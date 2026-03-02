الولايات المتحدة: الحرب في إيران تؤثر على الأسواق

يبدو أن الأسواق العالمية تركز حاليًا بشكل شبه كامل على تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وصولًا إلى حرب شاملة. وتتعرض جميع دول منطقة مضيق هرمز لقصف مستمر، والمضيق نفسه مغلق، والمطارات والموانئ شبه متوقفة عن العمل، كما تضررت العديد من مصافي النفط أو تعمل في ظروف طارئة.

عند افتتاح الجلسة، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6%، وارتفعت العقود الآجلة لغاز البترول المسال الأمريكي بأكثر من 3%، وارتفع سعر الذهب بنسبة 1%. وشهد الدولار ارتفاعًا بنحو 0.5%. أما بالنسبة لمؤشرات وول ستريت، فقد بلغت خسائر الافتتاح حوالي 1.2%؛ إلا أنه مع تقدم الجلسة، قلص السوق خسائره وحقق مكاسب طفيفة.

ويتمثل الخطر الأكبر الذي يواجه السوق حاليًا في الضغط الكبير على إمدادات النفط والغاز. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع الطاقة، يتبعه ارتفاع في التضخم، مما سيحد من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة. قد يُبطل هذا التطور العديد من افتراضات المستثمرين بشأن مسار النمو خلال الفصول القادمة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

في الولايات المتحدة، صدرت قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ومؤشر معهد إدارة التوريد لشهر فبراير.

بلغ مؤشر مديري المشتريات 51.6 نقطة مقابل توقعات بلغت 51.2 نقطة (ارتفاعًا من 51.2 نقطة).

وبلغ مؤشر معهد إدارة التوريد 52.4 نقطة مقابل توقعات بلغت 51.7 نقطة.

شكلت قراءات القطاع مفاجأة إيجابية، وتشير إلى اتجاه تضخمي، لا سيما عند النظر إلى مكون أسعار معهد إدارة التوريد، الذي وصل إلى 70 نقطة.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيصدر أيضًا تقدير الناتج المحلي الإجمالي الفوري الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا؛ والقراءة المتوقعة هي 3%.

US100 (D1)

المصدر: xStation5

مع افتتاح الأسبوع، دافع السوق بوضوح عن خط المقاومة حول 24,615 نقطة، وعاد فوق خط الاتجاه قصير الأجل. بالنسبة للمشترين، يبقى خط الاتجاه (البرتقالي) هو المستوى الرئيسي الذي يجب الدفاع عنه. أما إذا أراد البائعون الحفاظ على زخمهم وتعميق الانخفاض، فسيكون من الضروري دفع السعر إلى مستوى المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم وخط الاتجاه طويل الأجل.

أخبار الشركات: