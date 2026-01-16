📉 هل نحن على أعتاب كارثة أسهم شركات البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية هذه بشكل حاد - ما الذي سيحدث لاحقًا؟ 🔎

في النتائج القوية التي حققتها الشركتان حتى الآن: التسارع المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة أنظمة "الذكاء الاصطناعي الوكيل" التي تطورها أكبر شركات التكنولوجيا. وقد تبنى السوق سردية بسيطة: "سيستحوذ الذكاء الاصطناعي الوكيل على أعمالهم، وبالتالي سيستحوذ على إيراداتهم". ولكن في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS)، الأهم هو نموذج تحقيق الربح، وليس مجرد إمكانية أتمتة المهام.

لطالما كان لدى الأسواق ميلٌ إلى إعلان نهاية صناعة ما. ومع ذلك، هناك فرصة حقيقية لإعادة تقييم الوضع: فالشركات القائمة لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تستوعب التهديد وتحوله إلى منتج.

2015-2016: قصة "أمازون ستقضي على تجارة التجزئة". عمليًا، حوّلت شركات رائدة مثل وول مارت وتارجت المتاجر إلى ميزة تشغيلية: خدمة الاستلام في نفس اليوم، وخدمة الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر ( BOPIS )، ونقاط توزيع مصغرة قريبة من العميل.

2010-2012: صدمة الحوسبة السحابية. " AWS ستنهي مايكروسوفت وأدوبي". اتجهت الشركتان إلى مجال البرمجيات كخدمة ( SaaS ) وحققتا أرباحًا من الحوسبة السحابية. من منظور نموذج الأعمال، تكمن النقطة الأساسية في أن الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يُشترط أن "يستحوذ" على برمجيات الخدمة ( SaaS )، بل يُمكنه أن يُضيف طبقة إيرادات إضافية.

غالبًا ما يُبالغ السوق في تقدير سرعة التغيير الجذري ويُقلل من شأن قدرة الشركات الرائدة الراسخة على التكيف. لسنوات، كانت الوحدة الأساسية لتحقيق الربح من برمجيات الخدمة هي "المقعد" (رخصة المستخدم). يُغير الذكاء الاصطناعي الوكيل السؤال:

ليس السؤال "كم عدد النقرات داخل النظام؟"، بل كم العمل الذي يُنجزه النظام فعليًا. يُعد العمل الذي تُنجزه وكلاء الذكاء الاصطناعي، عمليًا، فئة جديدة من "العمل الرقمي".

لهذا السبب، بدأت الشركات الرائدة في التحول من تسعير المقعد إلى نماذج قائمة على النتائج أو الاستخدام، أي رسوم مرتبطة بالنتائج أو الإجراءات داخل المنصة.

هذه محاولة للاستفادة من القيمة التي تُخلقها الأتمتة، بدلًا من تسليمها إلى "وكلاء" كذريعة لخفض متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم.

Salesforce (CRM)

في إدارة علاقات العملاء (CRM)، تتسم العديد من عمليات البيع بدرجة عالية من التكرار. ويمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يتولى جزءًا كبيرًا من هذا العمل. لا تتجاهل Salesforce وجود هذه التقنية، بل تعمل على إطلاق Agentforce وإضافة آليات مشابهة لـ "الدفع مقابل التنفيذ".

من منظور تحقيق الربح، يُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية: إذ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنجاز أضعاف ما يقوم به شخص واحد. فإذا تم الدفع مقابل كل إجراء بدلًا من الدفع مقابل كل شخص، تتاح للشركة فرصة الحفاظ على الإيرادات لكل وحدة عمل، بل وربما زيادتها، بدلًا من خسارتها. وهذا يفسر أيضًا سبب احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي، وليس بالضرورة، إلى "انخفاض الإيرادات" للشركة، فقد يعني ببساطة وحدة فوترة مختلفة.

