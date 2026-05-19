هل ستدخل أشباه الموصلات مرحلة التصحيح بعد الارتفاع التاريخي؟

يشهد قطاع أشباه الموصلات مرحلة من التقلبات المتزايدة بعد الانتعاش القوي الذي شهده في أبريل وأوائل مايو. ووفقًا لشركة سيبورت للأبحاث، بدأت بعض الشركات تتجاوز أداءها الأساسي، على الرغم من أن توجه الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لا يزال أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع بأكمله.
- لا تزال أشباه الموصلات تُشكل الركيزة الأساسية لارتفاع أسعار الأسهم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد أن حقق مؤشر iShares Semiconductor ETF مكاسب بنحو 65% منذ بداية العام. ومع ذلك، قد تُرجّح الأسابيع المقبلة كفة الشركات ذات التقييمات الأكثر واقعية ومسار نمو الأرباح الأكثر وضوحًا، بينما تُشكّل ضغطًا على الأسهم التي بلغت توقعاتها حدًا مثاليًا.
- ويرى جاي غولدبيرغ، المحلل في سيبورت، أن قطاع الرقائق قد يبقى متقلبًا على المدى القريب، ما يعني أنه أكثر عرضة للتقلبات والتصحيحات. ويرى أن شركتي AMD وإنتل لديهما فرصة أفضل نسبيًا لتحقيق تقييماتهما الحالية مع مرور الوقت. أما شركة Nvidia، من جهة أخرى، فلا تزال مقيدة بتوقعات السوق المرتفعة للغاية ومحدودية العرض المستمرة.
- ترى شركة KKM Financial أن عمليات البيع الأخيرة ما هي إلا جني أرباح بعد ارتفاع تاريخي. ويجادل جيف كيلبيرغ بأن المستثمرين يتعاملون حاليًا مع أسهم أشباه الموصلات كما لو كانت "صرافًا آليًا قصير الأجل"، حيث يقللون من مراكزهم لزيادة سيولتهم النقدية بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهده القطاع. ويرى كيلبيرغ أن هذا لا يشير بالضرورة إلى نهاية الاتجاه، بل هو محاولة لتثبيت المكاسب بعد أداء قوي استثنائي.
في الوقت نفسه، لا يزال الطلب على المعالجات ورقائق الذاكرة وأجهزة الذكاء الاصطناعي المتخصصة قويًا للغاية. وقد ساهم نقص الإمدادات في دعم هوامش الربح في جميع أنحاء صناعة أشباه الموصلات، ولكنه زاد أيضًا من تكاليف الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مثل آبل وجوجل. ويبقى هذا عامل خطر مهمًا، لأنه إذا بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى في تقليص إنفاقها على مراكز البيانات، فقد تثبت بعض توقعات النمو الحالية في السوق أنها مفرطة في التفاؤل. ومع ذلك، لا تزال محركات السوق الرئيسية قائمة، لذا قد يؤدي التصحيح في النهاية إلى المرحلة التالية من النمو.
المصدر: xStation5
