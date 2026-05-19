هل ستدخل أشباه الموصلات مرحلة التصحيح بعد الارتفاع التاريخي؟

ويرى جاي غولدبيرغ، المحلل في سيبورت، أن قطاع الرقائق قد يبقى متقلبًا على المدى القريب، ما يعني أنه أكثر عرضة للتقلبات والتصحيحات. ويرى أن شركتي

AMD

وإنتل لديهما فرصة أفضل نسبيًا لتحقيق تقييماتهما الحالية مع مرور الوقت. أما شركة

Nvidia

، من جهة أخرى، فلا تزال مقيدة بتوقعات السوق المرتفعة للغاية ومحدودية العرض المستمرة.