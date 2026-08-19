هل ستنجو أوروبا قبل حلول الشتاء؟

على الرغم من التراجعات المحلية، لا يزال سعر العقود الآجلة للغاز الأوروبي يتبع اتجاهاً تصاعدياً واضحاً. ويستقر سعر الرسم البياني حالياً عند حوالي 63 يورو.

من منظور التحليل الفني، يُعدّ مستوى 64 يورو مستوىً سعرياً رئيسياً يجب مراقبته. سيؤدي اختراقه بشكلٍ مستمر إلى تغيير البنية الفنية الحالية؛ إذ يُشير إسقاط فيبوناتشي 161.8 إلى مستوى أعلى بنحو 25% من السعر الحالي. المصدر: xStation5

من منظور أساسي، هناك عدد من العوامل التي تدعم حالياً، ولكنها لا تضمن، استمرار ارتفاع الأسعار.

من الواضح أن العرض محدود، ومع ذلك، ورغم الظروف غير المواتية، فإنه لا يخلو من ردود فعل.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس

انخفضت مستويات التخزين التقديرية إلى ما دون الحد الأقصى المعتاد خلال المواسم الماضية، مسجلةً بذلك أدنى مستوى لها منذ سنوات. وحتى اليوم، وصلت مرافق التخزين الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في السنوات العشر الماضية، بما في ذلك الفترة المضطربة بين عامي 2022 و2023.

وتبلغ نسبة امتلاء مرافق التخزين الأوروبية حاليًا، وفقًا لبيانات بلومبيرغ، حوالي 61%، مقارنةً بمتوسط ​​موسمي يبلغ حوالي 71%.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو وضع الشحن. فعلى الرغم من إغلاق مضيق هرمز في فبراير/شباط وانقطاع الإمدادات عن منتجين رئيسيين مثل قطر، ارتفعت كمية الغاز في البحر بنسبة مئات بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في أبريل/نيسان.

مع ذلك، فإن وضع الإمدادات ليس واضحًا تمامًا.

بالنظر إلى بيانات الاستيراد، يُظهر شهر أغسطس/آب تباينًا واضحًا بين أوروبا وبقية العالم. فقد انخفضت الواردات في الهند ومصر وتايوان بنسبة تتراوح بين 5% و20%. أما في أوروبا، وتحديدًا في فرنسا وهولندا وإسبانيا، فتحافظ الواردات على مستويات عام 2025 أو تتجاوزها. وعلى صعيد الإمدادات، باستثناء قطر ودول الخليج العربي الأخرى المذكورة سابقًا، فإن جميع منتجي الغاز الطبيعي، مثل روسيا وأستراليا والولايات المتحدة، يحافظون على إنتاجهم أو يزيدونه.

ومن الجدير بالذكر أن أدنى مستويات قياسية لم تُسجل في عامي 2022/2023، بل في أعوام 2016/2017/2018، عندما أجبرت درجات الحرارة المنخفضة بشكل استثنائي على زيادة الاستهلاك. من الناحية العملية، هذا يعني أن أوروبا لديها فرصة حقيقية لتجنب النقص أو حتى الارتفاع الحاد في الأسعار عن المستويات الحالية، ولكن فقط إذا تبين أن متوسط ​​درجات الحرارة الشتوية يقع ضمن النطاق الطبيعي.