🟠هل هناك نقص في النحاس؟

واصلت أسعار النحاس في بداية جلسة اليوم مكاسبها القوية التي بدأت أواخر يونيو وأوائل يوليو. ووصلت الأسعار اليوم إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ يناير، ولكن عند 14,236 دولارًا للطن، هناك احتمال لتسجيل أعلى إغلاق تاريخي. ويعود ذلك إلى تزايد الضغط على عقود لندن والمنافسة الشديدة على التسليم الفعلي. ويستمر السوق الصاعد لهذه السلعة على الرغم من البيانات المخيبة للآمال من الاقتصاد الصيني، الذي يمثل حوالي 50% من إجمالي الطلب على هذه المادة الخام.

بيانات ضعيفة من الصين مقابل قوة المعادن الصناعية

خيبت بيانات الاقتصاد الكلي لشهر يوليو من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، آمال الأسواق بشدة. فقد نمت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي مقابل النسبة المتوقعة البالغة 1.5%. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ الإنتاج الصناعي إلى 4.5% على أساس سنوي، وسجلت أسعار المنازل الجديدة انخفاضًا بنسبة 3.2% على أساس سنوي. ومن المؤشرات المقلقة الأخرى الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة إلى 5.2%. يُؤثر التباطؤ الاقتصادي الواضح والأزمة المستمرة في سوق العقارات سلبًا على الطلب، مما يؤثر بدوره على إنتاج الصلب، من بين أمور أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الصين لا تزال أكبر مستورد للنحاس في العالم، ويعود ذلك أساسًا إلى استخدام هذا المعدن في البنية التحتية. ومع ذلك، يكتسب النحاس أهمية متزايدة في التحول الطاقي الجاري وفي مجال الذكاء الاصطناعي.

في الماضي، كانت البيانات الصينية عاملاً حاسماً في تحديد أسعار النحاس. أما الآن، فنشهد تبايناً كبيراً بين المؤشر الرئيسي المتمثل في زخم الائتمان وارتفاع سعر النحاس. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

على الرغم من هذه الخلفية الاقتصادية الكلية السلبية، تُظهر المعادن الصناعية مرونةً ملحوظة. فقد سجل النحاس انحرافاً كبيراً بلغ +3.31σ فوق متوسط ​​الخمس سنوات. وتحافظ المعادن النفيسة على مكانة قوية مماثلة: فالذهب (+3.13σ) والفضة (+2.95σ) يمثلان ملاذاً آمناً من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. ولا تزال التوترات اللوجستية في الشرق الأوسط، وتحديداً في منطقة البحر الأحمر، تشكل عاملاً رئيسياً من عوامل الخطر، مما يُجبر الدول الآسيوية المستوردة على تغيير مسارات الإمداد ليس فقط للنفط، بل أيضاً للمعادن الصناعية الرئيسية.

الانحرافات المعيارية عن المتوسط ​​لخمس سنوات لأهم السلع. المصدر: XTB

ظاهرة الضغط على المراكز القصيرة والتراجع الهائل في بورصة لندن للمعادن

يُعزى العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسعار النحاس إلى علاوة سعرية مرتفعة للغاية في لندن وانهيار مستويات المخزون. وقد بلغ سعر النحاس للتسليم الفوري (الفوري) في بورصة لندن للمعادن (LME) في وقت من الأوقات 543.50 دولارًا أمريكيًا للطن، أي أعلى من عقود الثلاثة أشهر. ويُعدّ هذا الفرق، المعروف بالتراجع، الأكبر منذ الضغط المفاجئ على السوق في عام 2021. علاوة على ذلك، بلغت علاوة عقود أغسطس الأكثر سيولة على عقود سبتمبر 370 دولارًا أمريكيًا.

