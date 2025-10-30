ارتفعت أسهم أمازون بنحو 10% بعد تقرير الأرباح 📈مؤشر US100 يحاول التعافي

- فاجأت أمازون وول ستريت بتقرير أرباح قوي للربع الثالث؛ حيث ارتفع سهمها بنسبة تقارب 10% بعد إغلاق السوق.
- ارتفعت ربحية السهم بنسبة 36% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي.
- يحاول مؤشر US100 تعويض خسائره قبيل تقرير أرباح آبل.
فاجأت أمازون السوق بنتائج قوية وتوقعات مستقبلية متفائلة. كما أعربت الشركة عن ثقتها في تسارع نمو أعمالها السحابية إلى 22% العام المقبل، وأشارت إلى آثار إيجابية لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي.
- ربحية السهم (EPS): 1.95 دولار أمريكي مقابل 1.58 دولار أمريكي متوقعة
- الإيرادات: 180.17 مليار دولار أمريكي مقابل 177.82 مليار دولار أمريكي متوقعة
- إيرادات الحوسبة السحابية (AWS): 33.01 مليار دولار أمريكي مقابل 32.39 مليار دولار أمريكي متوقعة
- هامش الربح التشغيلي: 9.7% مقابل 11.1% متوقعة
- توقعات الفترة القادمة: 213 مليار دولار أمريكي مقابل 208 مليارات دولار أمريكي متوقعة
ارتفعت القيمة السوقية لشركة أمازون بنحو 240 مليار دولار أمريكي بعد تقريرها للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي في ربحية السهم (أعلى بنسبة 26% من توقعات السوق) وزيادة بنسبة 13% على أساس سنوي في الإيرادات (أعلى بنسبة 1% من توقعات السوق). على أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح السهم بنسبة 16%، بينما زادت الإيرادات بنسبة 7%. كما رفعت هذه النتائج القوية مؤشر ناسداك 100، الذي ينتظر الآن تقرير أرباح آبل القادم.
