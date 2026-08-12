في الوقت نفسه، يُعد هذا أحد أكثر الافتراضات بُعدًا في عملية التقييم. يجب على المستثمرين الذين يُقيّمون هذه الفرصة اليوم أن يأخذوا في الحسبان ليس فقط مخاطر التنفيذ التقني لشركة سبيس إكس، بل أيضًا حالة عدم اليقين المحيطة بوتيرة الأتمتة العالمية والمنافسة المستقبلية في مجال الاتصال بين الأجهزة.

إذا ما تطورت مثل هذه السوق، فقد يختلف الوضع الاقتصادي لستارلينك اختلافًا جذريًا عما هو عليه اليوم. لن تكون شبكة الأقمار الصناعية مجرد وسيلة بديلة للوصول إلى الإنترنت، بل قد تصبح طبقة اتصالات عالمية للأجهزة ذاتية التشغيل.

قد يربط مشروع ستارلينك في نهاية المطاف أكثر من مجرد الأفراد. الركيزة الثانية لسيناريو الـ 600 دولار هي توسع كبير في السوق المستهدف لستارلينك. على المدى الطويل، يمكن للشبكة توفير الاتصال ليس فقط للمنازل والشركات والأجهزة المحمولة، بل أيضًا للآلات ذاتية التشغيل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يفترض سيناريو مورغان ستانلي أنه بحلول عام 2040، سيتمكن مئات الملايين، بل وربما مليارات، من الروبوتات من الاتصال عبر شبكة ستارلينك، مما سيُدرّ إيرادات شهرية متوسطة لكل مستخدم تبلغ حوالي 35 دولارًا.

هذا التمييز مهم من منظور التقييم. يُحقق مشروع ستار شيب الناجح قيمةً بحد ذاته، ولكن تظهر خيارات أوسع بكثير إذا أتاح الوصول الأرخص إلى المدار أسواقًا جديدة كليًا. لذلك، تفترض مورغان ستانلي ليس فقط نجاح المنتج، بل أيضًا ظهور نظام بيئي اقتصادي يكاد يكون معدومًا اليوم.

يبقى مشروع ستار شيب العنصر الأهم في هذه المعادلة. تفترض مورغان ستانلي أن النظام القابل لإعادة الاستخدام بالكامل سيُحلّق في نهاية المطاف بشكل متكرر وبتكلفة منخفضة بما يكفي لخفض تكلفة نشر البنية التحتية للحوسبة في المدار بشكل ملحوظ. في ظل السيناريو المتفائل، قد تنخفض تكلفة بناء قدرات الحوسبة المدارية إلى نصف مستواها الحالي تقريبًا.

يمثل سعر 600 دولار سيناريو تحول، وليس سيناريو نمو تقليدي. يفترض سيناريو مورغان ستانلي المتفائل أكثر بكثير من مجرد زيادة في عمليات إطلاق الصواريخ أو استمرار نمو مشتركي ستارلينك. عمليًا، تتوقع مورغان ستانلي أن تتطور شركة سبيس إكس من شركة فضاء واتصالات إلى مشغل بنية تحتية عالمي يجمع بين النقل المداري، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وقدرات الحوسبة الذكية.

ارتفع سهم شركة سبيس إكس بنسبة تقل قليلاً عن 1% قبل افتتاح السوق الأمريكية، وذلك بعد أن كشف بنك النرويج عن امتلاكه 7.3 مليون سهم في الشركة. بات من الصعب تحليل أعمال إيلون ماسك الرئيسية من خلال التركيز فقط على الصواريخ وخدمة ستارلينك. فمنذ طرحها في البورصة، تحوّل جزء متزايد من نقاش التقييم نحو الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المدارية المحتملة، والاستحواذ على شركة كورسور. تحافظ مورغان ستانلي على توصيتها بشراء السهم، مع سعر مستهدف أساسي قدره 300 دولار، بينما تتوقع في سيناريوها المتفائل وصول السهم إلى 600 دولار. عند هذا المستوى، ستُقدّر قيمة سبيس إكس بنحو 8 تريليونات دولار، ما قد يجعلها أكبر شركة مدرجة في البورصة في العالم. لكن النقطة الأساسية هي أن الوصول إلى هذا التقييم يعتمد بشكل كبير على أعمال لم تصل بعد إلى الحجم المفترض في أكثر التوقعات تفاؤلاً.

