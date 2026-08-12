  
١٦:٣٣ · ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يتماشى مع التوقعات!

١٤:٣٠ بتوقيت وسط أوروبا، الولايات المتحدة، بيانات التضخم لشهر يوليو:

  • مؤشر أسعار المستهلك السنوي: الفعلي ٣.٤٪ (المتوقع ٣.٤٪، السابق ٣.٥٪)
  • مؤشر أسعار المستهلك الشهري: الفعلي ٠.١٪ (المتوقع ٠.١٪، السابق -٠.٤٪)
  • مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي: الفعلي ٢.٥٪ (المتوقع ٢.٥٪، السابق ٢.٦٪)
 

المصدر: xStation5

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