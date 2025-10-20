هل سيحدث Aegaeon من علي بابا ثورة في استخدام وحدة معالجة الرسومات؟

طورت علي بابا، إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حلاً مبتكراً يُسمى Aegaeon، يُمكن أن يُحدث نقلة نوعية في كيفية استخدام الأجهزة لدعم الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للشركة الصينية العملاقة، تُقلل هذه التقنية عدد بطاقات الرسومات Nvidia H100 اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة بنسبة تصل إلى 82%، مع الحفاظ على الأداء والسرعة العاليين.

ما هو هذا الابتكار؟ تقليدياً، يُخصص لكل نموذج ذكاء اصطناعي وحدة معالجة رسومات (GPU) منفصلة، ​​مما يؤدي غالباً إلى قلة استخدام سعتها. يسمح Aegaeon لنماذج متعددة بمشاركة وحدة معالجة رسومات واحدة في وقت واحد، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة الأجهزة. بفضل هذا، يُمكن لوحدة معالجة رسومات واحدة التعامل مع ما يصل إلى سبعة نماذج في وقت واحد. أظهرت اختبارات النظام، التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، أن Alibaba Cloud تمكنت من تقليل عدد وحدات معالجة الرسومات المستخدمة من 1192 إلى 213 دون المساس بجودة الخدمة أو السرعة.

ما أهمية هذا؟ تجدر الإشارة إلى أن بطاقات الرسومات، وخاصةً المتقدمة منها مثل Nvidia H100، باهظة الثمن، وتُشكل تكاليف شرائها وتشغيلها جزءًا كبيرًا من ميزانية الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ومن خلال تقليل عدد وحدات معالجة الرسومات المطلوبة، يُمكن لشركة علي بابا توفير مبالغ كبيرة، مما يُؤثر إيجابًا على نتائجها المالية.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب قيود التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات الصينية، فإن الوصول إلى أحدث وحدات معالجة الرسومات محدود. لذلك، يُصبح الاستخدام الأمثل للأجهزة التي تمتلكها الشركة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

هذا يثير التساؤل: هل هذه نهاية هيمنة إنفيديا؟ للوهلة الأولى، قد يُشكّل انخفاض الطلب على بطاقات الرسومات تحديًا لشركة إنفيديا، إحدى أكبر مُصنّعي هذه الأجهزة في العالم. تُحقّق إنفيديا جزءًا كبيرًا من إيراداتها من بيع وحدات معالجة الرسومات المُتقدّمة المُستخدمة في مراكز البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي. يُحقّق هذا القطاع للشركة إيرادات قياسية، لذا فإنّ أيّ انخفاض كبير في الطلب من عملاء كبار مثل علي بابا قد يُؤثّر سلبًا على النتائج المالية للشركة المُصنّعة. قد لا يُؤثّر انخفاض الطلب فقط على إيرادات إنفيديا، بل أيضًا على سلسلة التوريد بأكملها وخطط الاستثمار في هذا القطاع.

في الوقت نفسه، يُقابِل السوق هذا الخبر بمشاعر مُتضاربة. فمن ناحية، يُدرك السوق إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسينات في الكفاءة، ومن ناحية أخرى، ينتظر تأكيدًا لأداء Aegaeon الفعلي. تُريد الأسواق معرفة ما إذا كانت التخفيضات الموعودة في استخدام وحدات معالجة الرسومات ستُصمد على نطاق واسع، وما إذا كانت هناك أيّ مشاكل غير مُتوقعة قد تظهر قد تُغيّر هذه النظرة الإيجابية.

رغم هذه التوقعات، لاقت أخبار تقنية إيجايون استجابة إيجابية نسبيًا في سوق الأسهم. فعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت قيمة أسهم علي بابا (BABA) بنحو 40%، مما يدل على ثقة بعض المستثمرين بالشركة.

المصدر: xStation

يعتقد المستثمرون أن Aegaeon لن تُحسّن النتائج المالية لشركة علي بابا فحسب، بل ستُعزز أيضًا مكانتها كشركة رائدة في قطاعي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ويرى السوق إمكانات كبيرة لتوفير التكاليف وبناء ميزة تنافسية، لا سيما في ظل التحديات العالمية، مثل محدودية الوصول إلى أحدث الأجهزة وارتفاع تكاليف التشغيل. وفي ضوء الطلب العالمي المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تُصبح هذه التقنية عاملاً مهمًا في نمو قيمة الشركة على المدى الطويل، وجذب شركاء أعمال جدد.