عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة

تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير مكاسب في التوظيف، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة. وكان من المتوقع ارتفاع نمو الأجور. ومن الجدير بالملاحظة أن تقرير التوظيف ADP الذي صدر هذا الأسبوع كان أقل من المتوقع.

صدرت بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

الرواتب الخاصة : السابق: 50 , المتوقع: 64 , الفعلي: 37

تغير العمالة غير الزراعية : السابق: 56 , المتوقع: 66 ، الفعلي: 50

معدل البطالة : السابق: 4.5% , المتوقع: 4.5% ، الفعلي: 4.4%

نمو الأجور: السابق: 0.2% , المتوقع: 0.3% ، الفعلي: 0.3%

تعديلات سلبية: تم تعديل بيانات أكتوبر بالخفض بمقدار 68,000، من -105,000 إلى -173,000، وبيانات نوفمبر بالخفض بمقدار 8,000، من +64,000 إلى +56,000.

عمليات بناء المساكن في الولايات المتحدة في أكتوبر بـ 1.246 مليون وحدة سكنية مقابل 1.325 مليون وحدة متوقعة.

بيانات سوق العمل لشهر ديسمبر تُظهر صورةً ليست سيئة. ويبدو أن أهم معلومة هي معدل البطالة، الذي أنهى العام عند 4.4% (توقعات الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر: 4.5%). بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بيانات نوفمبر بالخفض من 4.6% إلى 4.5%. يُعزز المتداولون رهاناتهم على توقف خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أفادت وزارة العمل بانخفاض معدل البطالة. لهذا السبب نشهد ردة فعل صعودية محدودة على مؤشر US100 وتراجعًا في الدولار الأمريكي.

لماذا تُعد هذه البيانات مهمة؟

تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خارج القطاع الزراعي، والتي تغطي معظم قطاعات الاقتصاد، وتُعد مؤشرًا رئيسيًا على صحة سوق العمل. فزيادة التوظيف تدل على اقتصاد قوي، بينما قد يشير انخفاضه إلى تباطؤ. ويؤثر هذا التقرير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إذ أن قوة سوق العمل تزيد من الضغوط التضخمية، بينما يمنح ضعفه مرونة أكبر في السياسة النقدية. كما يؤثر التقرير على الأسواق المالية، بما في ذلك سعر صرف الدولار والسندات وسوق الأسهم، حيث يتفاعل مع النتائج التي تتفوق أو تتراجع عن التوقعات. باختصار، يُعد التقرير بمثابة "مقياس حرارة اقتصادي"، يُساعد المستثمرين وصناع السياسات على تقييم قوة الاقتصاد واتجاهه.