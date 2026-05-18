الولايات المتحدة: حالة ترقب قبل تقرير إنفيديا

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة التداول بتباين في المعنويات، في حين لا يزال اتجاه السوق العام محدودًا ويفتقر إلى اتجاه مهيمن واضح. ويشهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضات طفيفة، على غرار مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما يحوم مؤشر ناسداك المركب حول خط الثبات، مما يشير إلى غياب محفز سوقي موحد يشمل مختلف قطاعات الأسهم.

وتُعدّ تحركات المؤشرات طفيفة نسبيًا، مما يوحي بنهج حذر من جانب المستثمرين وترقبهم لظهور مؤشرات جديدة. ولا تزال المعنويات في وول ستريت مستقرة بشكل عام على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستمرة. ويبدو أن السوق يعمل في بيئة ذات رؤية محدودة، حيث تُحرك البيانات قصيرة الأجل وتدفقات رأس المال التقلبات خلال اليوم، لكنها لا تُغير بشكل جوهري صورة السوق الأوسع.

وقد استوعب المستثمرون إلى حد كبير التطورات التي أعقبت قمة بكين بين الولايات المتحدة والصين. ولم تُسفر القمة عن أي اتفاقيات حاسمة من شأنها إعادة تشكيل العلاقات التجارية أو التكنولوجية بشكل ملموس. اقتصرت الاتصالات من كلا الجانبين على بيانات عامة حول استمرار الحوار وإشارات حذرة لإعادة فتح جزئية لقنوات تعاون مختارة. عمليًا، فسّر السوق ذلك على أنه غياب أي مفاجآت سلبية أكثر من كونه تقدمًا حقيقيًا، وهو ما يُنظر إليه في ظل الظروف الراهنة كشكل من أشكال الاستقرار.

في غضون ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران حاضرة في الخلفية، وتستمر في الظهور في تحليلات السوق كمصدر محتمل للتقلبات. وتؤثر التقارير الإعلامية والتكهنات حول احتمال تصعيد الخطاب الأمريكي بشكل دوري على أسعار النفط وأصول المخاطرة بشكل عام. مع ذلك، في هذه المرحلة، لا يُعد هذا عاملًا مؤثرًا بشكل مستمر على تقييمات الأسهم، بل هو عامل يُبقي على مستوى عالٍ من حذر المستثمرين.

يظل قطاع التكنولوجيا، وخاصة أشباه الموصلات، الركيزة الأساسية الداعمة لمعنويات السوق. ويستمر هذا القطاع في العمل كمحرك رئيسي لمؤشرات الأسهم، معوضًا ضعف المعنويات في قطاعات أخرى من السوق، ومحافظًا على التوجه الصعودي العام. في الواقع، لا تزال التكنولوجيا تُحدد اتجاه السوق بشكل عام، بينما تتكيف القطاعات الأخرى إلى حد كبير مع زخمها.

يركز المستثمرون حاليًا على شركة NVIDIA، التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء المقبل. ولا تزال التوقعات مرتفعة للغاية، حيث يتوقع السوق ليس فقط تجاوزًا واضحًا للتوقعات، بل أيضًا تأكيدًا مستمرًا على قوة دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على قوة الحوسبة. في هذا السياق، أصبحت NVIDIA بمثابة مؤشر رئيسي لتطور الذكاء الاصطناعي، الذي كان أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة.

لذا، فإن أي خيبة أمل في الأرباح أو التوقعات قد تؤدي إلى رد فعل يتجاوز سهمًا واحدًا. في مثل هذه الحالة، قد يتحول السوق إلى نهج دفاعي، مع انتشار عمليات جني الأرباح على نطاق أوسع من أسهم شركات التكنولوجيا التي استفادت مؤخرًا من زخم قوي. التوقعات المرتفعة لا تترك مجالًا كبيرًا للخطأ، مما يعني أن حتى أدنى انخفاض في الأرباح قد يُفسر على أنه حافز لتصحيح أوسع.

المصدر: xStation5

تتداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية (US500) حول مستوى مستقر، مما يعكس حذرًا واضحًا في السوق وغيابًا للثقة في اتجاه السوق مع بداية الجلسة. ولا تزال المعنويات منخفضة في ظل غياب أي تقدم ملموس في العلاقات الأمريكية الإيرانية وتصاعد الخطاب التحريضي، الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين ويشجع المستثمرين على تقليل المخاطر.

المصدر: xStation5

