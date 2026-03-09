هل تضغط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على شركات الأدوية؟ تقلبات تقييم شركة يونيكيور

شركة UniQure هي شركة دنماركية للتكنولوجيا الحيوية والأدوية، تمتلك محفظة من الأبحاث والمنتجات الرائدة. قبل بضعة أشهر فقط، كانت قيمة الشركة تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتخسر 85% خلال أربعة أشهر. ما سبب هذا التقلب الحاد؟

تعتمد معظم استراتيجيات الاستثمار حاليًا على علاج ثوري يُعرف باسم "AMT-130". وهو أول علاج جيني من نوعه يُركز على علاج مرض هنتنغتون، وهو اضطراب عصبي تنكسي عضال ومميت.

أظهرت الشركة في دراساتها أن الدواء يُمكن أن يُبطئ تطور المرض بنسبة 60-75%. وهذا يعني نظريًا إبطاء المرض إلى درجة تسمح للمرضى بالعيش حتى سن الشيخوخة. في أوائل مارس، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميًا أنها لا تعتبر نتائج الدراسة موثوقة.

ما تتوقعه إدارة الغذاء والدواء هو إجراء اختبارات وأبحاث واسعة النطاق وطويلة الأمد ومعقدة. مع ذلك، ونظرًا لندرة هذا المرض وخطورته، تتراوح متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بين الصعبة وغير الأخلاقية، وصولًا إلى المستحيلة عمليًا.

فما سبب هذا التحول في المزاج العام وارتفاع السوق بنحو 30% في جلسة اليوم؟ يكمن الجواب في استقالة رئيس مركز تقييم وبحوث البيولوجيا (CBER). فيناي براساد، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة ترامب ووزير الصحة الأمريكي الجديد، روبرت ف. كينيدي جونيور، أُقيل من منصبه للمرة الثانية بعد أشهر من إحداث فوضى في الإجراءات وعملية صنع القرار.

كان براساد متورطًا شخصيًا في عرقلة العديد من العلاجات الواعدة دون معالجة نتائج الدراسات بشكل جوهري.

بعد رحيل براساد، يراهن السوق على أن العلاج الرائد، الذي بات الآن "في مراحله النهائية"، سيعود إلى مساره نحو دخول السوق سريعًا.

QURE.US (D1)

المصدر: xStation5