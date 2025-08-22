هل سيبقى باول متشددًا؟

🏛️كلمة جيروم باول في جاكسون هول اليوم الساعة 4:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا

تتوقع الأسواق أن يُبدي باول تشديدًا في خطابه، مُشددًا على أولوية مكافحة التضخم.

ستُحدد تصريحات باول اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المُقرر في سبتمبر، حيث تُقدّر الأسواق حاليًا احتمالية 69.3% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

سيستند باول بالتأكيد في بيانه إلى بيانات الاقتصاد الكلي التي اطلع عليها، وهي بيانات مُتباينة.

من ناحية، جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك والوظائف غير الزراعية أقل من المتوقع، لكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات فاجأت السوق بقراءات أعلى.

ستكون أي إشارات على تمديد الدورة التقييدية سلبية بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على الائتمان الرخيص (وخاصةً تلك ذات القيمة السوقية المنخفضة).

في خطابه في ندوة جاكسون هول، من المُرجح أن يُواصل جيروم باول خطابه المُركز على مكافحة التضخم باستمرار، مُؤكدًا النبرة المُتشددة في خطابه. على الرغم من أن بيانات الاقتصاد الكلي لشهر يوليو، سواءً من سوق العمل أو مؤشرات التضخم، كانت أقوى من المتوقع، إلا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تُواصل التأكيد على المخاطر وعدم اليقين المُستمرين المُحيطين بمزيد من تطور الاقتصاد. لم يُسفر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قرار بخفض أسعار الفائدة، ويُراجع السوق تدريجيًا توقعاته لمزيد من تخفيف السياسة النقدية. ستكون تصريحات باول أساسية في قرارات سبتمبر، لكن معظم المؤشرات تُشير إلى توخي الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة الحالية.

فيما يلي أهم بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتفسيراتها مقارنةً بالتوقعات:

تضخم مؤشر أسعار المستهلك في يوليو: ظل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك عند 2.7% في يوليو، وهو ما يتوافق مع التوقعات أو أقل منها بقليل (2.8% متوقعة). بلغ نمو مؤشر أسعار المستهلك الشهري 0.2%، وهو أيضًا متوافق مع التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بأقل من المتوقع (2.9% مقابل 3% متوقعة). وبالتالي، تُشير قراءات التضخم إلى تشاؤم طفيف مقارنةً بالمخاوف الأكثر تشددًا، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي.

سوق العمل: في يوليو، نمت الوظائف غير الزراعية بمقدار 73,000 وظيفة فقط، مقارنةً بالتقديرات المُجمع عليها والبالغة 115,000 وظيفة - وهو ما يُعد أضعف بكثير من المتوقع. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقريري الوظائف غير الزراعية السابقين قد خضعا لمراجعة هبوطية كبيرة. من ناحية أخرى، كانت أحدث البيانات الأسبوعية لمطالبات إعانة البطالة الجديدة (مطالبات البطالة الأولية) في منتصف أغسطس أعلى من المتوقع (235,000 مقابل 226,000 في المتوسط). ويُنظر إلى بيانات سوق العمل على أنها متشائمة، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

الناتج المحلي الإجمالي: أظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نموًا بنسبة 3% (على أساس سنوي)، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات وقوة الاستهلاك، بينما كانت توقعات الربع الثالث أكثر حذرًا وتشير إلى تباطؤ في النمو.

مؤشر مديري المشتريات: كانت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات للولايات المتحدة جيدة جدًا وتفوقت بوضوح على توقعات السوق. في يوليو 2025، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.1 نقطة من 52.9 نقطة في يونيو، متجاوزًا التوقعات السابقة ومسجلًا أعلى مستوى له في 7 أشهر. وأظهر قطاع الخدمات أسرع معدل نمو منذ ديسمبر من العام الماضي، بينما سجل الإنتاج الصناعي أيضًا نموًا، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا. (متشدد)

كلما اقتربنا من سبتمبر، قلّص السوق توقعاته بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا، تبلغ احتمالية حدوث ذلك 69.3% (قبل أسبوع كانت قريبة من 82%). المصدر: أداة مراقبة أسعار الفائدة من CME.

يظل الدولار الأمريكي قويًا في مواجهة الموقف المتشدد المحتمل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التوقعات بشأن اجتماع جاكسون هول متباينة، لكن معظم المحللين يعتقدون أن باول لن يُقرر تغييرًا جوهريًا في توجه السياسة النقدية حتى لا يُقوّض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي. وقد أشارت التصريحات الأخيرة لرئيس البنك المركزي إلى أن المؤسسة ستحافظ على استقلاليتها في مواجهة الضغوط السياسية وضغوط إدارة دونالد ترامب.

ومع ذلك، حتى التغيير الطفيف في موقف المصرفي تجاه أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل كبير على تقييم الأسهم والسندات والعملات. وتزداد الظروف الاقتصادية، بالنظر إلى بيانات الاقتصاد الكلي، سوءًا فيما يتعلق بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة (ضعف سوق العمل وانخفاض قراءات مؤشر أسعار المستهلك). سيُظهر خطاب اليوم، المُقرر إقامته الساعة 4:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ما يُثير قلق أهم مُصرفي في الاحتياطي الفيدرالي.

التحليل الفني - اليورو مقابل الدولار الأمريكي

يشهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا واضحًا خلال جلسة اليوم. يدفع حجم الانخفاضات الزوج إلى ما دون النطاق الأدنى لأسعار التداول التاريخية المحسوبة بواسطة مؤشر بولنجر باند بانحراف معياري +-2 خلال الجلسات الـ 14 الماضية، مما يُشير إلى سيطرة البائعين على هذه الأداة المالية في نهاية الأسبوع. كما انخفض مؤشر القوة النسبية، وهو أيضًا خلال الجلسات الـ 14 الماضية، إلى أدنى مستوياته منذ بداية هذا الشهر. وقد تعطل الاتجاه الصعودي طويل المدى بكسر المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني، والذي يُشكل الآن مقاومة فنية مهمة)، ولكن لا يُستبعد أن يكون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (المنحنى الأرجواني)، الذي أوقف الانخفاضات الأخيرة في نهاية يوليو، عامل استقرار أيضًا.

المصدر: xStation



