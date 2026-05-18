ما الذي يمكن توقعه من البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات هذا الأسبوع؟

شهدت الدقائق الأولى من جلسة تداول يوم الاثنين في الأسواق الأوروبية انخفاضات طفيفة في معظم مؤشرات الأسهم، وتشير العقود الآجلة بوضوح إلى هذا الاتجاه. فقد انخفض مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.39%، بينما انخفض مؤشر EU50 بنسبة 0.62%. ويولي المستثمرون اهتمامًا بالغًا للتطورات الجديدة المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، الذي لا يزال المحرك الرئيسي للتقلبات، حيث حذر ترامب إيران قائلاً: "الوقت ينفد"، ومن المقرر عقد اجتماع غرفة العمليات يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، يكتسب موضوع أرباح الربع الأول أهمية متزايدة، حيث من المتوقع أن يتصدر تقرير شركة NVIDIA المشهد يوم الأربعاء.
أسعار العقود الحالية. المصدر: xStation
ماذا نتوقع من جلسة اليوم وبقية الأسبوع؟
- يعقد ترامب اجتماعًا في غرفة العمليات يوم الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لتقييم حالة الجمود في المفاوضات مع إيران والنظر في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية. أي أخبار من هذا الاجتماع قد تُحدث صدمة في الأسواق، لا سيما أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل بنحو 1.9% لتصل إلى حوالي 107.50 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.
- يُعدّ التوتر الإيراني المحرك الرئيسي لهذا الأسبوع، فقد كتب ترامب على منصة Truth Social أنه "لن يبقى شيء" إذا لم تتحرك إيران سريعًا، ومن الواضح أن محادثات السلام قد وصلت إلى طريق مسدود. كما ساهم هجوم بطائرة مسيرة على منشأة نووية في الإمارات العربية المتحدة في زيادة أسعار النفط وعوائد السندات. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.631%، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2025، بينما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى سنوي لها عند 5.159%.
- وتؤثر البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين لشهر أبريل سلبًا على معنويات المستثمرين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي (وهو أضعف نمو منذ ديسمبر 2022)، وتباطأ الإنتاج الصناعي إلى 4.1%، وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.6%، وكلها أقل من التوقعات. ولم تعلن بكين عن أي إجراءات تحفيزية جديدة، وهو ما يُعدّ مخيبًا للآمال بالنسبة للأسواق التي كانت تتوقع استجابة مالية أقوى.
- ويُعدّ هذا الأسبوع حاسمًا بالنسبة لأرباح الشركات، حيث من المقرر أن تُعلن شركة NVIDIA عن نتائجها يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق، وتشير التوقعات إلى ربحية للسهم الواحد تبلغ 1.78 دولارًا أمريكيًا وإيرادات تُقارب 79 مليار دولار أمريكي، مع وصول سعر السهم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق (+26.5% منذ بداية العام). قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، ستعلن شركات TJX وTarget وLowe’s عن نتائجها، تليها Walmart وTake-Two Interactive يوم الخميس، في اختبار شامل لحالة المستهلك الأمريكي وقطاع الألعاب.
- قبل افتتاح الأسواق اليوم، أعلنت شركتا Ryanair (RYAAY) وBaidu (BIDU) عن نتائجهما، حيث تُعدّ الأخيرة مؤشراً على استهلاك الإعلانات الرقمية في الصين في أعقاب البيانات الاقتصادية الكلية الضعيفة. وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، ستصدر أرقام التضخم الأساسي في بولندا لشهر أبريل.
التقارير الاقتصادية الكلية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع مُدرجة أدناه ⬇️
المصدر: XTB
جدول نتائج الشركة
المضدر: XTB
حصاد الأسواق (18.05.2026)
ملخص اليوم: اختُتم الأسبوع بانخفاضات – هل بدأ السوق يخشى التضخم؟
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل: US100، و GBPUSD، والذهب (15.05.2026)
إفتتاح الأسواق الامريكية: وول ستريت تنزف بعد زيارة ترامب لبكين