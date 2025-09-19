هل بدأت ثورة الكمّ بالفعل؟ الحوسبة الكمّية تشهد نموًا بنسبة ٢٥٪.

شركة الحوسبة الكمومية (QUBT.US) هي شركة تعمل في مجال الحواسيب الكمومية، وقد جذبت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. وقد ارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تصل إلى 25%، لتصل إلى 23 دولارًا أمريكيًا، مدفوعةً بإعلانها عن عقود مهمة مع ناسا والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بتقنيات الكم. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفعت أسهم QUBT بنسبة 3000%، مما يُبرز النمو الديناميكي للشركة وآمال السوق المتزايدة في إيجاد حلول مبتكرة في مجال الحوسبة الكمومية.

تركز الشركة على تطوير برمجيات الكم وأنظمة الكم الفوتونية. وتمتلك الشركة منشأة تصنيع في تيمبي، أريزونا، حيث تُنتج دوائر كمومية مبتكرة. لهذه التقنيات تطبيقات واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحسين العمليات، ونمذجة البيانات، مما يُتيح فرصًا كبيرة للنمو والتسويق التجاري في المستقبل.

المصدر: xStation5

ومع ذلك، ورغم التقدم التكنولوجي، لا تزال النتائج المالية لشركة Quantum Computing Inc. دون المستوى المطلوب. ففي الربع الثاني من عام 2025، حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 61,000 دولار أمريكي فقط، بخسارة صافية بلغت 36.5 مليون دولار أمريكي. إضافةً إلى ذلك، أصدرت الشركة أسهمًا بمئات الملايين من الدولارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهم المساهمين الحاليين ويمثل أحد عوامل الخطر للمستثمرين.

يتميز سوق الحوسبة الكمومية بتنافسية عالية، حيث تستثمر شركات مثل IonQ وRigetti وD-Wave وIBM وAlphabet موارد كبيرة في تطوير التكنولوجيا. لذلك، على الرغم من امتلاك Quantum Computing Inc. لإمكانيات تكنولوجية كبيرة وشراكات استراتيجية، إلا أن الاستثمار فيها ينطوي على مخاطر عالية نظرًا لقلة استقرار الإيرادات، وارتفاع القيمة السوقية، وعدم اليقين بشأن وتيرة التسويق.

لا شك أن Quantum Computing شركة ذات طموحات كبيرة وحلول مثيرة للاهتمام في مجال الحوسبة الكمومية الرائد. يُظهر ارتفاعها بنسبة 25% اليوم مدى تفاؤل المستثمرين بتطوير هذه التقنية. مع ذلك، قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، يُنصح بدراسة الإمكانات والمخاطر المرتبطة بهذه الشركة بعناية.