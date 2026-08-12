عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يتماشى مع التوقعات!

١٤:٣٠ بتوقيت وسط أوروبا، الولايات المتحدة، بيانات التضخم لشهر يوليو:
- مؤشر أسعار المستهلك السنوي: الفعلي ٣.٤٪ (المتوقع ٣.٤٪، السابق ٣.٥٪)
- مؤشر أسعار المستهلك الشهري: الفعلي ٠.١٪ (المتوقع ٠.١٪، السابق -٠.٤٪)
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي: الفعلي ٢.٥٪ (المتوقع ٢.٥٪، السابق ٢.٦٪)
المصدر: xStation5
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