الفرق في السعر بين السعر النقدي في لندن وسعر السند لمدة ثلاثة أشهر. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

نشهد تراجعًا حادًا قصير الأجل في سوق النحاس. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

انخفضت المخزونات العالمية التي ترصدها بورصة لندن للمعادن إلى ما يزيد قليلًا عن 200 ألف طن. وقد انخفضت هذه المخزونات بشكل متواصل لمدة 42 يومًا، مسجلةً أطول فترة انخفاض من نوعها منذ عام 2014. ويزيد من الضغط على السوق حقيقة أن ما يقرب من نصف مخزون النحاس البالغ 205 آلاف طن في نظام بورصة لندن للمعادن محجوز بالفعل لسحبه من قبل المشترين، مما يترك باقي السوق يعاني من نقص حاد في المعروض من المعدن. ويدعم هذا النقص في المخزونات تحركات مجموعات تجارية قوية مثل ميركوريا وترافجورا وفيتول، التي سحبت كميات من النحاس في الأسابيع الأخيرة.

تتراجع مخزونات النحاس العالمية في البورصات، لكنها لا تبدو منخفضة للغاية مقارنةً بالوضع التاريخي، ويعود ذلك أساسًا إلى الزيادة الهائلة في المخزونات الأمريكية خلال العام ونصف العام الماضيين. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

فجوة المخزونات: تدفق هائل إلى الولايات المتحدة ومستودعات فارغة في الصين.

يكشف الوضع الراهن عن التوزيع الدقيق للمخزونات العالمية: فبينما المستودعات في الصين فارغة، تتزايد المخزونات الأمريكية. وينبع التدفق الكبير للمعادن إلى الولايات المتحدة من التوقعات بأن إدارة دونالد ترامب قد تفرض قريبًا تعريفات جمركية إضافية على النحاس المكرر. وهذا يخلق فرصة للمراجحة تحفز التجار على تصدير النحاس إلى بورصة كومكس الأمريكية، حيث سجلت الأسعار أرقامًا قياسية حتى العام الماضي، وانحرفت عن أسعار لندن بما يصل إلى 1000 دولار للطن. ولا يزال السوق ينتظر قرارًا نهائيًا من البيت الأبيض، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويرفع الواردات عبر المحيط.

في الوقت نفسه، اضطرت مصاهر النحاس الصينية إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الخام. تتفاقم هذه المشكلة بسبب انخفاض جودة (محتوى المعادن) الخامات المُورَّدة ونقص حاد في خردة النحاس، نتيجة لتشديد الرقابة على الفواتير في قطاع إعادة التدوير الصيني. ويعني محدودية الإمدادات من مصاهر المعادن أن بعض العملاء الصينيين يعتمدون بشكل متزايد على استيراد المخزونات المتضائلة من مستودعات بورصة لندن للمعادن الآسيوية.

التوقعات المستقبلية

أدت كل هذه الظواهر - الذعر من نقص الإمدادات، واقتراب مواعيد تسوية العقود، والحرب الجمركية - إلى ارتفاع أسعار النحاس بنحو 15% هذا العام. وقد تجاوزت أسعار بورصة لندن للمعادن حاجز 14,000 دولار للطن. ويرى المحللون أن الضغط المستمر على الجهات التي تحتفظ بمراكز بيع قد يؤدي إلى مزيد من عمليات إعادة الشراء القسري بأسعار أعلى. ومن المتوقع أنه في ظل هذا النقص الحاد في المعروض، قد يعود النحاس قريبًا إلى مستوياته التاريخية المرتفعة، متجاوزًا حاجز 14,500 دولار، بل وربما يصل إلى حوالي 15,000 دولار للطن.

ارتفعت أسعار النحاس بأكثر من 15% هذا العام. المصدر: XTB

ومن المثير للاهتمام أننا ما زلنا نلاحظ غلبة مراكز البيع على مراكز الشراء في سوق النحاس بلندن. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

تشهد أسعار النحاس ارتفاعًا ملحوظًا في بداية الأسبوع، بعد أن خرجت من فترة تذبذب استمرت لعدة أيام. ورغم أن الأسواق العالمية لا تواجه أي مشاكل، إلا أن طبيعة الأسواق المحلية قد تؤدي إلى مزيد من الضغط، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. المصدر: xStation5