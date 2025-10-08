ملخص يومي: نمو في معظم الأسواق، والمعادن الثمينة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق مرة أخرى

نُشر اليوم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ( FOMC ). يعتقد معظم أعضاء اللجنة أنه على الرغم من أن التضخم لا يزال يُشكل خطرًا، إلا أن المزيد من تخفيف السياسة النقدية قد يكون ضروريًا في وقت لاحق من هذا العام. تلاحظ اللجنة تباطؤًا تدريجيًا في سوق العمل، وتُشدد على أهمية مراقبة مستويات احتياطيات البنوك والأوضاع المالية. السياسة الحالية ليست مُقيدة بشكل خاص، مما يسمح بدعم النمو الاقتصادي مع مُواجهة الضغوط التضخمية.

اتسمت جلسة التداول في الولايات المتحدة بالمكاسب. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.9%، وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 1%. كان أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أضعف قليلاً، وإن كان لا يزال قويًا، حيث ارتفع بنسبة 0.5%، بينما حدّ مؤشر داو جونز من نموه إلى 0.2%. والجدير بالذكر أن هذه المكاسب تحققت على الرغم من استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية ومحاولتين فاشلتين لتمرير مشروع قانون الميزانية في الأيام الأخيرة. مع ذلك، يبقى الحدث الأهم في الجلسة هو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي يُحلله المستثمرون بحثًا عن مؤشرات تُشير إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة الأربعاء بمكاسب واضحة، حيث سجلت جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا أداءً إيجابيًا. وسادت حالة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق، وهو ما يتجلى في التدفق الواسع لرؤوس الأموال. وسُجلت أكبر المكاسب في القطاعين الصناعي والمالي. وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.9%، ومؤشر كاك بأكثر من 1.1%. وقد تحقق ذلك على الرغم من القراءة الكارثية للقطاع الصناعي الألماني، الذي سجل في أغسطس انخفاضًا في الإنتاج بأكثر من 4%، وهو ما يقل كثيرًا عن توقعات السوق.

كما استمر الشعور الإيجابي المعتدل في سوق العملات المشفرة. وأنهت معظم العملات الرئيسية اليوم بمكاسب أحادية الرقم. وبرزت عملة ZCash في السوق، حيث ارتفع سعرها بنسبة 30% خلال جلسة واحدة. وأنهى بيتكوين اليوم عند حوالي 123,940 دولارًا أمريكيًا، بينما استقر سعر إيثريوم عند حوالي 4,530 دولارًا أمريكيًا. كان يومًا رائعًا في سوق المعادن النفيسة. تجاوز الذهب مستوى 4,040 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مسجلًا مستويات تاريخية جديدة. كما سجلت الفضة والبلاديوم والبلاتين مكاسب قوية، مما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول التي تُعتبر آمنة.

في سوق سلع الطاقة، تراجعت عقود الغاز الطبيعي بشكل واضح. انخفضت العقود في الولايات المتحدة بنحو 5%. ويعزى هذا الانخفاض إلى المخاوف بشأن موسم التدفئة القادم وفائض المعروض من هذه السلعة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم تحسبًا لانخفاض الطلب في الأسابيع المقبلة.

في أحدث تقرير صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية، لوحظت زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام، مما قد يشير إلى ضعف الطلب أو زيادة الإنتاج. في الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مثل الديزل، مما قد يشير إلى زيادة موسمية في استهلاك الوقود. لهذه البيانات تأثير متباين على السوق. من ناحية أخرى، قد يؤثر ارتفاع مخزونات النفط الخام سلبًا على أسعار السلع الأساسية، في حين أن انخفاض أسعار الوقود الجاهز قد يحد من هذا التأثير.