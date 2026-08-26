هل تتفاعل الأسواق مع تهديدات بوتين؟

إن فشل مفاوضات السلام وعودة موسكو إلى استراتيجية التصعيد المباشر إشارة واضحة إلى أن الدبلوماسية السابقة قد وصلت إلى طريق مسدود. وتشير التقارير التي تفيد بأن روسيا تُحضّر لهجمات صاروخية باليستية واسعة النطاق على كييف، بما في ذلك استهداف مركز المدينة والبنية التحتية الحيوية، إلى أن الكرملين يستخدم التسريبات كأداة ضغط تفاوضي في أعقاب زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. ومن غير المرجح أن تُجبر ضغوط العقوبات أو الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية بوتين على تقديم تنازلات، فبالنسبة للنظام، يُعدّ غياب النجاح العسكري تهديدًا وجوديًا للتسوية.

وكان رد فعل الأسواق المالية بعد الساعة السادسة مساءً، حين ظهرت معلومات تُفيد بعدم رغبة بوتين في التفاوض، واضحًا تمامًا في المؤشرات وسوق العملات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه عندما ظهرت معلومات مختلفة في وقت سابق، لا سيما فيما يتعلق بزيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى موسكو، كان رد فعل بعض الأسواق هادئًا.

كيف تتفاعل الأسواق؟ المؤشرات والسلع والعملات

أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط، نتيجةً لعدم وجود مؤشرات على فتح مضيق هرمز، إلى تشويش صورة السوق فيما يتعلق بالأحداث الجارية في الشرق. وقد أدت المخاوف من ارتفاع التضخم إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الخزانة الأمريكية (ارتفاع عوائدها)، مما زاد من تكلفة الاقتراض وأثر سلبًا على تقييمات الأصول الخطرة والذهب. وقد علمنا اليوم بتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ظل عند مستوى مرتفع، بالإضافة إلى أن نشر بيانات التضخم "المعدلة" من دالاس يُظهر عائدًا يتجاوز 2%، مما يُجدد المخاوف بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة. ولكن، كيف يرتبط رد فعل السوق بالوضع المتعلق بروسيا؟

يمكن أن تُشكل الأصول البولندية مؤشرًا فعالًا للوضع الجيوسياسي في الشرق فيما يتعلق بتصرفات بوتين.

تأخر رد فعل مؤشر WIG20 : يعود ارتفاع مؤشر WIG20 بنسبة 0.78% إلى إغلاق جلسة التداول النقدي في وارسو عند الساعة 5:05 مساءً، أي قبل نشر تقارير بلومبيرغ الرئيسية حوالي الساعة 6:00 مساءً. ويحمل افتتاح الجلسة التالية خطر حدوث فجوة تصحيحية هبوطية. قد يكون زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي ( USDPLN ) مؤشرًا أفضل، على الرغم من أن رد فعله مرتبط أيضًا بارتفاع قيمة الدولار نفسه.

تراجع في وول ستريت وأوروبا: شهدت العقود الآجلة على مؤشري DE40 و US500 انخفاضًا واضحًا في ساعات ما بعد الظهر المتأخرة وبداية المساء. وتدهورت المعنويات العامة في البورصات (مؤشر ستاندرد آند بورز 500 -0.17%، مؤشر داكس -0.09%، مؤشر داو جونز -0.32%)، مما يعكس تزايد علاوة المخاطر الجيوسياسية.

تراجعت المؤشرات في أوروبا بعد أنباء عن بوتين. المصدر: XTB

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وبعد تسليط بلومبيرغ الضوء على بوتين. المصدر: xStation5

الذهب

ضغوط ارتفاع العوائد: على الرغم من أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا، إلا أن عمليات بيع السندات الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار يرفعان تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. وهذا ما يمنع فعليًا حدوث ارتفاع فوري في الأسعار استجابةً لأخبار الحرب.

بعد كسر القناة الهبوطية طويلة الأجل والخروج من منطقة 4000 دولار أمريكي، واجه المعدن مقاومة في منطقة 4600 دولار أمريكي. ويُعزى التصحيح الحالي إلى عمليات جني الأرباح والتأثير المباشر لارتفاع عوائد الديون وأسعار النفط.

تراجع سعر الذهب بشكل رئيسي نتيجة لتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية حديثة أشارت إلى مؤشرات تضخمية. المصدر: xStation5