ارتفعت أسهم أمازون بنحو 10% بعد تقرير الأرباح 📈مؤشر US100 يحاول التعافي

فاجأت أمازون السوق بنتائج قوية وتوقعات مستقبلية متفائلة. كما أعربت الشركة عن ثقتها في تسارع نمو أعمالها السحابية إلى 22% العام المقبل، وأشارت إلى آثار إيجابية لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

ربحية السهم (EPS): 1.95 دولار أمريكي مقابل 1.58 دولار أمريكي متوقعة



الإيرادات: 180.17 مليار دولار أمريكي مقابل 177.82 مليار دولار أمريكي متوقعة



إيرادات الحوسبة السحابية (AWS): 33.01 مليار دولار أمريكي مقابل 32.39 مليار دولار أمريكي متوقعة



هامش الربح التشغيلي: 9.7% مقابل 11.1% متوقعة



توقعات الفترة القادمة: 213 مليار دولار أمريكي مقابل 208 مليارات دولار أمريكي متوقعة

ارتفعت القيمة السوقية لشركة أمازون بنحو 240 مليار دولار أمريكي بعد تقريرها للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي في ربحية السهم (أعلى بنسبة 26% من توقعات السوق) وزيادة بنسبة 13% على أساس سنوي في الإيرادات (أعلى بنسبة 1% من توقعات السوق). على أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح السهم بنسبة 16%، بينما زادت الإيرادات بنسبة 7%. كما رفعت هذه النتائج القوية مؤشر ناسداك 100، الذي ينتظر الآن تقرير أرباح آبل القادم.

المصدر: xStation5

