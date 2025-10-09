هل هناك المزيد من ارتفاعات الذهب في 2025

- الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة بدعم من شركات التكنولوجيا
- الأسواق تترقب نتائج بيبسيكو
- النفط يرتفع بالرغم من بيانات المخزونات
ملخص يومي: التوترات بين الولايات المتحدة والصين تُشعل شرارة أكبر موجة بيع منذ "يوم التحرير" ✂️
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل(10.10.2025)
الحكومة الأمريكية تبدأ تسريح الموظفين الفيدراليين؛ وتراجع وول ستريت يتعمق 🔨
انخفاض مؤشر US100 بنسبة 1.10% ✂️