هل سترتفع وول ستريت أكثر؟ شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تسجل أقوى نمو في الأرباح منذ عام 2021

لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، وبعد صدور تقارير أرباح 91% من شركات المؤشر (حتى يوم الجمعة 15 مايو)، تُظهر بيانات فاكت سيت أن 84% من الشركات حققت أرباحًا للسهم الواحد أعلى من التوقعات، بينما تجاوزت 80% منها توقعات الإيرادات.

يبلغ معدل نمو الأرباح المجمعة لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول من عام 2026 حاليًا 27.7% على أساس سنوي. وإذا استمر هذا المعدل، فسيمثل أقوى نمو في الأرباح منذ الربع الرابع من عام 2021، عندما سجل المؤشر نموًا بنسبة 32.0%.

في 31 مارس، توقع المحللون نموًا في أرباح الربع الأول بنسبة 13.0% فقط. ويعكس هذا التعديل التصاعدي الحاد نتائج الشركات التي فاقت التوقعات، وارتفاع تقديرات ربحية السهم الواحد في 10 قطاعات.

بالنسبة للربع الثاني من عام 2026، أصدرت 38 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توقعات سلبية لربحية السهم الواحد، بينما أصدرت 42 شركة توقعات إيجابية للأرباح.

يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الاثني عشر شهرًا القادمة حاليًا 21.4، وهو أعلى من المتوسط ​​خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 19.9، وأعلى أيضًا من المتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية البالغ 18.9. ومع ذلك، لا تبدو هذه الزيادة في التقييم مبالغًا فيها بالنظر إلى الزخم القوي للأرباح والإيرادات بين الشركات الأمريكية.

المصدر: فاكت سيت

يؤكد موسم إعلان أرباح الربع الأول من عام 2026 استمرار قوة الشركات الأمريكية، لا سيما من حيث نمو الإيرادات. وقد تسارع زخم المبيعات بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، مدفوعًا بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا.

يبلغ معدل نمو الإيرادات المجمعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول من عام 2026 حاليًا 11.4% على أساس سنوي. وإذا استمر هذا المعدل حتى نهاية موسم إعلان الأرباح، فسيمثل أقوى نمو في الإيرادات منذ الربع الثاني من عام 2022، عندما بلغ 13.9%.

وقد تم تعديل توقعات الإيرادات باستمرار نحو الأعلى. ففي 31 ديسمبر، توقع المحللون نموًا في الإيرادات بنسبة 8.2%؛ وبحلول 31 مارس، ارتفعت التوقعات إلى 9.9%؛ واليوم يبلغ التقدير 11.4%.

وتشهد جميع القطاعات الأحد عشر ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا إيجابيًا في الإيرادات على أساس سنوي. وتسجل خمسة قطاعات نموًا في المبيعات بنسبة تتجاوز 10%، وهي: تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات، والمرافق، والعقارات، والخدمات المالية.

لا يزال قطاع التكنولوجيا المساهم الأقوى، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 29.2% على أساس سنوي. وضمن هذا القطاع، سجلت قطاعات أشباه الموصلات ومعداتها (+52%)، وأجهزة التكنولوجيا (+28%)، والمعدات الإلكترونية (+24%)، والبرمجيات (+19%)، ومعدات الاتصالات (+16%)، وخدمات تكنولوجيا المعلومات (+8%) أعلى معدلات النمو.

ولا تزال تكنولوجيا المعلومات المساهم الأكبر في نمو إيرادات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وباستثناء هذا القطاع، سينخفض ​​معدل نمو الإيرادات المجمعة للمؤشر من 11.4% إلى 9.0%.

ومع ذلك، يتوقع المحللون تباطؤ نمو الإيرادات تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2026. وتشير التوقعات الحالية إلى نمو إيرادات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11.4% في الربع الثاني، و10.1% في الربع الثالث، و9.7% في الربع الرابع من عام 2026.

المصدر: فاكت سيت

تواصل الشركات الأمريكية تحقيق نمو قوي استثنائي في الأرباح على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة. ولا يزال قطاعا التكنولوجيا وخدمات الاتصالات المحركين الرئيسيين للنمو في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا.

إذا استمرت الاتجاهات الحالية خلال ما تبقى من موسم إعلان الأرباح، فسيمثل ذلك أعلى نسبة من الشركات التي أعلنت عن مفاجآت إيجابية في الأرباح منذ الربع الأول من عام 2022، عندما بلغت النسبة 84%.

يبلغ متوسط ​​حجم المفاجآت الإيجابية في الأرباح حاليًا 7.1%، وهو أعلى بقليل من المتوسط ​​لخمس سنوات البالغ 7.3%، ومتوافق مع المتوسط ​​لعشر سنوات.

كانت شركات التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي وراء التعديلات التصاعدية لتوقعات الأرباح. وعلى وجه الخصوص، لعبت ما يُسمى بـ"السبعة الرائعين" - ألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، وإنفيديا - دورًا مهيمنًا.

سجلت عشرة قطاعات من أصل أحد عشر نموًا في الأرباح على أساس سنوي. وحققت سبعة قطاعات مكاسب برقمين، بقيادة قطاعات التكنولوجيا، وخدمات الاتصالات، والمواد، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية.

يبقى قطاع الرعاية الصحية القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا في الأرباح على أساس سنوي.

أما بالنسبة للإيرادات، فقد تجاوزت 80% من الشركات توقعات المحللين، متجاوزةً بذلك كلاً من المتوسط ​​لخمس سنوات البالغ 70% والمتوسط ​​لعشر سنوات البالغ 67%.

بلغ معدل نمو الإيرادات المجمعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا 11.4%، مقارنةً بـ 11.3% في الأسبوع السابق و9.9% في نهاية مارس.

قد كانت شركات المرافق العامة مؤخرًا المساهم الأكبر في تحسين نمو الإيرادات، بينما جاء الدعم الأقوى منذ أواخر مارس من قطاعات خدمات الاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.

المصدر: فاكت سيت

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (إطار زمني يومي واحد)

يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من مستوى 7500 نقطة، حيث تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع موسم أرباح الشركات الأمريكية القوي. على المدى القريب، لا تزال منطقة دعم رئيسية حول 7100 نقطة (المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50)، بينما يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 (الخط الأحمر) حاليًا بالقرب من 6800 نقطة.

المصدر: xStation5