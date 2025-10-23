الولايات المتحدة: مشاعر متباينة في وول ستريت 📊 آي بي إم تخسر، وهانيويل ترتفع بنسبة 7%

تباينت معنويات وول ستريت عند افتتاح جلسة التداول الأمريكية. فحتى 17 أكتوبر، أعلنت حوالي 12% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائج الربع الثالث. وحققت 86% منها أرباحًا للسهم الواحد (EPS) فاقت توقعات المحللين، وهو معدل أعلى من متوسط ​​خمس سنوات البالغ 78% ومتوسط ​​عشر سنوات البالغ 75%. ومع ذلك، بلغ متوسط ​​مفاجأة الأرباح 5.9%، وهو أقل من متوسط ​​خمس سنوات البالغ 8.4%. ويبلغ معدل نمو الأرباح الإجمالي (حتى 17 أكتوبر)، والذي يشمل كلاً من النتائج المعلنة وتقديرات الشركات التي لم تُعلن بعد، 8.5%، مقارنةً بـ 7.7% الأسبوع الماضي و7.9% في نهاية سبتمبر، وفقًا لبيانات أنظمة أبحاث فاكت سيست. ويكافح مؤشر US100 للبقاء فوق مستوى 25,000 نقطة. على المدى المتوسط، قد يعاود المؤشر القياسي اختبار المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي)، خاصةً إذا فشل المتفائلون في دفعه بقوة فوق هذا الحاجز النفسي المهم. اليوم، بعد جلسة التداول الأمريكية، ستُعلن شركة إنتل (INTC.US) عن أرباحها.

افتتح سهم تيسلا الجلسة بفارق هبوطي يقارب 3%.

استفادت شركة هانيويل الصناعية العملاقة من تقريرها الفصلي القوي، حيث عادت أسهمها لتتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر)، في محاولة لعكس اتجاه هبوطي متوسط ​​المدى.

انخفض سهم تيسلا ( TSLA.US ) بنسبة 3.5% بعد انخفاض أرباحها على الرغم من تسجيلها رقمًا قياسيًا في مبيعات السيارات.

ارتفع مؤشر داو جونز ( DOW.US ) بنسبة 6% بعد أن تجاوزت أرباح شركة الكيماويات الأمريكية توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) للربع الثالث.

ارتفع سهم هانيويل ( HON.US ) بنسبة 4% بعد أن حققت أرباحًا معدلة للسهم ( EPS ) فاقت التوقعات.

انخفض سهم آي بي إم ( IBM.US ) بنسبة 7% بعد أن جاءت إيرادات قطاعات البرمجيات الرئيسية - بما في ذلك وحدة ريد هات - أقل من التوقعات.

ارتفع سهم لاس فيغاس ساندز ( LVS.US ) بنسبة 5% بعد أن أعلنت عن أرباح للسهم في الربع الثالث فاقت توقعات المحللين.

قفز سهم ليندينغ كلوب ( LC.US ) بنسبة 11% بعد أن قدم توجيهات إيجابية بشأن إصدار القروض للربع الرابع؛ ورفع جي بي مورغان توصيته إلى زيادة الوزن النسبي للسهم.

انخفضت أسهم شركة موديرنا ( MRNA.US ) بنسبة 4% بعد فشل لقاحها المضاد للفيروس المضخم للخلايا في تحقيق هدفه النهائي في تجربة سريرية في مرحلة متأخرة.

انخفضت أسهم شركة مولينا هيلثكير ( MOH.US ) بنسبة 18% بعد خفض توقعات الأرباح المعدلة للعام بأكمله بسبب ارتفاع التكاليف الطبية في جميع قطاعات الأعمال.

انخفضت أسهم شركة تي-موبايل الولايات المتحدة ( TMUS.US ) بنسبة 1% عقب إعلان نتائج الربع الثالث.

انخفضت أسهم شركة تراكتور سبلاي ( TSCO.US ) بنسبة 3% بعد تقليص توقعات مبيعاتها للعام بأكمله، حيث اقتربت نقطة المنتصف من الحد الأدنى للنطاق السابق.

انخفضت أسهم شركة ريبون كوميونيكيشنز ( RBBN.US ) بنسبة 14% بعد أرباح مخيبة للآمال في الربع الثالث وتوقعات ضعيفة لإيرادات الربع الرابع.

ارتفعت أسهم شركة فينتيكس بيوساينسز ( VTYX.US ) بنسبة 105% بعد أن أظهرت نتائج التجارب السريرية في مرحلة منتصفها انخفاضًا كبيرًا في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السمنة.

دخلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرحلة توحيد، وهو ما ينعكس بوضوح في سعر سهم إنفيديا، الذي يتداول حاليًا حول المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي).

