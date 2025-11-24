اقرأ أكثر
٨:٢٣ م · ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

📈 ارتفاع US100 بنسبة 2.1%

  • تقود أسهم التكنولوجيا المكاسب في بداية الأسبوع.
  • وترفع ألفابت المؤشرات مجددًا مع إطلاق جيميني 3 وعقدها الجديد مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
  • لا يؤثر ارتفاع الإقبال على المخاطرة سلبًا على القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والأدوية.

تواصل الأسهم الأمريكية انتعاشها يوم الجمعة، في محاولة لمحو موجة البيع الأخيرة التي عجزت حتى أرباح إنفيديا القوية عن إيقافها. ويقود قطاع التكنولوجيا هذا الارتفاع (مؤشر US100: +2%، مؤشر US30: +0.3%)، حيث تعززت شهية المخاطرة بفضل تجدد الآمال بخفض سعر الفائدة الفيدرالية في ديسمبر.

قفزت توقعات خفض سعر الفائدة إلى أكثر من 70% يوم الجمعة بعد تصريحات جون ويليامز، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي قال إن السياسة النقدية لا تزال مقيدة إلى حد ما. كما صدرت اليوم إشارة أخرى متفائلة من كريستوفر والر، المرشح لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار إلى مخاوف سوق العمل وأعرب عن دعمه لخفض سعر الفائدة في ديسمبر.

يمنح عودة الخطاب المتفائل وول ستريت زخمًا جديدًا، مدعومًا بأخبار متفائلة من شركات تكنولوجيا رئيسية، بما في ذلك إصدار جيميني 3، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ألفابت. كما أعلنت الشركة عن عقد خدمات سحابية بملايين الدولارات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تقود شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الارتفاع، بما في ذلك الشركات السبع الكبرى (ألفابت: +5.4%، أمازون: +2.5%، تيسلا: +6.5%، ميتا: +3.4%). كما أن قطاع أشباه الموصلات بأكمله تقريبًا في المنطقة الخضراء (برودكوم: +9%، أيه إم دي: +4%، ميكرون: +6.7%). ومن المثير للاهتمام أن انتعاش قطاع التكنولوجيا اليوم لا يؤثر سلبًا على القطاعات الأكثر دفاعية مثل الأدوية والرعاية الصحية (فايزر: +1.1%، ميرك: +3.5%). المصدر: xStation5

 

يواصل US100 الصعود رغم افتتاحه الصاعد. وقد تجاوز المؤشر مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، ويتجه نحو اختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي لعشرة أيام (باللون الأصفر)، والذي يتماشى تقريبًا مع مستوى فيبوناتشي 38.2% والحد العلوي للهندسة. إن تجاوز موجة البيع التي شهدها يوم الخميس سيفتح الباب أمام انتعاش أوسع في وول ستريت، بدعم من مؤشر القوة النسبية المحايد. ومع ذلك، فإن رفض المتوسط ​​المتحرك الأساسي لعشرة أيام سيشير إلى تزايد حذر المستثمرين قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. المصدر: xStation5

