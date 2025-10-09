إفتتاح الأسواق الأمريكية : تقارير بيبسي ودلتا، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 يحوم في القمة ↔️

تشهد أسواق الأسهم الأمريكية اليوم افتتاحًا هادئًا نسبيًا. وبعد نشوة الأمس، يتعامل المستثمرون مع التداول بحذر أكبر، حيث يحللون نتائج الشركات القادمة والوضع الاقتصادي الكلي في ظل استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية. ولا تزال معظم المؤشرات عند الافتتاح عند مستويات إغلاق الأمس. كما انخفضت عقود مؤشر US100 بنسبة 0.20%.

المصدر: Bloomberg Finance Lp

تشهد أسواق الأسهم الأمريكية اليوم افتتاحًا هادئًا نسبيًا. وبعد نشوة الأمس، يتعامل المستثمرون مع التداول بحذر أكبر، حيث يحللون نتائج الشركات القادمة والوضع الاقتصادي الكلي في ظل استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية. ولا تزال معظم المؤشرات عند الافتتاح عند مستويات إغلاق الأمس. كما انخفضت عقود مؤشر US100 بنسبة 0.20%.

يُحقق قطاعا التعدين والمالية أفضل أداء اليوم، بينما يتخلف قطاعا تكنولوجيا المعلومات والتجزئة، بمفهومهما الواسع، عن الركب.

شهدت جلسة الأمس مزيدًا من الارتفاعات التاريخية للمؤشرات الرئيسية. وفسّر السوق نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنه تأكيد على موقف حذر في السياسة النقدية. وفسّر المشاركون في السوق محتوى البروتوكول على أنه إشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتزم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم.

يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية، ولم تُنشر معظم بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية. ولم يتمكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من المشاركة في المؤتمر المُخطط له، مما حرم السوق من مؤشرات مهمة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وقد يؤدي غياب التواصل من السلطات النقدية في ظل محدودية الوصول إلى البيانات إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

على مستوى الشركات، تلفت التقارير الفصلية الصادرة عن شركتي بيبسيكو ودلتا للطيران الانتباه. ونشرت الشركتان نتائج فاقت التوقعات، مما يوفر معلومات قيّمة حول وضع المستهلكين الأمريكيين في ظل محدودية الشفافية الاقتصادية الكلية. حظي تقرير دلتا بقبول واسع النطاق، خاصةً بعد أن أكد الرئيس التنفيذي للشركة أن الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر لا يؤثر على عمليات الشركة الحالية، مما دعم تداولات سهم الشركة قبل الجلسة.

US500 (D1)

المصدر: Xstation5

يقترب السعر حاليًا من أعلى مستوياته التاريخية، مما يعني، من بين أمور أخرى، أن مجال التصحيح المحتمل يبدو واسعًا نسبيًا. وبالنظر إلى نطاقات التصحيحات السابقة، قد يصل التراجع المحتمل حتى إلى الحد الأدنى لقناة النمو (المُشار إليه باللون الأحمر) وحوالي 6700 نقطة. ومع ذلك، لكي يتحقق هذا السيناريو، يبقى الاختراق الواضح لأقرب دعم محلي في منطقة 6750 نقطة شرطًا أساسيًا. ومن العوامل الإضافية التي تدعم جانب العرض المستوى المرتفع نسبيًا لمؤشر القوة النسبية، الذي يتذبذب حول 70 نقطة، مما يشير إلى حالة من تشبع الشراء في السوق وزيادة خطر التراجع على المدى القصير.

أخبار الشركة:

إنفيديا (NVDA.US) - ارتفع سهم أكبر شركة في العالم عند الافتتاح بنحو 1%. ويعود ذلك إلى الأخبار الإيجابية التي تفيد بأن الشركة المصنعة للرقائق بدأت بيع رقائق الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة كجزء من مبادرة تجارية جديدة للرئيس الأمريكي.

المعادن النادرة الأمريكية (USAR.US) - تشهد الشركات العاملة في مجال استخراج وتكرير المعادن الأرضية النادرة ارتفاعًا ملحوظًا في ظل القيود الجديدة التي فرضتها الصين، والتي فرضت بدورها زيادة في الإنتاج في الدول المتقدمة. وتشهد أسهم المعادن النادرة الأمريكية ارتفاعًا عند الافتتاح بأكثر من 6%.

أبوجي ثيرابيوتكس (APGE.US) - تتكبد شركة التكنولوجيا الحيوية خسائر بأكثر من 6% عند الافتتاح. وقد اعتبر السوق تقييم الطرح العام الأولي المُعلن عنه سابقًا والبالغ 41 دولارًا أمريكيًا غير مُواتٍ.

بيبسيكو (PEP.US) - أعلنت شركة إنتاج المشروبات الغازية نتائج فاقت توقعات السوق بشكل طفيف فيما يتعلق بأرباح السهم الواحد (2.29، على سبيل المثال: 2.26) والإيرادات (23.94 مليار دولار أمريكي، على سبيل المثال: 23.86 مليار دولار أمريكي). وفي مؤتمر الأرباح، أشار الرئيس التنفيذي إلى خطط لخفض التكاليف لزيادة هوامش الربح، مشيرًا إلى أن الطلب من آسيا يُصب في مصلحة الشركة.

فريبورت (FCX.US) - تشهد أسهم شركات تعدين النحاس ارتفاعًا ملحوظًا بفضل المعنويات الإيجابية تجاه المعدن الصناعي وتوقعات نموه في السنوات القادمة. وقد سجلت الشركة ارتفاعًا عند الافتتاح بنحو 2%.

ديجينكس (DGNX.US) - ارتفعت أسهم شركة إنتاج البرمجيات بنحو 30% للجلسة الثانية على التوالي. ويعود ذلك إلى نمو الشركة الاستراتيجي في مجال العملات المشفرة، والرمزية، والذكاء الاصطناعي.

دلتا إيرلاينز (DAL.US) - أصدرت اليوم أيضًا، الشركة الرائدة في مجال الطيران الأمريكي، نتائجها المالية، متجاوزةً التوقعات. وتُعد هذه القراءة بالغة الأهمية لتقييم قوة الأعمال والمستهلكين الأمريكيين في ظل انخفاض شفافية الاقتصاد الكلي. وقد سجلت الشركة ارتفاعًا عند الافتتاح بأكثر من 5% بفضل تأكيدات الرئيس التنفيذي بأن الإغلاق الحكومي لم يؤثر على النتائج، وأنها تُحقق إيرادات تشغيلية قياسية بفضل الطلب من العملاء المميزين.