٧:٢٥ م · ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.5% 📈 مؤشر كانساس سيتي أعلى من التوقعات

  • ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 0.5% بفضل موجة من التفاؤل المتجدد في سوق الأسهم.
  • اخترق مؤشر US100 المتوسطات المتحركة الأساسيّة لجلسات 50 و200 على الفاصل الزمني للساعة.
  • يتوقع جي بي مورغان إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية الكمي الأسبوع المقبل.

ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية اليوم وسط تفاؤل بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وأنماط موسمية إيجابية للربع الرابع، وموسم أرباح قوي، وبيانات أقوى من المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي. وسجل مؤشر كانساس الفيدرالي المركب 6 مقابل 2 متوقع و4 سابقًا، بينما ارتفع مؤشر التصنيع القياسي إلى 15 مقابل 4 سابقًا. وأشار محللو جي بي مورغان إلى انتهاء برنامج التشديد الكمي (QT) من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه السندات الأمريكية وسوق الأسهم. ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 0.5% اليوم، متجاوزًا 25150 نقطة. ويحاول المؤشر التعافي والارتفاع فوق مستوى ATH القريب مرة أخرى على الرغم من رد فعل وول ستريت غير المتفائل تجاه تقارير أرباح شركتي تسلا ونتفليكس.

 

