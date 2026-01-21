هل مخطط Nvidia ينذر بشيء؟ 🔎 نمط الرأس والكتفين يتشكل

تُعدّ شركة إنفيديا (NVDA.US) رائدةً في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا تزال أكبر شركة مدرجة في البورصة على مستوى العالم. ومع ذلك، ورغم النتائج القوية التي حققها شريكها التجاري الرئيسي، شركة TSMC (TSM.US)، انخفض سعر سهمها بنسبة تقارب 20% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر 2025، حين كان المستثمرون يدفعون أكثر من 211 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
- انخفضت قيمة الشركة بشكل ملحوظ، وإذا حققت الشركة توقعات أرباحها للأشهر الاثني عشر القادمة، فسيكون سعر سهم إنفيديا الآن متقاربًا مع متوسط مؤشر ناسداك 100. ومع ذلك، ورغم التقييم "الأكثر جاذبية"، لا يزال الاتجاه الهبوطي على المدى القريب هو السائد، ويبدو أن عمليات جني الأرباح تتسارع.
- بالنظر إلى الرسم البياني، يصبح الوضع الفني غير مريح للمشترين بشكل متزايد. بدأ تحرك السعر يُشبه نمط الرأس والكتفين، وهو نمط كلاسيكي لانعكاس الاتجاه. إذا استمر هذا النمط، فمن المرجح أن ينخفض سعر سهم Nvidia نحو منطقة خط العنق عند حوالي 168 دولارًا أمريكيًا للسهم، والتي تمثل أدنى مستوياته المحلية في سبتمبر وديسمبر 2025.
- وهذا يعني أيضًا اختبار المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر). تشير توقعات هذا النمط إلى أن Nvidia قد ينخفض سعره دون كل من المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم وخط العنق، مما قد يقلب الاتجاه العام. في هذه الحالة، قد يظهر مستوى دعم رئيسي طويل الأجل عند حوالي 135 دولارًا أمريكيًا للسهم، مدعومًا بمنطقة التماسك التي شهدها أواخر مايو وأوائل يونيو من العام الماضي.
مع ذلك، فإن الانخفاض ليس أمرًا حتميًا. فالعودة إلى ما فوق 186 دولارًا أمريكيًا للسهم (المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا) قد تشير إلى عودة الاتجاه الصعودي. من المقرر أن تعلن Nvidia عن أرباحها في 26 فبراير، بعد إغلاق بورصة وول ستريت.
Nvidia (D1)
المصدر: xStation5
