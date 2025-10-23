هل نرى الذهب تحت مستويات 4000$

- العقوبات تدعم ارتفاع النفط
- أرباح تسلا تضغط على معنويات الأسواق
- توقعات التقص ترفع الغاز الطبيعي نحو مستويات شهر يونيو
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي
مخطط اليوم - القمح (28.10.2025)
⏬الذهب ينخفض بنسبة 2% أخرى
ندوة مهمة عن الذهب و الفدرالي؟
ملخص يومي: ارتفاع الأسهم مع ترقب الأسواق لمحادثات ترامب وشي؛ انخفاض المعادن الثمينة (27.10.2025)