أصبحت شركة Cursor جزءًا أساسيًا من قصة تقييم SpaceX.

يُوسّع استحواذ SpaceX على Cursor، الذي تبلغ قيمته حوالي 60 مليار دولار، نطاقَ حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ ملحوظ. ومن المتوقع إتمام الصفقة، التي تتم بالكامل عن طريق تبادل الأسهم، قبل نهاية أغسطس. تُطوّر Cursor منصة ذكاء اصطناعي تُساعد المبرمجين على كتابة وتعديل وتصحيح وتحليل التعليمات البرمجية، ويُقال إن الخدمة تُستخدم من قِبل أكثر من 50,000 شركة، وأكثر من 64% من شركات قائمة Fortune 500.

وبالتالي، تتجاوز القيمة الاستراتيجية للصفقة المنتج نفسه. إذ تحصل SpaceX على قناة توزيع راسخة لعملاء الشركات، وقاعدة مستخدمين كبيرة، وإمكانية الوصول إلى البيانات المُولّدة من خلال التفاعلات بين المطورين ونماذج الذكاء الاصطناعي. وقد بدأت الشركتان العمل معًا منذ أبريل، بما في ذلك تدريب Grok 4.5 باستخدام بيانات Cursor ودمج النموذج في المنصة. ومن الناحية الاستراتيجية، يُمكن أن يُسرّع هذا الاستحواذ الفترة الفاصلة بين تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي ونشره تجاريًا.

يتوقع بنك مورغان ستانلي نموًا سريعًا للغاية لشركة Cursor.

وتُعدّ التوقعات الخاصة بالأعمال المُستحوذ عليها طموحة للغاية. تُقدّر مورغان ستانلي أن شركة Cursor قد تُحقق إيرادات تُقارب 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2026 و13 مليار دولار أمريكي في عام 2027، ما يُمثل حوالي 10% و19% من إيرادات الذكاء الاصطناعي المُتوقعة لشركة SpaceX على التوالي. ومن المُتوقع أن تصل الإيرادات السنوية المُتكررة إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بنهاية هذا العام، وحوالي 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وبناءً على هذه الافتراضات، يبدو سعر الاستحواذ البالغ 60 مليار دولار أمريكي مُختلفًا تمامًا. فإذا اقتربت إيرادات Cursor السنوية المُتكررة من 33 مليار دولار أمريكي، فإن قيمة الصفقة الحالية ستُمثل أقل من ضعف قاعدة الإيرادات المُتكررة المُستقبلية.

ويكمن الخطر الرئيسي في جانب التكاليف. إذ قد يتطلب النمو السريع في إيرادات الذكاء الاصطناعي إنفاقًا مُماثلًا على مراكز البيانات والطاقة ومُسرّعات الحوسبة. ولذلك، بالنسبة لتقييم SpaceX على المدى الطويل، قد تكون قدرة Cursor على تحويل النمو إلى تدفق نقدي مُستدام بنفس أهمية أرقام الإيرادات المعلنة. وتُقدّر مورغان ستانلي حاليًا أن أعمال الذكاء الاصطناعي تُمثل حوالي 12 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من أسهم SpaceX، ما يعني خصمًا مُقارنةً ببعض شركات الحوسبة السحابية الجديدة المُنافسة.

سبق أن جادلت مورغان ستانلي بأن سعر سهم يقارب 100 دولار سيشير فعلياً إلى أن السوق لا يُقيّم عمليات الذكاء الاصطناعي لشركة سبيس إكس. وهذا يُفسر جزئياً التباين الكبير في سيناريوهات تقييم الشركة.

تُعدّ الصواريخ وستارلينك أعمالاً قائمة بالفعل، مدعومة ببنية تحتية حقيقية، وقاعدة عملاء، وعوائق كبيرة أمام دخول السوق. أما الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المدارية، والاتصال المستقبلي للآلات ذاتية التشغيل، فتمثل خيارات إضافية. ولذلك، فإن جزءاً كبيراً من المكاسب المحتملة لا يأتي من مجرد توسيع نطاق العمليات الحالية، بل من نجاح سبيس إكس في ابتكار مصادر دخل جديدة متعددة.

وول ستريت متفائلة، لكن نطاق التقييم واسع للغاية.

من بين 32 محللاً يغطون شركة سبيس إكس، يبلغ متوسط ​​السعر المستهدف حوالي 227 دولارًا. ومع ذلك، فإن التباين في الأسعار يُعدّ مؤشرًا أدق من الإجماع نفسه. تتوقع ريموند جيمس 800 دولار، ومورغان ستانلي 300 دولار، وجي بي مورغان 240 دولارًا، ودويتشه بنك 235 دولارًا، وغولدمان ساكس 220 دولارًا، وويلز فارجو 215 دولارًا، ويو بي إس 210 دولارات، وسيتي 200 دولار. رفعت أريت مؤخرًا سعرها المستهدف من 401 دولار إلى 450 دولارًا مع الإبقاء على توصية الشراء.

في المقابل، حددت بايبر ساندلر سعرًا مستهدفًا قدره 140 دولارًا مع توصية بالاحتفاظ، بينما تتوقع سي إف آر إيه 115 دولارًا مع توصية بالبيع، في حين تُقيّم فيليب سيكيوريتيز السهم بـ 75 دولارًا. يُعدّ نطاق 75-800 دولارًا واسعًا بشكل استثنائي حتى بالنسبة لشركة تقنية سريعة النمو. يشير هذا إلى أن الخلاف الأكبر بين المحللين لا يكمن بالضرورة في قيمة أعمال سبيس إكس الحالية، بل في تحديد القيمة التي ينبغي تخصيصها اليوم للأعمال التي قد تظهر خلال العقد القادم أو أكثر.

تتبنى مورنينغ ستار نهجًا أكثر تحفظًا، حيث تُقدّر قيمة أعمال ستارلينك الأساسية وعمليات الإطلاق بنحو 40 دولارًا للسهم. وتأتي قيمة إضافية من المشاريع الأكثر جرأة، بينما يصل سيناريو "مونشوت" الخاص بها إلى حوالي 154 دولارًا للسهم، مع احتمالية 7% فقط.

ويُعدّ سيناريو مورغان ستانلي المتشائم، الذي يُقدّر القيمة بـ 75 دولارًا، كاشفًا بنفس القدر. ففي إطار تحليلي واحد، تتفاوت القيمة المحتملة لشركة سبيس إكس ثمانية أضعاف بين السيناريوهات المتشائمة والمتفائلة. ويُعدّ هذا التباين سمةً مميزةً للشركات التي يعتمد جزء كبير من قيمتها النهائية على تقنيات وأسواق لم تصل بعد إلى مرحلة التسويق التجاري الكامل.

وتُصبح سبيس إكس بشكل متزايد محفظة من الأعمال المترابطة. ومن الطرق المفيدة لتحليل سبيس إكس تقسيمها إلى أربعة مكونات. أولها أعمال الإطلاق، وهي الأكثر نضجًا من الناحية التقنية، وتستند إلى ميزة تشغيلية يصعب على المنافسين محاكاتها. ثانيًا، ستارلينك، وهي منصة بنية تحتية للاتصالات قابلة للتوسع عالميًا. ثالثًا، ستار شيب، وهو منتج قائم بذاته، وأداة محتملة لخفض تكاليف أعمال سبيس إكس الأخرى. رابعًا، الذكاء الاصطناعي، الذي يشمل كورسور، وبنية تحتية للحوسبة، وربما الحوسبة المدارية.

يكمن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في سيناريو التفاؤل في التفاعل بين هذه الأعمال. فإذا خفضت ستار شيب تكلفة نشر البنية التحتية، ووفرت ستارلينك اتصالًا عالميًا، ووفرت كورسور عملاء وقنوات توزيع للذكاء الاصطناعي، فقد تتجاوز قيمة هذه الأصول مجتمعة قيمتها منفردة. في هذه الحالة، لن تكون سبيس إكس مجرد تكتل لتقنيات غير مترابطة، بل منصة بنية تحتية متكاملة رأسيًا.

