هل تنهي الحرب اتجاه الذهب الصعودي

- تحسن المشاعر في وول ستريت بعد شائعات حول تخفيف قيود التصدير
- ارتفاع الدولار بدعم من التدفقات النقدية الى الولايات المتحدة
- النفط تحت ضغط اتفاقية بين أوكرانيا وروسيا
الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.
الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!
ارتفاع أسهم إنتل بعد شائعات عن رقائق لشركة أبل
الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر