شيبوتلي: تتعرض لانتقادات شديدة بعد الأرباح، وانخفاض بنسبة مزدوجة الرقم

نظرة مستقبلية حذرة: خُفِّضت توقعات النمو إلى خانة الآحاد المنخفضة، مع تباطؤ في ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

شيبوتلي أحد رموز الوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد نشر نتائجها، انخفض سعر سهمها بشكل حاد، على الرغم من تجاوز الشركة توقعات السوق. فشلت الشركة في مجال بالغ الأهمية، مما نبه المستثمرين إلى أن النمو الحالي والمتوقع يكاد يكون من المستحيل تحقيقه. بعد النشر، انخفضت أسهمها بنحو 16%.

للوهلة الأولى، تبدو النتائج جيدة لشركة بهذا الحجم من العمليات.

ارتفعت الإيرادات بمقدار 3 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا تجاوز 7% على أساس سنوي .

ارتفعت الأرباح المعدلة للسهم الواحد بنسبة 7.4 %.

ارتفعت قيمة إعادة شراء الأسهم السخية إلى 686.5 مليون دولار أمريكي .

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لافتتاح أكثر من 315 فرعًا في عام 2025، وما لا يقل عن 350 فرعًا في عام 2026 .



ما المشكلة إذًا؟ تُثير الأقسام اللاحقة من التقرير المالي خيبات أمل وتهديدات متزايدة.

انخفضت هوامش التشغيل والمطاعم إلى 15.9% و24.5% على التوالي.

مقارنةً بالمبيعات المماثلة: +0.3%

كان لدى السوق توقعات عالية للشركة. وقد حققت شيبوتلي أداءً ممتازًا في الفترة 2023-2024. وقد ساهمت برامج الولاء الجذابة والتحسينات التشغيلية في تعزيز إيرادات الشركة بشكل ملحوظ، ولكن في منتصف عام 2024، ظهرت أولى المؤشرات على أن معدل النمو غير مستدام.

تواجه شيبوتلي ضغوطًا من اتجاهين رئيسيين. العامل الأول هو نوع من مخاطر السوق. يشمل جزء كبير من قائمة المطعم لحم البقر، الذي ارتفع سعره بشكل حاد هذا العام نتيجةً لتراكم التوترات ونقاط الضعف في هذا القطاع. ومع ذلك، فهذه مجرد مشكلة واحدة؛ أما التهديد الثاني للشركة فهو أكثر خطورةً واستدامةً، وهو ما تناقشه الإدارة علنًا.

يمثل عملاء السلسلة المستهدفون، وهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا والأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 100 ألف دولار، حوالي 40% من المبيعات. وكما تعترف الشركة، فإن الطلب بين هذه الفئة الرئيسية آخذ في الانهيار. تتدهور مؤشرات البطالة وثقة المستهلك، لكنها لا تعكس خطورة الوضع. يشعر الجزء الأكثر فقرًا وشبابًا من المجتمع بجميع آثار التضخم والضغوط على سوق العمل بشكل أكثر حدةً من بقية الفئات، بينما لا يستفيدون على الإطلاق من ارتفاع أسعار الأصول. بل على العكس تمامًا. وهذا ليس فشلًا فريدًا لشيبوتلي. أفادت رويترز أن هذا اتجاه سائد في جميع أنحاء القطاع، كما يتضح من التقارير المالية للمنافسين.

خفّضت الشركة توقعاتها للمرة الثالثة هذا العام، مشيرةً إلى انخفاض في "LfL" إلى "أرقام أحادية منخفضة" في عام 2025.

وتعلن الشركة في الوقت نفسه عن نهج "بطيء وحذر" تجاه زيادات الأسعار. سيُشكّل عدم تحميل التكاليف بالكامل على العملاء ضغطًا على هوامش الربح على المدى القصير، ولكنه سيسمح بالحفاظ على قاعدة عملاء أكبر. في الوقت نفسه، يهدف التوسع السريع والمستدام للشبكة إلى الحفاظ على إمكانات التوسع. تُعدّ هذه الإجراءات التصحيحية واعدة على المدى الطويل، لكن العديد من المستثمرين يتوقعون نموًا في الوقت الحالي.

المصدر: xStation5