هل ستُشعل المؤسسات موجة صعودية لأسعار الكاكاو في عام 2026؟ 📈 التركيز على تدفقات BCOM

تشهد أسعار الكاكاو تقلبات حادة اليوم خلال الجلسة الأولى من عام 2026، في انتظار السوق أولى مؤشرات شراء السلع من قبل المؤسسات التي تتابع مؤشر بلومبيرغ للسلع (BCOM). ويستعد رأس المال تدريجياً لموسم 2026، المتوقع أن يكون أكثر ملاءمة للإنتاج بعد موسم 2025 الكارثي. وقد استقرت أمراض أشجار الكاكاو في أفريقيا، بينما شجعت الأسعار المرتفعة المزارعين على توسيع زراعتها وزيادة رش المبيدات. إضافة إلى ذلك، كانت الظروف المناخية أكثر ملاءمة، وكان التقدم في موسم الحصاد الرئيسي في غرب أفريقيا (غانا وساحل العاج) قوياً.

في الوقت نفسه، قد يزداد الطلب على الكاكاو في عام 2026 نتيجة لعوامل هيكلية، منها إضافة الكاكاو إلى مؤشر بلومبيرغ للسلع (BCOM) والتدفقات المؤسسية المرتبطة به. كما تشهد مخزونات الكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) انخفاضاً. إذن، ما الذي سيركز عليه السوق تحديدًا في عام 2026، وما هي العوامل الرئيسية المحفزة لارتفاع وانخفاض أسعار الكاكاو؟

العوامل الداعمة

1) الطلب المرتبط بالمؤشر كعامل محفز محتمل

من المتوقع أن يستفيد الكاكاو من عمليات الشراء المتوقعة المرتبطة بإدراج عقود الكاكاو الآجلة في مؤشر بلومبيرغ للسلع (BCOM) بدءًا من يناير. ووفقًا لسيتي غروب، قد يجذب هذا الأمر ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي من عمليات الشراء في عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك.

2) انخفاض مخزونات بورصة إنتركونتيننتال (ICE)

انخفضت مخزونات الكاكاو التي ترصدها بورصة إنتركونتيننتال (ICE) في الموانئ الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 9.5 أشهر، حيث بلغت 1,626,105 أكياس، مما يوفر دعمًا من جانب العرض "الظاهر".

3) توقعات متشددة للتوازن العالمي

خفضت المنظمة الدولية للكاكاو ( ICCO ) توقعاتها لفائض 2024/2025 إلى 49 ألف طن متري (من 142 ألف طن متري)، وخفضت تقديراتها للإنتاج العالمي في نفس الفترة إلى 4.69 مليون طن متري (من 4.84 مليون طن متري).

خفض بنك رابوبنك توقعاته لفائض الإنتاج في موسم 2025/2026 إلى 250 ألف طن متري (من 328 ألف طن متري).

4) نيجيريا كمصدر إضافي للمخاطر على جانب العرض: تتوقع نيجيريا (خامس أكبر منتج للكاكاو في العالم) انخفاض إنتاجها في موسم 2025/2026 بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 305 آلاف طن متري، مما يدعم الأسعار على المدى المتوسط.

العوامل المُثبِّطة (المُحدِّدة)

1) طقس مُلائم في غرب أفريقيا

ساهم مزيج مُواتٍ من الأمطار وأشعة الشمس في ساحل العاج، بالإضافة إلى الأمطار المُنتظمة في غانا، في دعم الإزهار ونمو القرون قبل موسم الهرمتان. وهذا يُخفف من المخاوف بشأن الإمدادات على المدى القريب.

2) مؤشرات أقوى من تعداد القرون

أشارت شركة مونديليز إلى أن أحدث تعداد للقرون في غرب أفريقيا يزيد بنسبة 7% عن مُعدل السنوات الخمس الماضية، وهو "أعلى بكثير" من العام الماضي. وقد بدأ حصاد المحصول الرئيسي في ساحل العاج، والمزارعون مُتفائلون بشأن الجودة.

3) تأجيل لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة الغابات يُبقي الإمدادات مُتاحة بشكل أكبر

وافق البرلمان الأوروبي على تأجيل لمدة عام واحد للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن إزالة الغابات (EUDR)، مما يسمح فعليًا باستمرار استيراد الكاكاو من المناطق التي لا تزال فيها إزالة الغابات مصدر قلق. وهذا يُخفف من الضغط التنظيمي على الإمدادات على المدى القريب.

٤) ضعف الطلب العالمي (الطحن)

آسيا: انخفاض مبيعات الطحن في الربع الثالث بنسبة ١٧٪ على أساس سنوي (أدنى مستوى لها في الربع الثالث خلال ٩ سنوات)

أوروبا: انخفاض مبيعات الطحن في الربع الثالث بنسبة ٤.٨٪ على أساس سنوي (أدنى مستوى لها في الربع الثالث خلال ١٠ سنوات)

أمريكا الشمالية: ارتفاع مبيعات الطحن في الربع الثالث بنسبة ٣.٢٪ على أساس سنوي، ولكن من المحتمل أن تكون البيانات غير دقيقة بسبب إضافة شركات جديدة إلى التقارير.

بشكل عام، تشير بيانات الطحن إلى ضعف واضح في الطلب، لا سيما في آسيا وأوروبا.

ملخص

شهد موسم 2023/24 نقصًا تاريخيًا في المعروض: فقد عدّلت منظمة ICCO تقديراتها للعجز العالمي إلى 494 ألف طن متري، وهو الأكبر منذ أكثر من 60 عامًا، وانخفض الإنتاج بنسبة 12.9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.368 مليون طن متري. في المقابل، من المتوقع أن يحقق موسم 2024/25 أول فائض له منذ أربع سنوات، حيث تتوقع منظمة ICCO فائضًا قدره 49 ألف طن متري، إلى جانب إنتاج قدره 4.69 مليون طن متري (بزيادة قدرها 7.4% على أساس سنوي). يُعد هذا مؤشرًا هامًا على جانب العرض، لكن سيتم اختباره من خلال البيانات الآنية من غرب إفريقيا ومسار المخزونات.

ما يجب مراقبته لاحقًا:

الحجم الفعلي وسرعة تدفقات المؤشر المتعلقة بـ BCOM ،

تأثير أحوال الطقس في غرب إفريقيا خلال موسم الهرمتان،

مستوى واتجاه مخزونات ICE ،

وتقارير الطحن القادمة من المناطق الرئيسية: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

الكاكاو (مخطط H1)

لقد تراجع سعر الكاكاو جزئياً عن الانخفاض الأخير ويحاول الارتفاع مجدداً، مما يزيد من احتمالية اكتمال التصحيح بنسبة 1:1 وعودة الأسعار إلى ما فوق 6000 دولار (المتوسط ​​المتحرك الأسي 50) على المدى القريب.

المصدر: xStation5