لهذا السبب أيضًا، لا ينبغي تفسير سعر 600 دولار كهدف سعري مباشر مستمد من أساسيات السوق الحالية. فهو يمثل سيناريو تنجح فيه عدة مشاريع طموحة للغاية تجاريًا في نفس الوقت تقريبًا. يحتاج مشروع ستار شيب إلى خفض تكاليف الإطلاق بشكل جذري، ويحتاج مشروع ستارلينك إلى تجاوز الاتصال التقليدي بالإنترنت، ويحتاج مشروع كورسور إلى الحفاظ على نمو استثنائي، كما تحتاج عمليات الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى نطاق كافٍ لتبرير عشرات أو ربما مئات المليارات من الدولارات كقيمة إضافية.

لذا، بالنسبة للمساهمين، لن تكون أهم المؤشرات هي زيادات الأسعار المستهدفة في وول ستريت بحد ذاتها، بل الأهم هو وجود أدلة تؤكد أو تتحدى الافتراضات التي بُنيت عليها هذه الزيادات: وتيرة تطوير ستار شيب، وجدوى ستارلينك الاقتصادية، ونمو كورسور وهوامش ربحها، وحجم رأس المال المطلوب لبناء بنية الذكاء الاصطناعي لشركة سبيس إكس.

تُعدّ سبيس إكس حالة استثنائية، حيث يُقيّم السوق كلاً من المزايا التنافسية الحالية والخيارات طويلة الأجل الكبيرة. وكلما زاد تحويل هذه الخيارات إلى إيرادات وتدفقات نقدية، كلما أصبح من الأسهل تبرير التقييمات الأعلى من الناحية الأساسية. ولكن إذا واجهت مشاريع الشركة الأكثر طموحًا تأخيرات أو جدوى اقتصادية أضعف من المتوقع، فإن الآلية نفسها تعمل في الاتجاه المعاكس، لأن الأعمال المستقبلية تُشكّل جزءًا كبيرًا من الفجوة بين التقييمات المتحفظة والتوقعات المتفائلة التي تصل إلى 600 دولار.

مخطط سبيس إكس (بفاصل زمني ساعة واحدة)

المصدر: xStation5

سبيس إكس - المؤشرات الأساسية تعكس حجم الاستثمار قبل تحقيق الربحية

لا تزال سبيس إكس في مرحلة توسع مكثف للغاية، مما يعني أن مؤشراتها الأساسية الحالية تعكس حجم الاستثمار أكثر من إمكاناتها الربحية النهائية. نما الإيراد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 15.4% خلال الأرباع الثمانية الماضية، لكن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب البالغ -41.4% وعائد حقوق الملكية البالغ -41.1% يُظهران أن النمو لا يزال يأتي على حساب الربحية على المدى القريب. وتكتسب الميزانية العمومية أهمية خاصة: إذ تبلغ الالتزامات المتداولة حوالي 24.4 مليار دولار، بينما يبلغ صافي الدين حوالي 6.6 مليار دولار، مما يُبرز الطبيعة كثيفة رأس المال لمرحلة التطوير الحالية للشركة. في الوقت نفسه، لا تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.7 إلى رافعة مالية مفرطة، على الرغم من أن الخسائر التشغيلية المستمرة تجعل قدرة الشركة على تمويل الاستثمارات المستقبلية عاملاً مهماً. لذا، يتمثل الاختبار الأساسي الحاسم في قدرة شركة سبيس إكس على تحويل التوسع المتزايد لخدمات ستارلينك، وخدمات الإطلاق، ومشاريعها الجديدة إلى توسع مستدام في هوامش الربح وتدفقات نقدية أقوى. كما يُفسر الوضع المالي الحالي التباين الكبير في تقييمات المحللين: فالسوق لا يُقيّم سبيس إكس بناءً على أرباحها الحالية فحسب، بل على مدى قدرة استثماراتها الحالية على تحقيق إيرادات قابلة للتوسع وذات هوامش ربح عالية في نهاية المطاف.

المصدر: xStation5