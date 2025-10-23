سهم الأسبوع - ميرك(23.10.2025)

منذ بداية العام، تراجعت أسهم شركة ميرك وشركاه (Merck & Company Inc.) من قيمتها، على الرغم من ثبات أساسيات الشركة وقوتها. فهل بالغ السوق في تقدير المخاطر، أم أتيحت للمستثمرين فرصة فريدة لشراء أصول مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في قطاع الأدوية؟ تجدر الإشارة إلى أن شركات الأدوية غالبًا ما تُعتبر دفاعية، إذ يميل المستثمرون إلى تخصيص رأس مال لها خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، بحثًا عن ملاذات آمنة. في هذا التحليل، سنستعرض اتجاهات السوق الرئيسية، والنتائج المالية، واستراتيجية التطوير الخاصة بشركة ميرك لتقييم ما إذا كانت هذه الشركة العملاقة تستحق تقييمًا أعلى.

شركة ميرك وشركاه (Merck & Company Inc.) في سياق سوق الأدوية العالمي

تُعدّ شركة ميرك وشركاه (Merck & Company Inc.) من أهم الشركات الفاعلة في سوق الأدوية العالمي. تُعرف الشركة خارج الولايات المتحدة وكندا باسم MSD، وتُطوّر أدوية ولقاحات وعلاجات بيولوجية مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في مجال الطب. ويُعدّ منتجها الرائد، كيترودا (Keytruda)، عامل تغيير حقيقي في علاج السرطان ومحركًا رئيسيًا لنمو الشركة.

تُقدَّر قيمة سوق الأدوية في عام 2025 بنحو 1.77 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو إلى 3.03 تريليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل. ويعود هذا النمو الهائل إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية. أولًا، شيخوخة سكان العالم، وتزايد أعداد كبار السن يُعزز الطلب على الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض المزمنة. ثانيًا، تزايد انتشار أمراض مثل السكري والسرطان، مما يفتح آفاقًا واسعة للابتكار. ثالثًا، يُتيح تطوير التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي طرح علاجات أكثر فعالية وشخصية.

تستفيد ميرك بشكل رئيسي من اتجاهين رئيسيين يُحركان سوق الأدوية على المدى الطويل. أولًا، شيخوخة السكان: إذ يشهد عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا نموًا أسرع من أي وقت مضى. وهذا يعني زيادة الطلب على الأدوية التي تُساعد في إدارة الحالات المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والسرطان. ثانيًا، يتزايد معدل الإصابة بالسرطان عامًا بعد عام. وينتج هذا عن عوامل متعددة، منها نمط الحياة، والتلوث البيئي، وتحسين أساليب التشخيص للكشف المبكر عن الأمراض، بالإضافة إلى العوامل الوراثية والديموغرافية.

هذا وضع مثالي لشركة ميرك. تشمل محفظة الشركة علاجات قوية للأورام، بما في ذلك كيترودا، تُلبي هذه الاحتياجات ويمكنها الاستفادة بشكل كبير من السوق المتنامية. وبفضل الابتكارات وتقنيات البحث الحديثة، تتمتع ميرك بمكانة جيدة تُمكّنها من الاستفادة من هذه الاتجاهات والنمو بوتيرة أسرع من السوق.

إلى جانب كيترودا، تُقدم الشركة لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، وأدوية متقدمة لمرض السكري، وعلاجات للأمراض المعدية ومجال الجهاز المناعي. تُواصل ميرك الاستثمار في البحث العلمي، مُسخّرةً إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة. يُسرّع هذا من عمليات اكتشاف الأدوية ويُمكّن من ابتكار علاجات مُخصصة تُناسب احتياجات كل مريض على حدة.

التحليل المالي

تُعدّ شركة ميرك وشركاه مثالاً على شركة لم تتجاوز الصعوبات الانتقالية فحسب، بل خرجت منها أقوى وأكثر كفاءةً تشغيلية. على الرغم من تحديات السوق الدورية، تُثبت ميرك استقرار أعمالها ومرونتها. وتستطيع الشركة التعافي بسرعة من الفترات الصعبة، مما يعكس نضج نموذج أعمالها وقوته.

تُظهر البيانات المالية بوضوح أن شركة ميرك تتمتع بأسس متينة، وإيرادات متنامية باستمرار، وهوامش ربح جيدة، ومجموعة منتجات متنوعة تُمكّنها من الحفاظ على قدرتها التنافسية حتى في ظل ظروف سوقية صعبة.

يشير تحليل الإيرادات إلى أن قطاع الأدوية لا يزال يُمثل القوة الدافعة للشركة. وتظل الإيرادات في هذا المجال قوية، حيث تتراوح بين حوالي 12.1 مليار دولار أمريكي وأكثر من 15 مليار دولار أمريكي ربع سنويًا. علاوة على ذلك، لوحظ اتجاه تصاعدي خلال الأرباع الأخيرة، حيث تُشير توقعات النصف الثاني من عام 2025 إلى مزيد من النمو، مما يؤكد مكانة ميرك القوية في مجال الأدوية والعلاجات المبتكرة.





على الرغم من صغر حجم قطاع صحة الحيوان، إلا أنه لا يزال قطاعًا مستقرًا ويشهد نموًا طفيفًا، حيث تتراوح إيراداته الفصلية بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، مما يُثبت فعالية تنويع مصادر الدخل. أما قطاع "القطاعات الأخرى"، فهو الأصغر حجمًا والأكثر تقلبًا، ولكنه يُمثل قطاعًا مُكمّلًا يتكيف بمرونة مع احتياجات السوق.

يُعد قطاع الأورام، بقيادة كيترودا، أهم محرك نمو في محفظة ميرك. تُحقق كيترودا نموًا ثابتًا في المبيعات بنسبة ثنائية الرقم، متجاوزةً 10% على أساس سنوي، مما يؤكد مكانتها الرائدة في مجال علاج السرطان. كما تُحقق منتجات أخرى للأورام، مثل لينبارزا وويليريج، نموًا ديناميكيًا، حيث برز ويليريج بزيادات مذهلة في مبيعاته خلال الأرباع الأخيرة. وهذا يُظهر بوضوح أن علاجات الأورام المبتكرة تُمثل ركيزة أساسية لاستقرار الشركة وتطورها.

في القطاعات الأخرى، يكون الوضع أكثر تنوعًا. وتشهد اللقاحات مثل Gardasil و Pneumovax 23 انخفاضات، ويحافظ قطاع أمراض القلب على نمو معتدل، في حين يواجه علم الفيروسات ومرض السكري انخفاضات كبيرة، مما يشير إلى الحاجة إلى مراجعة الاستراتيجية ومزيد من جهود التحسين.





رغم الصعوبات المؤقتة، تُظهر شركة ميرك أسسًا مالية متينة. ورغم انخفاض هوامش الربح أحيانًا في بعض الأرباع، إلا أن الربحية الإجمالية لا تزال مرتفعة، حيث استقرت هوامش الربح التشغيلي والصافي بين 25% و35%. وهذا يؤكد فعالية الإجراءات التصحيحية ومتانة نموذج الأعمال.

منذ بداية العام، كان أداء الشركة أقل من المتوقع مقارنةً بالسوق الأوسع، بما في ذلك مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، مما يشير إلى انخفاض قيمتها الحقيقية. ورغم الأسس المالية المتينة وآفاق النمو المستقرة، فإن تقييم ميرك السوقي لا يعكس جودة الشركة وإمكاناتها بشكل كامل. وقد يُمثل هذا فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن شركات ذات إمكانات نمو كبيرة وأسس مستقرة.

ميرك شركة استغلت أزمة قصيرة الأمد لتعزيز كفاءتها وربحيتها. وتُعد هوامش الربح المرتفعة، ونمو الإيرادات المستقر، والتدفقات النقدية المتوقعة أبرز نقاط قوتها في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. ويشكل التطوير الديناميكي لأدوية الأورام، وخاصةً كيترودا، الأساس لمزيد من النمو، ويعزز مكانة ميرك كشركة رائدة في علاجات السرطان المبتكرة. وتتمتع هذه الشركة بصلابة واستقرار وإمكانات طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تجذب المستثمرين الباحثين عن شركات مستقرة وواعدة.

توقعات ميرك وشركاه للتطوير للفترة 2023-2029

بعد فترة من النمو المستقر والأسس المالية القوية، تواجه ميرك تحديًا رئيسيًا: هل ستتمكن من الحفاظ على مسار نمو ديناميكي في السنوات القادمة؟ يتزايد الإنفاق العالمي على الأدوية، ولا يزال الطلب على العلاجات المبتكرة مرتفعًا؛ ومع ذلك، فإن انتهاء صلاحية التراخيص وتزايد المنافسة من الأدوية الجنيسة قد يحدان من وتيرة النمو في المستقبل. تعمل ميرك بشكل رئيسي في قطاع الأورام الواعد، حيث لا يزال كيترودا المحرك الرئيسي للنمو، وتطور علاجات مبتكرة مثل لينبارزا وويليريج. يوفر قطاعا الأدوية وصحة الحيوان تنويعًا واستقرارًا في الإيرادات، مما يعزز مرونة الأعمال في مواجهة ظروف السوق المتغيرة.

ونظرًا لهذه العوامل، أعددنا ثلاثة سيناريوهات واقعية لنمو إيرادات شركة ميرك في السنوات القادمة.

يفترض السيناريو الأساسي استمرار نمو الإيرادات بشكل مستقر، مدفوعًا بالحفاظ على مكانة قوية في القطاعات الرئيسية، وخاصةً علم الأورام. ونتوقع نموًا معتدلًا في المبيعات إلى جانب قاعدة إيرادات مستقرة من قطاعي الأدوية وصحة الحيوان. وسترتفع الإيرادات في ظل هذا السيناريو من حوالي 65 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى ما يقرب من 79 مليار دولار أمريكي في عام 2029. ويعكس هذا السيناريو توازنًا بين اتجاهات السوق المواتية، ونضج الصناعة، والضغوط التنافسية.

يفترض السيناريو المتفائل نموًا أسرع بفضل التوسع في أسواق جديدة، والاستثمارات الناجحة في البحث والتطوير، ومعدلات نمو مرتفعة مستدامة في علم الأورام. كما يأخذ هذا السيناريو في الاعتبار إمكانية طرح منتجات مبتكرة جديدة من شأنها زيادة حصة ميرك في سوق الأدوية العالمي. وقد تتجاوز الإيرادات 82 مليار دولار أمريكي في عام 2029، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية واستغلال فعال لفرص السوق.

يأخذ السيناريو المحافظ في الاعتبار مخاطر أعلى، مثل انتهاء صلاحية براءات الاختراع الرئيسية، وتزايد المنافسة في مجال الأدوية الجنيسة، والتحديات التنظيمية المحتملة. في هذا السيناريو، يتباطأ نمو الإيرادات ليصل إلى حوالي 74 مليار دولار أمريكي بنهاية فترة التوقعات. مع ذلك، تحافظ الشركة على مرونتها واستقرارها المالي بفضل تنويع محفظة استثماراتها وإدارة التكاليف بكفاءة.

بغض النظر عن السيناريوهات، تظل ميرك شركة تتمتع بأسس قوية، وهوامش ربح جيدة، وإمكانيات نمو واضحة، لا سيما في مجال الأورام.

تقييم شركة ميرك وشركاه

نقدم تقييم شركة ميرك وشركاه باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF). تجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم لأغراض إعلامية فقط، ولا يُعتبر نصيحة استثمارية أو تقييمًا دقيقًا.

استند التحليل إلى سيناريو التوقعات المالية الأساسية، بافتراض نمو مستقر للإيرادات في السنوات القادمة والحفاظ على ربحية تشغيلية جيدة. يفترض النموذج متوسط ​​تكلفة رأس مال مرجح (WACC) بنسبة 6%، وهو ما نعتبره مناسبًا لقطاع الأدوية. يتميز هذا القطاع بتدفقات نقدية مستقرة، وتقلبات منخفضة في الأرباح، ونمط مخاطر دفاعي، مما يعني تاريخيًا انخفاضًا نسبيًا في تكلفة رأس المال مقارنةً بالقطاعات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في الأرباع القادمة قد تُخفِّض تكلفة رأس المال بشكل أكبر، مما يزيد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. بالنسبة لشركة ميرك، قد يكون هذا التأثير إيجابيًا إلى حد ما، نظرًا لاحتفاظ الشركة بمستويات ديون منخفضة وتمويلها بشكل أساسي من خلال الأسهم، مما يزيد من قدرتها على مواجهة التغيرات الاقتصادية الكلية.

قُدِّر معدل النمو النهائي بنسبة 2%. وحُسِبَ متوسط ​​المعايير المالية الأخرى بناءً على نتائج السنوات الخمس الماضية.

بناءً على التحليل، قُدِّرت القيمة العادلة لسهم شركة ميرك وشركاه بحوالي 116.67 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بسعر السوق الحالي البالغ 87.56 دولارًا أمريكيًا. يشير هذا إلى إمكانية ارتفاع السهم بنسبة 33% تقريبًا مقارنةً بالتقييم السوقي الحالي. وبالنظر إلى الأسس المالية القوية، والهوامش المرتفعة، ومحفظة المنتجات المتنوعة، والمكانة المهيمنة في مجال علم الأورام، فإن التقييم السوقي الحالي لا يعكس تمامًا الإمكانات الأساسية لشركة ميرك. لا تزال ميرك شركة مستقرة ودفاعية قادرة على توليد تدفقات نقدية متوقعة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل.

التوقعات الفنية للرسم البياني

حاليًا، يستقر سعر السهم ضمن نطاق 85-95 دولارًا أمريكيًا. من الناحية الفنية، يكسر السعر تدريجيًا اتجاهًا هبوطيًا طويل الأجل، مشكلًا قناة صاعدة. بدأت المتوسطات المتحركة EMA(30) وEMA(50) وEMA(100) في التقارب والاتجاه نحو الارتفاع، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه. إن الحفاظ على السعر فوق 88-90 دولارًا يدعم السيناريو الصعودي، والاختراق فوق 92-96 دولارًا من شأنه أن يفتح الطريق نحو المزيد من المكاسب بالقرب من مستوى 100 دولار.

تحافظ شركة ميرك على طابعها الدفاعي وتقلباتها المنخفضة؛ وبالتالي، يُمكن اعتبار الضعف الحالي انخفاضًا مؤقتًا في قيمتها. وتجعلها أساسيات مستقرة، وتدفقاتها النقدية القوية، وسياسة توزيع أرباح ثابتة، جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وتظل ميرك وشركاه من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الأدوية العالمي، معززةً مكانتها من خلال تطوير علاجات مبتكرة للأورام.