٩:٥٥ م · ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

هل تنهي الحرب اتجاه الذهب الصعودي

Milad Azar
  • تحسن المشاعر في وول ستريت بعد شائعات حول تخفيف قيود التصدير
  • ارتفاع الدولار بدعم من التدفقات النقدية الى الولايات المتحدة
  • النفط تحت ضغط اتفاقية بين أوكرانيا وروسيا
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٩ م

الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٢٠ م

الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٩:٠٨ م

ارتفاع أسهم إنتل بعد شائعات عن رقائق لشركة أبل
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٢١ م

الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر

