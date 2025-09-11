ندوة الكترونية بعنوان: هل ينقذ الفدرالي سوق العمل أم يتجاهله
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي
- مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة
- النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية
- هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
ندوة الكترونية بعنوان: هل ينقذ الفدرالي سوق العمل أم يتجاهله
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي
تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...٨:٠٧ م
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...٦:٢٨ م
يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم