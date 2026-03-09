شركة لايف نيشن تتقدم بفضل صفقة مكافحة الاحتكار

ارتفع سعر سهم شركة لايف نيشن إنترتينمنت عقب الإعلان عن تسوية مقترحة في قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بشركة تيكت ماستر وهيمنتها على سوق بيع التذاكر وتنظيم الفعاليات الحية. وشمل التحقيق، الذي استمر منذ عام ٢٠٢٤، ٣٩ ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، وركز على ممارسات تجارية مثل العقود الحصرية طويلة الأجل والقيود المفروضة على وصول المنافسين، والتي اعتبرتها الجهات التنظيمية سببًا في ارتفاع أسعار التذاكر للمستهلكين.

تتضمن التسوية المقترحة دفع تعويضات تتراوح بين ٢٠٠ و٢٨٠ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تطبيق تغييرات تشغيلية وهيكلية داخل تيكت ماستر. وقد التزمت الشركة بفتح جزء من نظام بيع التذاكر الخاص بها أمام المنصات المنافسة، وحصر العقود الحصرية مع أماكن الفعاليات بمدة أربع سنوات، وتحديد سقف لرسوم الخدمة لبعض الفعاليات.

كان رد فعل السوق إيجابيًا، حيث رأى المستثمرون في التسوية وسيلة للحد من المخاطر القانونية الأكبر، ألا وهي احتمال تفكيك تيكت ماستر بأمر من المحكمة، الأمر الذي كان من شأنه أن يُؤثر سلبًا على الإيرادات والأنشطة التشغيلية في جميع أنحاء المجموعة.

في الوقت نفسه، واجهت التسوية انتقادات من عدة مدعين عامين في الولايات وجماعات حماية المستهلك، الذين اعتبروا الشروط المقترحة غير كافية. وأعلن المدعي العام لولاية نيويورك وائتلاف يضم أكثر من خمس وعشرين ولاية أنهم سيواصلون إجراءاتهم القانونية، بحجة أن التسوية لا تعالج قضايا الاحتكار الأساسية ولا تعيد المنافسة الكاملة في سوق بيع التذاكر.

بالنسبة للمستثمرين، سيكون من الأهمية بمكان مراقبة كيفية استجابة المحكمة الفيدرالية للتسوية، ومدى فعالية تنفيذ التغييرات التشغيلية، وكيفية سير الإجراءات الجارية على مستوى الولايات. وبينما قد تخفف التسوية من حدة المخاطر، فإن أي إجراءات تنظيمية إضافية على المدى المتوسط ​​والطويل قد تؤثر على نموذج أعمال شركة لايف نيشن، وضغوط هوامش الربح، وتكاليف التشغيل، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة.

يعكس ارتفاع سعر السهم استجابةً لإعلان التسوية تخفيفًا تنظيميًا قصير الأجل، لكن التقييم المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت التسوية ستُعتمد بصيغتها الحالية، والشروط الإضافية التي تفرضها المحاكم والولايات، وفعالية تنفيذ التغييرات في عمليات تيكت ماستر، واستجابة السوق لهذه الإجراءات.

المصدر: xStation5