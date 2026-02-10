اقرأ أكثر
٤:٢٨ م · ١٠ فبراير ٢٠٢٦

المركزي: التحويلات المالية المصرفية تجاوزت 24.4 تريليون درهم في 2025

تجاوزت التحويلات المالية المصرفية عبر نظام تحويل الأموال التابع للمصرف المركزي 24.4 تريليون درهم خلال عام 2025 .

الجدير بالذكر أنه أظهرت بيانات للمصرف المركزي أن إجمالي التحويلات في العام الماضي يزيد بقيمة 4.5 تريليون درهم ، وبنسبة نمو ناهزت 23%مقارنة باجمالي التحويلات التي تمت في عام 2024.

ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 62% بقيمة تخطت 14.5 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 2 تريليون درهم ، محققة نسبة نمو 16% عن عام 2024 التي بلغ إجمالي تحويلاتها 12.5 تريليون درهم .

في المقابل إختصت تحويلات الأفراد بحصة38% وبإجمالي ناهز 9.9 تريليون درهم بنمو أيضا 34% عن مثيلتها في 2024 التي بلغ إجماليها 7.4 تريليون درهم .

من جانبها أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة مايتجاوز 22.9 مليون شيك خلال عام 2025 بقيمة إجمالية قاربت 1.5تريليون درهم مقابل 22.6 مليون شيك بقيمة تجاوزت 1.3 تيريليون درهم تمت في 2024.

