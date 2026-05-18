ما الذي يمكن توقعه من البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات هذا الأسبوع؟

ويُعدّ هذا الأسبوع حاسمًا بالنسبة لأرباح الشركات، حيث من المقرر أن تُعلن شركة

NVIDIA

عن نتائجها يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق، وتشير التوقعات إلى ربحية للسهم الواحد تبلغ 1.78 دولارًا أمريكيًا وإيرادات تُقارب 79 مليار دولار أمريكي، مع وصول سعر السهم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق (+26.5% منذ بداية العام). قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، ستعلن شركات

TJX

و

Target

و

Lowe’s

عن نتائجها، تليها

Walmart

و

Take-Two Interactive

يوم الخميس، في اختبار شامل لحالة المستهلك الأمريكي وقطاع الألعاب.