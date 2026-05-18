ملخص السوق: قطاع الطاقة يعود بقوة ⚡ المستثمرون يخشون تصعيداً جديداً في الشرق الأوسط 💥

نظرة عامة على السوق:

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية، بما فيها مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بينما انخفضت العقود الآجلة الرئيسية للمؤشرات الأمريكية أيضًا نتيجةً لتجدد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

مع ذلك، تمكن عقد DE40 الألماني من تجاوز هذا الضعف في السوق، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 0.36%.

يبقى العامل الرئيسي المؤثر على توجهات السوق الحالية هو الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، المستمرة منذ أكثر من شهرين، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي.

يُؤجج هذا الصراع مخاوف السوق من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني موقف متشدد والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

نتيجةً لهذه التوترات الجيوسياسية، تواصل أسعار النفط ارتفاعها، حيث تجاوز خام برنت حاجز 110 دولارات، مسجلاً ارتفاعًا يزيد عن 0.5%.

في غضون ذلك، يتداول الدولار الأمريكي اليوم بانخفاض طفيف (انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.14%)، مما يمهد الطريق لارتفاع طفيف في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

بالعودة إلى أسواق الأسهم، يُعد قطاع الطاقة الأفضل أداءً بلا منازع في ظل الظروف الراهنة؛ فهو القطاع الوحيد في منطقة اليورو الذي يُظهر حاليًا زخم نمو قوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع.

أما القطاعات الأسوأ أداءً، فهي المواد الخام، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، والرعاية الصحية، والتي تتأثر بشدة بمخاوف تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف التمويل.

مخطط المؤشر والقطاع - ما الذي يُحرك السوق؟

يُبرز التوزيع القطاعي لمؤشر يورو ستوكس 50 النطاق الواسع لعمليات البيع المكثفة التي شهدها السوق اليوم، والتي لم ينجُ منها سوى قطاع الطاقة - الذي ارتفع بنسبة ضئيلة من النسبة المئوية - دون خسائر. المصدر: XTB

تُظهر خريطة توجهات السوق لأهم الشركات الأوروبية الرائدة تفوقًا واضحًا للبائعين، الذين هيمنوا على قطاعات السوق الرئيسية اليوم، بما في ذلك القطاع المالي والصناعي، ولم يتركوا مجالًا إلا لبعض جيوب الربح المعزولة. المصدر: XTB

يؤكد استعراض أداء الشركات الرائدة والمتراجعة خلال الجلسة أنه بينما تتصدر أسهم بنك إنتيسا سان باولو وبنك بي إن بي باريبا قائمة الخاسرين بخسائر تجاوزت 3%، فإن أسهم بورصة دويتشه بورصه وشركة إنفينون تكنولوجيز، على النقيض، تُظهر مرونةً كبيرةً في مواجهة ضغوط البيع. المصدر: XTB