ServiceNow (NOW)

قد تستفيد ServiceNow من الذكاء الاصطناعي الوكيل لسبب بسيط: فهي شركة متخصصة في إدارة سير العمل، وتعمل في عمليات مشتركة بين الأقسام، وهي تحديدًا المجالات التي تكون فيها الأتمتة بالغة الأهمية والتكلفة. ويمكن لـ ServiceNow أن تعمل كنظام يربط العمليات بين أقسام تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والأمن، والمالية، وعمليات الخدمة. يُعدّ نموذج "تواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي فيما بينهم" ضمن هذه العمليات صعبًا على الشركات الناشئة. إذ يتعيّن على الشركة الناشئة ما يلي:

التغلغل داخل المؤسسة،

الاندماج مع عشرات الأنظمة،

الموافقة على سياسات الأمان،

ثم شرح سبب وجوب استبدال المنصة التي تعتمد عليها الشركة منذ سنوات.

هذا يعني تكاليف التحويل بالإضافة إلى الصعوبات في الواقع العملي، ويميل السوق إلى التقليل من شأنها. لذا، حتى لو قلل الذكاء الاصطناعي من عدد المستخدمين الذين ينقرون على النظام، ستسعى منصات البرمجيات كخدمة (SaaS) إلى تحقيق الربح من "العمل المنجز" بدلاً من "المستخدم". وهذا ليس بالضرورة خبرًا سيئًا للشركات الرائدة.

علاوة على ذلك، إذا قرر العملاء ترك Salesforce أو ServiceNow، فسيتعين عليهم التعامل مع تكاليف التحويل، والقيود التنظيمية والأمنية، وتأثير ذلك على توزيع الأدوات داخل المؤسسة. لذا، إذا تجاوزنا التكهنات المبالغ فيها حول "نهاية البرمجيات" في وول ستريت، فقد يكون هناك شيء آخر أقرب إلى الحقيقة. ستستخدم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) ذكاءً اصطناعيًا قويًا، وستغير وحدة تحقيق الربح، وقد تصبح حلولها أكثر مركزية داخل المؤسسات.

مخططات أسهم Salesforce (CRM.US) وServiceNow (NOW.US) (الفترة الزمنية D1)

انخفضت أسهم Salesforce إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، حوالي 220 دولارًا أمريكيًا للسهم، ويقترب الانخفاض من ذروتها المحلية الآن من 15%.

المصدر: xStation5

انخفض سهم شركة ServiceNow (NOW.US)، المتخصصة في أتمتة العمليات والمهام، بعد موافقة الشركة على تقسيم أسهمها بنسبة 5 مقابل 1 في ديسمبر، ومنذ ذلك الحين انخفض بنسبة 12% إضافية. ويقل سعر السهم الحالي بنحو 50% عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مطلع عامي 2024 و2025.

المصدر: xStation5

التقييم والمضاعفات

مع انخفاض أسعار الأسهم، يتم تداولها بخصم متزايد مقارنةً بأرباحها ومبيعاتها. تبلغ نسبة سعر السهم إلى الأرباح المتوقعة خلال 12 شهرًا حاليًا حوالي 18، ونسبة السعر إلى النمو (PEG) تقارب ضعف مستوى "الجاذبية" للتقييم مقارنةً بمستويات التقييم القصوى في عام 2024.

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي ريسيرش

تُتداول أسهم شركة سيرفس ناو بعلاوة سعرية واضحة مقارنةً بأسهم سيلز فورس، وذلك بفضل زخم مبيعاتها والقيمة التي حققتها في السنوات الأخيرة. وقد انخفضت مؤشرات نسبة السعر إلى الأرباح، بما في ذلك نسبة السعر إلى أرباح الاثني عشر شهرًا القادمة، انخفاضًا ملحوظًا. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة لشركة سيرفس ناو حوالي 30، وهو مستوى لا يبدو مرتفعًا بشكل خاص مقارنةً بمتوسط ​​مؤشر ناسداك 100 والسمعة المتميزة للشركة. تُحقق سيرفس ناو أرباحًا وإيرادات قياسية، وتنمو مبيعاتها بوتيرة ثابتة جدًا ربعًا تلو الآخر. ومن المتوقع أن يدعم الوضع الاقتصادي الأمريكي القوي المزيد من التوسع.

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

المصدر: Bloomberg Finance L.P., XTB Research