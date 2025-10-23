ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.5% 📈 مؤشر كانساس سيتي أعلى من التوقعات

ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية اليوم وسط تفاؤل بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وأنماط موسمية إيجابية للربع الرابع، وموسم أرباح قوي، وبيانات أقوى من المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي. وسجل مؤشر كانساس الفيدرالي المركب 6 مقابل 2 متوقع و4 سابقًا، بينما ارتفع مؤشر التصنيع القياسي إلى 15 مقابل 4 سابقًا. وأشار محللو جي بي مورغان إلى انتهاء برنامج التشديد الكمي (QT) من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه السندات الأمريكية وسوق الأسهم. ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 0.5% اليوم، متجاوزًا 25150 نقطة. ويحاول المؤشر التعافي والارتفاع فوق مستوى ATH القريب مرة أخرى على الرغم من رد فعل وول ستريت غير المتفائل تجاه تقارير أرباح شركتي تسلا ونتفليكس.

المصدر: xStation5