ليلي في الوقت نفسه توقعاتها للإيرادات والأرباح للعام بأكمله.

ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 54% لتصل إلى 17.60 مليار دولار أمريكي.

بلغت ربحية السهم الواحد 6.21 دولار أمريكي، وربحية السهم المعدلة: 7.02 دولار أمريكي.

ارتفعت مبيعات موجارو بنسبة 109% لتصل إلى 6.52 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت مبيعات زيباوند بنسبة 185% لتصل إلى 3.59 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات السنة المالية 2025 بعد هذه الزيادة 63 مليار دولار أمريكي، وأن تتجاوز ربحية السهم الواحد 23 دولار أمريكي.

تستند البيانات الفصلية والتوقعات المرتفعة إلى بيان الشركة، كما أن تجاوز التوقعات بشكل واضح وتفاصيل مبيعات الأدوية الرئيسية يؤكدان شكوك المحللين بشأن الوضع الجيد للشركة.

في الوقت نفسه، يمرّ المنافس الرئيسي، نوفو نورديسك، بفترة أكثر صعوبة. وقد أصدرت الشركة تحذيرًا بشأن الأرباح، وأعلنت عن تغيير في الرئيس التنفيذي، وبرامج لخفض التكاليف والتوظيف. نتيجةً لذلك، شهد سعر السهم انخفاضاتٍ حادة، على عكس ردة فعل السوق المستقرة نسبيًا تجاه نتائج ليلي ورفعها لخططها السنوية.

يعود الفارق في العوائد بشكل رئيسي إلى المصداقية في تقديم النتائج والسرد القصصي. ترفع ليلي توقعاتها وتُظهر نموًا قويًا للغاية في مبيعات المستحضرات الرئيسية، مما يُقلل من خصم المخاطر ويدعم التقييمات على الرغم من مطالبة الشركة بمضاعفات.

تواجه نوفو نورديسك ضغوطًا تشغيليةً متزامنة وتغييراتٍ في الإدارة والهيكل، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر على التقييم. يُفضل المستثمرون شركةً تزيد حجم مبيعاتها بشكل واقعي وتُؤكد هوامش الربح. ووفقًا لتقارير صحفية، انخفضت قوائم نوفو الأمريكية بنحو الثلث هذا العام، بينما تواصل ليلي، بعد نشر نتائج أفضل وتوقعات أعلى، نموها، وقد سجلت بالفعل زيادةً سنويةً بنسبة 10%.

تتمتع إيلي ليلي اليوم بسردية نمو واضحة تستند إلى الطلب المتزايد بسرعة على أدوية الإنكريتين وتوسيع نطاق عروضها، بما في ذلك الأدوية الفموية. تؤكد نتائج الربع الثالث والتوقعات المرتفعة إمكانية الحفاظ على ديناميكية عالية، شريطة أن تواصل الشركة توسيع نطاق عمليات التسليم والحفاظ على أسعارها. لا تزال نوفو نورديسك تتمتع بمنتجات قوية وانتشار عالمي، ولكنها على المدى القصير تلحق بالركب.

LLY.US (D1)

المصدر: xStation5