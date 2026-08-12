هل سيقضي التضخم على فرص رفع سعر الفائدة في سبتمبر؟

من المقرر نشر أهم بيانات الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وتشمل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو في الولايات المتحدة. وقد جاءت أحدث قراءة لسوق العمل (NFP) أقل بكثير من التوقعات، مما يثير الشكوك حول إمكانية تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقد عدّل السوق مؤخرًا توقعاته بشأن الخطوات القادمة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وحتى وقت قريب، كان المستثمرون قد استوعبوا تمامًا رفع سعر الفائدة في سبتمبر. أما الآن، فإن احتمالية حدوث مثل هذه الخطوة، وفقًا لتوقعات السوق، أشبه برمي عملة معدنية.

ما الذي يقف وراء هذا التوجه التيسيري؟

الخطاب غير الموثوق لكيفن وارش

خلال المؤتمر الأخير الذي اختتم اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددًا على نهجه الحازم تجاه التضخم، محاولًا إقناع الأسواق بتشدده المزعوم. وبينما كان هذا كافيًا في يونيو، توقع المستثمرون المزيد في يوليو.

بدأ المستثمرون يشككون في ما إذا كانت الإعلانات الجريئة ستتبعها إجراءات فعلية، مستذكرين تصريحات وارش قبل عام. في ذلك الوقت، كان يُلمّح مرارًا وتكرارًا إلى دعمه لخفض الإنفاق في مقابلاته، ففي قناة فوكس نيوز، انحاز علنًا إلى جانب الرئيس، مصرحًا بأن إحباط دونالد ترامب من السياسة النقدية لباول كان مُبررًا تمامًا، بينما انتقد المؤسسة لخفضها أسعار الفائدة ببطء شديد وللتمسك المفرط بالبيانات الاقتصادية القديمة.

بيانات ضعيفة لقطاع الوظائف غير الزراعية

انخفض عدد الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأمريكي (القطاعات غير الزراعية) بمقدار 23 ألف وظيفة في يوليو، متجاوزًا التوقعات بخمسة انحرافات معيارية. وبافتراض أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، فسيتعين علينا الانتظار 290 ألف عام للحصول على قراءة مماثلة أخرى.

لا يُمكن إنكار أن البيانات كانت ضعيفة ببساطة، فإلى جانب الانخفاض البالغ 23 ألف وظيفة، يجب إضافة التعديلات التنازلية للبيانات للشهرين الماضيين (بمقدار 103 آلاف وظيفة). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض كان مرتبطًا إلى حد كبير بانخفاض عدد الوظائف في قطاع التعليم العام، وهو ما يُمكن اعتباره عاملًا موسميًا. علاوة على ذلك، جاء معدل البطالة (4.1%) أقل من المتوقع، وهو المؤشر المفضل لدى العديد من صانعي السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ظل الظروف الراهنة.

ويبدو أن سوق العمل لا يزال يعاني من انخفاض معدلات التسريح والتوظيف، فإلى حين حصول أعضاء اللجنة على أدلة قاطعة على ارتفاع معدلات التسريح، ينبغي أن تكون الأولوية القصوى هي تثبيت التضخم عند المستوى المطلوب.

الشكل 1: صافي الوظائف ومعدل البطالة (1980-2026)

المصدر: أبحاث XTB، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

ماذا أظهر آخر مؤشر لأسعار المستهلكين؟

في يونيو، جاءت البيانات أقل بكثير من التوقعات. وكان من الأمور المشجعة بشكل خاص عدم نمو الأسعار الأساسية، أي باستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً. كما تباطأ نمو تكاليف السكن، وهو ما قد يكون خبراً ساراً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

الشكل ٢: معدل التضخم في الولايات المتحدة + المساهمات الرئيسية [شهرياً] (٢٠١٩ - ٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

ماذا نتوقع اليوم؟

سينصبّ التركيز على المؤشر الأساسي، الذي يُتوقع أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى له منذ مارس ٢٠٢١ (بنسبة ٢.٥٪ وفقًا لتوقعات المحللين). وسيكون زخمه في قطاع الخدمات مثيرًا للاهتمام بشكل خاص.

الشكل ٣: المساهمات الرئيسية في تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو

المصدر: أبحاث XTB، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

من المتوقع أن يستمر المؤشر الرئيسي في انخفاضه (بنسبة ٣.٤٪)، مدفوعًا، من بين أمور أخرى، بانخفاض أسعار الوقود. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك أيضًا على انخفاض أسعار تذاكر الطيران والفنادق. مع ذلك، يُتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ما الذي يستحق معرفته أيضًا؟

يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية قد تم استيعابه بالكامل في السوق، ويتضح ذلك في فئات مثل المعدات الصوتية والأدوات والمعدات الرياضية.

من المتوقع أن يستمر النقص الحاد في رقائق الذاكرة في رفع أسعار أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات.

الشكل ٤: تأثير القطاعات على تغيرات ديناميكيات التضخم السنوي في الولايات المتحدة (٢٠٢٣-٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

الأسواق

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا. فمنذ بداية الأسبوع، لم يتجاوز انخفاضه ٠.٢٪، مدفوعًا بشكل أساسي بالأخبار الواردة من الشرق الأوسط. وقد انخفضت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها في أسبوع (حوالي ١٠ سفن يوميًا).

يبلغ سعر برميل خام برنت أكثر من ٨٩ دولارًا. وقد واصل ارتفاعه أمس، على الرغم من التصريحات المتفائلة الصادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية.

أعلن دونالد ترامب، خلال مقابلات إعلامية، أن الولايات المتحدة تسيطر "سيطرة كاملة" (١٠٠٪) على مضيق هرمز. في المقابل، وضع الجانب الإيراني شروطًا صارمة لإعادة فتح المضيق، مطالبًا برفع العقوبات الأمريكية، وإنهاء الحصار البحري، ودفع تعويضات الحرب من قبل الولايات المتحدة.

الشكل ٥: سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي (٢٦ فبراير ٢٠٢٦ - ١٢ أغسطس ٢٠٢٦)

المصدر: xStation، 12 أغسطس 2026

-

ميشال يوسوياك، محلل الأسواق المالية في XTB