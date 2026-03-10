هل تتوسع شركة إنفيديا في قطاع الذكاء الاصطناعي البرمجي؟ مجلة وايرد تنشر تقريراً عن نيمو كلاو.

تُوسّع شركة إنفيديا نطاق برمجياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقارير مجلة Wired، تعمل الشركة على منصة مفتوحة المصدر لوكلاء الذكاء الاصطناعي تُدعى NemoClaw، والموجهة بشكل أساسي لعملاء المؤسسات. ومن المتوقع أن تُمكّن هذه المنصة الشركات من نشر وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على أداء مهام معقدة نيابةً عن الموظفين. وقبل افتتاح السوق الأمريكية، لم تُظهر أسهم إنفيديا ردة فعل تُذكر تجاه هذه التقارير، إلا أنها حافظت على استقرارها نسبيًا خلال موجة بيع مؤشر ناسداك 100 في الأيام الأخيرة، مما قد يُشير إلى استمرار عملية التجميع.

يبدو أن الهدف الاستراتيجي هو تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا حول تقنية إنفيديا. ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية الشركة الأوسع لبناء بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، بدءًا من البنية التحتية للأجهزة (وحدات معالجة الرسومات) وصولًا إلى أدوات البرمجيات التي تُمكّن الشركات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها.

ومن المتوقع أن تُعزز NemoClaw قدرات منصة NeMo من إنفيديا، والتي تُستخدم لإدارة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إعداد البيانات، والضبط الدقيق، والمراقبة، وتحسين نماذج الإنتاج.

تُشير التقارير إلى أن الشركة تُجري محادثات مع شركات مثل Salesforce و Cisco و Google و Adobe و CrowdStrike ، والتي يُمكنها دمج المنصة في منتجاتها. مع ذلك، لم يتم تأكيد أي شراكات رسمية حتى الآن.

يُمكن لنموذج المصادر المفتوحة تسريع عملية التبني. ووفقًا للتقرير، قد يتمكن الشركاء من استخدام المنصة مجانًا مقابل المساهمة في تطويرها. من شأن هذا النهج أن يزيد من احتمالية النمو السريع للنظام البيئي المحيط بالأداة.

من المتوقع أيضًا أن تتضمن المنصة ميزات أمان وخصوصية، وهي بالغة الأهمية لعملاء المؤسسات، لا سيما في ظل تزايد المخاوف بشأن أمان وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين يُنفذون مهامًا نيابةً عن المستخدمين.

تسعى Nvidia أيضًا إلى الاستفادة من التوجه المتزايد نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي. يشهد السوق تحولًا تدريجيًا من نماذج اللغة العامة واسعة النطاق إلى وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين قادرين على الاستدلال والتخطيط وتنفيذ مهام متعددة الخطوات. مع مرور الوقت، قد يُؤدي هذا التحول إلى زيادة الطلب على بنية تحتية للحوسبة عالية الأداء.